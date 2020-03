Māksliniekam jābūt arī pārdevējam – kā radošie gari izdzīvo Latvijā

Māksla nebūs darbs katru darba dienu no deviņiem rītā līdz pieciem vakarā, teic Tamane. “Taču nekad nebūs garlaicīgi un būs tā fantastiskā iespēja darīt to, kas patiešām patīk. Tāpēc nevajag ieciklēties uz grūtībām – visiem tādas ir. Jākoncentrējas uz mērķi, jo risinājumi ir vienmēr,” uzskata jaunā modes māksliniece.

Pieprasījums pēc augstās modes Latvijā ir diezgan mazs, galvenokārt pirktspējas dēļ, stāsta Tamane. “Taču mani priecē, ka aug pieprasījums pēc ilgtspējīgas modes. Ar visām ekoloģiskajām problēmām, kas notiek, cilvēki sāk vairāk saprast, cik milzīgu piesārņojumu rada ātrās un lētās modes patēriņš,” viņa stāsta. Arvien lielāka sabiedrības daļa izprot, ka labāk pirkt retāk, bet dārgu un kvalitatīvu dizaina produktu un lietot to ilgstoši, nevis ik pēc pāris nedēļām ķert masu produkciju. “Cilvēki arvien vairāk vēlas kaut ko unikālu. Jā, dārgāku, taču jēgpilnāku. Tas ir labi – domājam pareizajā virzienā.” Fimbauere atzīst, ka mākslu nav tik viegli pārdot, jo tas nav cilvēkiem tik ļoti nepieciešams produkts: “Pastāv robeža starp mākslinieku un mākslas mīļotāju, kurš varētu gribēt to darbu. Tas jau nav tāds pašsaprotams produkts kā piens, tas ir kaut kas vairāk – no tās vajadzību piramīdas augstās daļas. Es domāju, ka jebkurš gribētu, bet vajag to pieejamību un izpratni vairāk veidot.”

Sabiedrībā nav nobriedusi prasība pēc izcilības

Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) pārstāvis uzskata, ka pieprasījums pēc mākslas ir liels, taču jāņem vērā, ka tas atšķiras atkarībā no mākslas veida un darba profesionālā izpildījuma līmeņa. “Vērojot situāciju vizuālajā mākslā, var secināt, ka mākslinieki iztikas līdzekļus sev var nodrošināt tādās jomās, kas ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, piemēram, mediju un reklāmas, datorgrafikas jomās, kā arī valsts un pašvaldības iestādēs un to kapitālsabiedrībās strādājošie. LMS lokā esošo jauno mākslinieku vidū nav tādu, kas var sevi nodrošināt tikai ar darbu “fine art” mākslas veidos,” atklāj LMS valdes priekšsēdētājs Igors Dobičins. “Fine art” ir tēlotājmāksla, kuru novērtē ar redzes palīdzību. Piemēram, glezniecība, zīmēšana, grafika, tēlniecība un citi mākslas veidi.

Jaunās mākslinieces uz nākotni raugās pozitīvi. “Es domāju, ka māksla ir tāda joma, kas ir kā cilvēka sastāvdaļa, izpausmes veids. Nevar tā – o, es šodien būšu mākslinieks, bet rīt nebūšu! Vai nu esi, vai nu neesi. Katrā cilvēkā jau ir iekšā mazais mākslinieks – to vajag tikai atvērt un ar to vairāk nodarboties, lai varētu atrast. Ja atrod to sevī, tad arī ir vieglāk izprast citus māksliniekus un mākslu vispār – kā vērtību. Tas ir ļoti jauki. Māksla ir forša,” teic Latvijas Mākslas akadēmijas studente Fimbauere. “Manuprāt, mūsu sabiedrībai patīk viss jaunais un radošais. Tā ar prieku ķer visu interesanto, kas tiek radīts. It īpaši, ja piedalās kaut kādos dizaina tirgos vai darbojas ar auditoriju, kurai tas ir saistoši, mākslinieks ātri var kļūt atpazīstams,” savā viedoklī dalās Ekmane-Bite.

Savukārt LMS valdes priekšsēdētājs uz situāciju raugās citādi: “Jānorāda, ka profesionālos māksliniekus, kas strādā Latvijā, sagatavo vairākas augstskolas un profesionālās vidusskolas daudzviet Latvijā un ārzemēs. Pieprasījums ārvalstīs pēc Latvijā apmācītiem mākslas speciālistiem dažādu iemeslu dēļ ir neliels. Vēl jānorāda, ka, neraugoties uz daudziem un dažādiem ar vizuālās mākslas jomu saistītiem darbu piedāvājumiem Latvijā, sabiedrībā nav nobriedusi prasība pēc izcilības.” Latvijas Mākslas akadēmijas pašpārvaldes vadītāja Santa Leimane informē, ka šobrīd notiek organizēšanas un plānošanas process, lai izveidotu karjeras centru, kas palīdzēs studentiem labāk izprast, ko darīt pēc augstskolas absolvēšanas un kā atrast savu vietu mākslas plašumos.