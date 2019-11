Maratons, nevis sprints. Ekspertu ieteikumi veiksmīgam karjeras ceļam

Vai tu jau būtu izveidojusi daudzsološu karjeru, tikai nupat uzsākusi savas pirmās darba gaitas – padomi saistībā ar karjeras veidošanu var būt noderīgi ikvienam no mums. Kā izvēlēties pareizo ceļu, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt un kas jāņem vērā, veidojot labu karjeru? Par to uzzināsim no portāla "Business Insider" karjeras padomu apkopojuma, kurā eksperti dalās ar vislabākajiem darba padomiem, kādus jebkad saņēmuši. Arī "CVMarket.lv" biznesa attīstības vadītājs Kristaps Kolosovs skaidro, ko vēlams ievērot, lai izveidotu tādu karjeru, kādu vēlies.

Kas ir jāņem vērā, lai izveidotu tiešām labu karjeru? Šāds jautājums noteikti ne reizi vien ir ienācis prātā teju ikvienam no mums. "CVMarket.lv" biznesa attīstības vadītājs Kristaps Kolosovs skaidro, ka vispirms cilvēkam ir jāapzinās, kādēļ viņš strādā. "Vai tas ir, lai nopelnītu naudu, radītu prieku, mainītu pasauli vai vairāku lietu kombinācija no iepriekš minētā. Kad pašmērķis ir klusībā noteikts, mēs intuitīvi sajūtam, kas būs laba un izdevusies karjera," viņš stāsta.

Internetā un dažādos žurnālos bieži vien var lasīt dažādus padomus saistībā ar karjeras veidošanu, bet vai tiem var uzticēties? Pēc kā cilvēkiem labāk vadīties, ja viņš darbā vēlas gūt panākumus un izveidot tiešām veiksmīgu karjeru? Speciālists uzskata, ka vārdu salikums "veiksmīga karjera" ir relatīvs jēdziens. "Ja mēs fokusējamies uz vispārpieņemtu apzīmējumu "veiksmīga karjera" – tie ir lēmumi, ko pieņemam karjeras laikā, kritiska domāšana, spēja būt nedaudz nekaunīgam un mērķtiecība. Lēmumi, kas saistīti ar karjeras attīstību ir jāpieņem prasmīgi. Reizēm solis atpakaļ sniegs iespēju paspert trīs soļus uz priekšu. Manuprāt, nodefinējot pie sevis mērķi, indivīdam būs vieglāk to sasniegt. Būs skaidrāks, kādus attīstības ceļus mērot. Bet, ja vienā teikumā jāpasaka – karjera ir maratons nevis sprints," stāsta Kristaps Kolosovs.

Bet kā neapjukt daudzo padomu virpulī? "Dienas beigās ir lietas, ko mēs varam kontrolēt un lietas, ko mēs nevaram kontrolēt. Mērķim ir jābūt fokusēties uz to, ko mēs varam kontrolēt. Kritiski izvērtēt savas prasmes un attīstības vajadzības. Tiesa, nevar aizmirst novērtēt to, ko esi jau sasniedzis, nedaudz palepoties ar sevi, jo pārliecība ir ļoti būtiska ikvienā dzīves jomā. Ar to es domāju – veselīga pārliecība," saka Kolosovs.

Karjeras padomi var nākt no visurienes, sākot no taviem draugiem un vecākiem, beidzot ar kolēģiem un vadītājiem. Tāpat tos iespējams arī plaši lasīt dažādos interneta avotos un grāmatās. Tomēr vislabāk ir tos saņemt no cilvēkiem, kuri jau ir sasnieguši ļoti daudz un vada, piemēram, kādu starptautiski pazīstamu uzņēmumu. Gūsti iedvesmu no tālākajiem padomiem, lai pielietotu tos savā darbā uzreiz, gūtu motivāciju sākt darīt kaut ko pilnīgi citu vai vienkārši paturētu tos prātā un izmantotu tad, kad visvairāk nepieciešams.

Dari to, kas tev patīk



"Kāds man reiz teica – atrodi kaut ko tādu, ko tu mīli, ko tev ļoti patīk darīt! Kad tu dari to, kas tev patīk, tu esi efektīvāks. Tik vienkārši tas ir. Kad tev patīk tas, ko dari un ar kādiem cilvēkiem kopā to dari, laiks vienkārši paiet bez lielas piepūles. Nav sajūta, ka tas ir darbs un tu esi gatavs darīt vairāk. Reizēm tas paņem laiku, lai atrastu savu īsto darbu, bet tas vienmēr ir tā vērts!" Toms Marijs, bijušais "Calvin Klein" izpilddirektors.

Esi zinātkāra un jautā



"Nav svarīgi kādā karjeras pakāpē šobrīd atrodies – vai nu tu meklē savu pirmo darbu pēc universitātes absolvēšanas vai tev jau ir gadiem ilga darba pieredze – svarīgi ir nekad nebeigt mācīties. Esi zinātkāra, jautā jautājumus! Daudzi cilvēki ļoti baidās no tā, ka tie varētu nebūt pietiekami gudri vai kvalificēti kādam darbam, bet pat paši veiksmīgākie profesionāļi regulāri uzdod jautājumus, kas tiem palīdzētu labāk darīt viņu darbu, celt viņu pašapziņu un dzītu tos uz priekšu." Sāra Stodarda, vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste "Glassdor".

Saki "Jā" biedējošām lietām



"Kāds karjeras konsultants reiz man teica, lai es saku "Jā" tādām lietām par kurām nedomāju, ka varu to izdarīt. Vai nu tā būtu pieteikšanās augstāka līmeņa darbam, jauna uzdevuma veikšana darbā vai jaunu, grūtu prasmju apgūšana – viens no vislabākajiem veidiem kā ātri paaugstināt savu līmeni vai uzlabot savu karjeru, ir teikt "Jā" biedējošām lietām. Tas var nozīmēt pieņemt piedāvājumu, kad tas tev tiek dots vai proaktīvi piedāvāt kaut ko, ko tu labprāt uzņemtos. Tas nenozīmē, ka tev nevajag baidīties darīt šīs lietas – baidies, bet dari tās vienalga!" Brī Reinolds, vecākais karjeras speciālists "FlexJobs".

Esi komandas spēlētāja



"Esi komandas spēlētāja, bet ņem vērā, lai tu neesi vienmēr tā, kura piedāvā darīt ofisa "mājas darbus", it kā sīkos pienākumus – plānot kompānijas vai brīvdienu pasākumus, jo īpaši, ja esi sieviete. Mēs bieži vien nesamērīgi sevi piedāvājam brīvprātīgiem, neapmaksātiem biroja darbiem. Runājot par būšanu komandas spēlētājai, cieni un veido attiecības ar saviem kolēģiem, klientiem un sevi. Šajā tehnoloģiju laikmetā, kad lietojam dažādas viedierīces, mēs neesam tā cilvēciski un pa īstam kopā. Tādēļ esi klātesoša un veido cilvēciskas attiecības. Tas ir tas, ka tevi virza uz priekšu ne tikai tavā karjerā, bet arī tavā dzīvē." Ērika Kesvina, karjeras konsultante un grāmatu autore.

Izkāp no savas komforta zonas



"Šīs teiciens ir daudz dzirdēts un izklausīsies banāli, bet tas tiešām strādā – nebaidies izmēģināt jaunas lietas. Izkļūšana ārpus komforta zonas ir atslēga tavai gatavībai nākamajam etapam un lomai darbā. Atceries, dažkārt karjeras ceļš ir bedrains un pirmoreiz pa to dodoties tu to perfekti nepārvaldi, bet tas ir process, kam iet cauri, lai mācītos un augtu." Mišela Armere, direktore cilvēkresursu jautājumos "CareerBuilder".

Mācies visa mūža garumā

"Vislabākais padoms, ko es jebkad esmu saņēmis, ir tas, ka jāmācās visa mūža garumā – nav svarīgi, kādā karjeras posmā tu atrodies. Ir pierādīts, ka vidējais kādas prasmes "derīguma termiņš" ir aptuveni pieci gadi. "Linkedin" pētījums ir atklājis, ka 89% profesionāļu prasmes vērtē augstāk par amatu nosaukumiem. Nepārtraukta mācīšanās un attīstība ļauj profesionāļiem būt vairāk elastīgiem un pielāgoties to karjeras ceļiem un līkločiem. Kā zināms, kompānijas šādas īpašības vērtē ļoti augstu." Blērs Desembrels, "Linkedin" karjeras eksperts.

Vienmēr jautā, un izdari to, ko esi solījusi

"Vienmēr jautā, sliktākais, ko tu vari dzirdēt ir "nē". Šis man jau ir pārvērties par sava veida dzīves mantru, un esmu atklājusi, ka "nē" nemaz tik bieži netiek teikts. Arī algas pielikuma prasīšanas sakarā. Visu laiku esmu domājusi par algu atšķirībām – to, cik nopelna vīrietis, cik sieviete. Tādēļ esmu sev apsolījusi, ka es sev neļaušu būt daļa no tām sievietēm, kas saņem mazāk par to pašu darbu, ko veic vīrietis. Reiz tā iemesla dēļ es pat atteicos no kāda laba darba piedāvājuma. Vēl gribu piebilst, ka ir ļoti svarīgi vienmēr izdarīt to, ko esi solījis. Tik vienkārši. Būt uzticamai – tas ir svarīgs pamats, lai veidotu attiecības un uzticību ar pārējiem. Bizness vispār ir par un ap attiecībām un bez uzticības attiecības vispār neeksistē. Ja tu piekopsi šādu uzticības pilnu uzvedību un attieksmi, tu noteikti piesaistīsi cilvēkus, uz kuriem vari paļauties." Ngosa Ngujena, karjeras trenere "Alma La Vida".

Veido draugu un padomdevēju loku

"Šo padomu es neesmu no kāda saņēmusi, bet es to iemācījos darba procesā un tagad es to iesaku pārējiem: vienmēr veidojiet savu draugu, paziņu un padomdevēju loku! Tas ir kontaktu loks, kuram tu vari piezvanīt, kad tev ir kādi jautājumi vai ir nepieciešamība uzzināt kaut ko par kādu noteiktu tematu, jomu. Tiecies ar kolēģiem, ar kuriem tu jūties labi, bet kopā nestrādā. Iedzer kafiju (īstu vai virtuālu) ar grupas biedriem no citām nozarēm un pat pilsētām, valstīm, iepazīsti profesionāļus no korporatīvās vides, rodi kontaktu ar citiem cilvēkiem no darba vides, ar kuriem citkārt nekontaktētos. Tie visi ir cilvēki, kuriem tu vari piezvanīt dažādos jautājumos un lai rastu idejas. Jo vairāk tu paplašināsi savu draugu un paziņu loku, jo gudrāka tapsi." Kārena Vikre, kādreizējā redakciju vadītāja "Google" un "Twitter", grāmatu autore.

Nestrādā tikai naudas dēļ

"Vislabāko biznesa padomu es saņēmu no kādas kundzes, kurai piederēja interneta ziņu vietne sievietēm. Par viņu es uzzināju laikā, kad pati sāku savu pirmo biznesu, turklāt tieši tajā pašā jomā. Pēc kāda laika viņa savu izveidoto biznesu pārdeva par 125 miljoniem dolāru. Kad man bija iespēja viņu satikt klātienē, es viņai jautāju – kā, lai es nopelnu naudu, darot to, ko es daru? Viņa atbildēja – nedomā par naudu. Izveido lielisku platformu ar tik labu saturu, cik vien iespējams. Ja tā darīsi, tava auditorija augs, fokusējies uz to. Jo vairāk fokusēsies uz savu auditoriju, jo vairāk tā pieaugs. Un tas ir brīdis, kad nāks arī nauda. Šim padomam esmu sekojusi vienmēr, kad radu kaut ko jaunu. Tagad es vadu savu firmu un man vienmēr ir platforma ar labu saturu un jēgu, un savu auditoriju es vienmēr paturu prātā, jebkurā brīdī. Tas ir mans vadošais spēks. Tai sievietei toreiz bija pilnīga taisnība. Un nauda nāca." Džesika Zvīga, "The Simply Be" izpilddirektore un dibinātāja.

Strādā gudrāk, ne smagāk

"Viena no manām labākajām draudzenēm ir ļoti veiksmīga savā karjerā, un viņa man vienmēr atgādina, ka nevienu neinteresē tas, cik aizņemts tu esi. Pārstāj sūdzēties par to, ka tev ir daudz darba, ka netiec galā, vienkārši apsēdies un padomā, kā to visu darīt efektīvāk. Tas viss ir par to, kā strādāt gudrāk, nevis smagāk." Laurīna Bergere, grāmatu autore, "Career Queen" izpilddirektore un dibinātāja.

Nekad nepadodies

"Savu karjeru sāku kā redaktora asistente žurnālā. Toreiz viens no kolēģiem man teica, ja redaktors noraida kādu tavu ideju, nemet to uzreiz atkritumos. Tā vietā uzlabo to un piedāvā ideju vēlreiz vai pamēģini ideju piedāvāt citam redaktoram. Tas strādā!" Sāra Bliss, rakstniece un grāmatu autore.