Kādu dienu sociālajā medijā "Instagram" uzdūros jautājumam: "Kāpēc slepkavas lielākoties ir vīrieši?" Šis jautājums piesaistīja manu uzmanību, jo, atzīšos, esmu nedaudz apsēsta ar dokumentālajām sērijām par dažādām slepkavām. Un, atsaucot atmiņā līdz šim noskatīto, patiesi – stāsta centrā parasti bija vīrietis. Lieki piebilst, ka šāda sakritība darīja mani ziņkārīgu, tāpēc jau pāris mirkļu vēlāk lūkoju sameklēt atbildi. Vai man izdevās to atrast?



Pirms lasi tālāk, jāpiebilst, ka šis ir otrais raksts, kurā mēģinām saprast, kas cilvēkus mudina pastrādāt vienu no nežēlīgākajiem noziegumiem un atņemt otra dzīvību. Par to, vai ikviens no mums noteiktos apstākļos varētu kļūt par slepkavu, uzzini šeit.



Šajā rakstā uzzināsi:



Vai uzskats, ka sieviešu-slepkavu ir mazāk nekā vīriešu, atbilst patiesībai;

Kāpēc ir grūti pieņemt, ka sieviete var veikt nežēlīgu noziegumu;

Kā atšķiras dažādu slepkavu profili.

Sieviete slepkava – mīts un nenopietns drauds?

Ideja par vardarbīgu sievieti, pat slepkavniecisku, šķiet šokējoša, arī neiespējama. Bet kāpēc? Vai vardarbība, kas paveikta sievietes rokām, ir citāda nekā vīrieša? Vai sievietēm nepiedien vardarbība? Vai varbūt sievietēm nepietiek dūšas kādu nogalināt? Jā, patiešām, vīrieši izdara krietni vairāk slepkavību nekā sievietes – vīriešu "pūrā" ir aptuveni 90 procenti nonāvēšanu, taču uzskatīt, ka sieviete slepkava ir vien mīts, ir gluži aplami.