Ikkatrs no mums, visticamāk, ir stāvējis spoguļa priekša un domājis: kāpēc gan tas cilvēks, kurš raugās pretim, neizskatās tieši tāpat kā žurnālos redzētie? Kurš gan nevēlas iemiesot skaistuma ideālus! Taču satraukumam nav pamata, skaistuma standarti vēsturiski ir mainījušies kā koku lapas rudenī. Vienu brīdi modē ir īsi, ogļu melni mati, savukārt jau pēc desmitgades savā uzvaras gājienā dodas blondīnes. Attiecībā uz skaistuma standartiem gluži vai jācitē Rainis: "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!"

Skaistuma standartu maiņu ietekmē daudzi faktori. "Skaistuma standarti vēsturiski ir mainījušies atkarībā no kultūrvēsturiskā fona izmaiņām. Piemēram, renesanses un apgaismības laikmeta procesi tika absorbēti, veidojot priekšstatu par ideālu būtni," atklāj Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas docente Edīte Parute. Liela nozīme ir arī sociālajiem, ekonomiskajiem, politiskajiem un reliģiskajiem faktoriem. Piemēram, agrāk mode lielākoties veidojās valdnieka galmā. "Tas nebūt nav viss. Katrā laikmetā būtiska loma ir bijusi arī zinātniskiem atklājumiem, tehnoloģiskiem pilnveidojumiem un inovācijām. Piemēram, divriteņa izgudrošana radīja sportiskāku ideālu," viņa stāsta.

"Liela nozīme bija arī mākslas stila ģenerētajai idejai par skaisto. Var teikt, ka skaistais mākslā atspoguļojās arī ideālā cilvēka tēlā. Protams, arī standartu maiņu ietekmē modes dizaineru radītais produkts. Cilvēka skaistuma ideāls tiek pakārtots apģērba vizuālajai izteiksmei," skaidro docente.

Lai arī tai ir ietekme, modes industrija vien nenosaka skaistuma ideālus, uzskata Parute. "Taču tā ir saistīta ar laikmeta fona parādībām." Kā interesantu piemēru docente min kosmiskās telpas apgūšanu 20. gadsimta 60. gados. Vēlme iepazīt kosmosu atbalsojās arī kosmiskās ēras apģērbos, kuri savukārt inspirēja tā dēvēto "mēness meitenes" tēlu. Šāda "mēness meitene" izskatās tā, it kā būtu ieradusies no citas planētas jeb "nokritusi no mēness".