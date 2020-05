Mīlestība nav atcelta. Kā notiek kāzas Latvijā ārkārtējās situācijas laikā

Pēc sarunām ar mācītāju un pārējiem iesaistītajiem – fotogrāfiem, video filmētājiem un dekoratoriem – pārim bija sirds mierīga par savu izvēli. Nedēļas laikā viņiem nācās pamatīgi iespringt un izmainīt plānus gandrīz līdz nepazīšanai. "Svinību daļu nācās atcelt, atstājot vien mazu mirkli baznīcā pēc ceremonijas, lai kopīgi ar viesiem baudītu kūku, kā arī viens no pielāgošanās pasākumiem bija kāzu "tiešraide", kas sākumā likās ļoti savāda ideja, bet beigās tas bija brīnišķīgs veids, kā nodrošināt, lai gados vecāki cilvēki, kā arī ārzemnieki, kuri nevar atbraukt, varētu piedalīties kāzās attālināti," atklāj Inta. Atskatoties viņa stāsta, ka ar vīru ir laimīgi, ka izvēlējās kāzas tomēr rīkot. "Gan mēs paši, gan kādi no iesaistītajiem palīgiem pēc kāzu dienas teica: "Ak, šī diena palīdzēja man uz mirkli piemirst, ka valstī ir ārkārtējā situācija!""

Citiem pāriem, kuri šobrīd vēl šaubās, Inta iesaka sazināties ar iesaistītajām personām, piemēram, mācītāju, fotogrāfu, konditoriem u. tml., lai noskaidrotu, vai viss paliek spēkā. Sieviete arī mudina ierobežot viedokļu uzklausīšanu no tiem, kas nav tieši iesaistīti kāzu organizēšanā. "Lai arī kā šādos neziņas brīžos gribas apjautāties, ko domā visas draudzenes un trešās pakāpes onkuļi, tā ir jūsu diena, nevis viņu! Ja ļausiet savu lēmumu ietekmēt nesaistītiem cilvēkiem, jūs paši vēlāk varat būt neapmierināti ar savu izvēli." Inta arī skaidro, ka ir svarīgi saprast, ka kāzas pandēmijas laikā neizskatīsies tā, kā būsit plānojuši iepriekš. Viņa iesaka apdomāt dažādus scenārijus – ja notiek, piemēram, šis – vecvecāki nepiedalīsies, jo ir riska grupā –, vai tas ir pietiekams iemesls, lai pārceltu vai atceltu kāzas? "Centieties šādi iziet cauri visiem iespējami sliktākajiem variantiem! Ja varat kaut daļēji šos nepatīkamos scenārijus atrisināt vai saprotat, ka tie nemaz nav tik nozīmīgi iemesli, lai kāzas atceltu, precieties! Šī diena ir jūsu un jūsu jaunās ģimenes!"

E-kāzas – iespēja īpašajā dienā piedalīties lielākam skaitam cilvēku

Aiga kāzas sāka plānot janvārī, kad kopā ar topošo vīru dzimtsarakstu nodaļā iesniedza iesniegumu. "Gribējām kārtīgi trīs dienas Kurzemē svinēt ar draugiem, radiem un kaimiņiem. Tad sākām lasīt ziņas, un ar katru nedēļu tā aina sāka rādīties arvien drūmāka, līdz pienāca diena, kad sapratu, ka ieplānoto nekādi nevarēsim izdarīt," viņa atceras. Pāris beigu beigās nosprieda, ka kāzas neatcels, jo nevar zināt, kas vispār pasaulē notiks un vai vēlāk tāda iespēja būs. "Sarakstīsimies, un miers. Tad nospriedām – ja jau tomēr kāzas notiks, varētu tomēr to kaut kā ļaut redzēt mūsu tuviniekiem," stāsta Aiga. Tā kā pārim arī ikdienā šobrīd nākas izmantot tiešsaistes iespējas, gan sazvanoties ar draugiem un ģimeni, gan arī organizējot darba sapulces vai piedaloties kādos kursos, viņi nolēma to iekļaut arī savā kāzu dienā. "Neskatoties uz to, ka brīžiem gadījās tehniskas ķibeles, kāzu diena izdevās lieliska! Daži draugi pat ieminējās, ka šīs bija labākās kāzas, kādās viņi "bijuši"!"

Aiga atzīst, ka liela nozīme bija arī pašu viesu iesaistei, sūtot pārim video sveicienus, nodrošinot mūzikas atskaņošanu visas dienas garumā, iesaistoties virtuāli dažādās aktivitātēs un vienkārši piedaloties lielajā dienā ar savu e-klātbūtni. Sieviete atklāj, ka joprojām ir vairākās kāzu plānošanas grupās un redz, ka ir daudzi pāri, kuri ir apjukuši un nevar izlemt – pārcelt, atcelt vai rīkot tā, kā to šobrīd atļauj Ministru kabineta rīkojums. "Es gan ieteiktu nepaļauties uz to, ka viesi godīgi spēs pēc dažām šampanieša glāzēm ievērot divu metru distanci, turklāt arī iespējamais skaits ir ierobežots. Šī arī ir lielākā e-kāzu priekšrocība – ir iespējams uzaicināt arī tos, kurus dažādu iemeslu dēļ nevarētu uzaicināt pat tad, ja pasauli un Latviju nebūtu skārusi Covid-19 krīze. Un visiem būs sajūta, ka viņi šīs kāzas ir apmeklējuši, neviens nebūs aizvainots par to, ka netika starp tiem 25 izredzētajiem, kurus būtu iespējams uzaicināt klātienes ballītē," pārdomās dalās Aiga. Ja nu kāds nolemj iet līdzīgu ceļu kā Aiga un viņas vīrs – rīkot e-kāzas –, tad sieviete iesaka nebaidīties, ka kaut kas var neizdoties. "Viss var noiet greizi, bet vienmēr ir iespēja nospiest izslēgšanas pogu, kas kāzās klātienē nav iespējams," mudina Aiga.