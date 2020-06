Neapkauno sevi tiešsaistē! Pieklājīgas uzvedības likumi internetā

Mūsdienu pasaulē liela daļa komunikācijas notiek tiešsaistē. Nereti pirmo viedokli par cilvēku gūstam tieši tur, jo fotogrāfijas un publicētais saturs var pastāstīt gana daudz. Tieši tāpēc ir tik svarīgi neaizmirst par pieklājību un etiķeti jeb "NETiķeti" arī internetā. Lai uzzinātu vadlīnijas tam, kā darboties tiešsaistē un atstāt par sevi labu iespaidu, lasi tālāk.

Internets noteikti var būt izklaidējošs, taču reizē arī ļoti bīstams. Nepārdomātas rīcības gadījumā tas var pat nopietni kaitēt tavai reputācijai. Varētu domāt — kuru gan interesē, ko es rakstu un publicēju? Bet tu būsi pārsteigta, uzzinot — un kā vēl interesē.

Etiķetes noteikumi interneta pasaulē ir tikpat svarīgi kā reālajā dzīvē. Turklāt, pierādījumi par sliktu etiķi virtuālajā pasaulē var klaiņot krietni ilgāk. Ievēro šos "Very Well Mind" norādītos pamata noteikumus, lai nesabojātu tiešsaistes un bezsaistes attiecības.

1. Atceries, ka klātesošajiem ir priekšroka

Nav nekā kaitinošāka par komunikāciju ar cilvēku, kurš ir iegrimis telefonā vai datorā. Ja kāds ir vienā telpā ar tevi, pārtrauc to, ko dari, un pievērs uzmanību otram. Neatbildi uz telefonā notiekošo, ja vien tas nav tāpēc, lai pateiktu personai otrā galā, ka drīz vien piezvanīsi. Ja gaidi svarīgu zvanu vai e-pastu, jau laicīgi paziņo sarunas biedram, ka nāksies atbildēt.

Pastāvīgi pārbaudot savu e-pastu, "Facebook" vai "Instagram" kontus, kamēr klātesoši ir citi, tu parādi, ka tev viņu klātbūtne patiesībā nerūp. Atceries, ka ir ārkārtīgi kaitinoši būt kopā arī ar kādu, kurš ir iesaistījies sarunā, kurā tu nepiedalies. Tas attiecas arī uz sabiedriskām vietām, piemēram, restorāniem, sabiedrisko transportu, veikaliem, liftiem un bibliotēkām. Izvairies veikt personīgus telefona zvanus šajās vietās.

2. Neraksti to, ko nevarētu pateikt sejā

Aprunāšana, lamāšanās, apzināta aizskarošu viedokļu paušana — ja nevarētu pateikt to aci pret aci, tad neraksti. Tas attiecas uz jebkuru sociālo mediju vietni, forumu, tērzēšanas istabu vai e-pasta ziņojumu.

Un svarīgi nav tikai tas, ko saki, bet arī, kā tu to saki. Nekad neraksti visu tekstu ar "caps lock" jeb lielajiem burtiem. Šāds teksts parasti tiek uztverts kā kliedziens. Neaizmirsti arī par pieklājību — pasaki "paldies" un "lūdzu" situācijās, kad tas ir nepieciešams.

3. Ja neesi gatavs to parādīt publiski, nepublicē to tiešsaistē

Kailbildes, foto dzērumā vai vēl ļaunāk — narkotiku lietošana —, nerediģēti māju video — ja no tā, ka kāds šādus materiālus redzēs, var būt problēmas, labāk tos nepublicē. Atceries, ka visu, kas parādās tiešsaistē, kādā dzīves brīdī var pamanīt tavs priekšnieks, ģimene, arī bērni. Vai tu gribētu, lai viņi šādu saturu redz? Par to ir vērts padomāt.

Tas pats attiecas arī uz telefona sarunām publiskā vidē. Tikai tāpēc, ka neredzi personu, ar kuru sarunājies, tas nenozīmē, ka visi apkārtējie neredz un nedzird tevi.

4. Neizslēdz kādu no savas auditorijas

Ja vēlies dalīties ar kādu jociņu, kuru saprastu tikai tu un tavi tuvākie — labāk aizsūti privātu ziņu. Neliec citiem justies atstumtiem, publicējot nesaprotamus ierakstus. Tas attiecas arī uz smiešanos par jokiem, kad blakus atrodas vēl citi cilvēki. Ja nevēlies dalīties ar joku, labāk pietaupi to vēlākam.

5. Nepievieno un tad neatvieno draugus

Neviens netic, ka tev ir 1000 draugu, taču tas joprojām ir aizvainojoši, kad kāds tiek izslēgts no draugu saraksta. Padomā rūpīgi, pirms pievieno vai apstiprini kāda draudzības uzaicinājumu. Ja nevēlies kontaktēties ar cilvēku, nepievieno viņu. Ja vēlies uzturēt kontaktus profesionālu iemeslu dēļ, paskaidro, ka izmanto "Facebook" tikai ciešām, personiskām draudzībām, un lūdz pievienot sevi "LinkedIn" vai citai profesionālai tīkla vietnei.

Acīmredzams izņēmums ir tas, ka pārtrauc draudzību ar kādu, ar kuru ir domstarpības. Ja attiecības ir sabojātas un nav labojamas — droši. Taču nemoki kādu ar vairākkārtējiem draudzības aicinājumiem un pēc tam draudzības pārtraukumiem.

6. Cieni citu cilvēku privātumu

Nepārsūti e-pastus, vispirms nesazinoties ar to sākotnējo sūtītāju. Izmanto BCC (diskrēto kopiju), nevis CC, ja kaut ko sūti vairāk nekā vienai personai. Vari domāt, ka mēs visi tiešsaistē esam draugi, taču tavi paziņas, iespējams, nevēlas, lai viņu vārdi vai e-pastu adreses būtu publiskotas cilvēkiem, kurus viņi pat nepazīst.

Tas jāņem vērā arī, augšupielādējot foto vai videoklipus, kurās redzami citi cilvēki.

7. Nedalies ar informāciju, ja vien neesi to pārbaudījis

Brīnumlīdzeklis vēža ārstēšanai — izklausās brīnišķīgi, taču ziņa par to vien radīs vilšanos un nepatīkamas emocijas, ja izrādīsies nepatiesa. Mīti palielina interneta troksni un tērē cilvēku laiku. Ja neesi pārliecināts par faktiem, pārvaicā kādam, kurš to varētu zināt. Vai vēl vienkāršāk — izmanto "Google".

8. Atbildi uz ziņām laicīgi

Ignorē un izdzēs surogātpastu, nevēlamus ziņojumus un citas lietas. Taču, ja kādam esi norādījis savu e-pasta adresi vai atrodies situācijā, kurā cilvēki pamatoti varētu gaidīt, ka sniegsi atbildi caur e-pastu, tad ir pieklājīgi atbildēt uz ziņu dažu dienu laikā. Ja atbildēšana prasa ilgāku laiku, pirms tam par to paziņo. Neignorē jautājumus vienkārši tāpēc, ka nevēlies sniegt atbildi.

9. Regulāri atjauno informāciju par sevi

Neatstāj tiešsaistē neprecīzu informāciju tikai tāpēc, ka ir slinkums to atjaunot. Ja nevari atjaunināt savu vietni — izdzēs to. Maldīga informācija tērē cilvēku laiku, un, kā zināms, laiks ir nauda.

10. Apskati sevi "Google"

Noskaidro, kāda informācija par tevi ir publiski pieejama un redzama citiem. Tas, ko atradīsi, būs pirmais, ko pamanīs arī potenciālie darba devēji, ja uzmeklēs tavu vārdu. Apskati arī savu sociālo tīklu profilus un pārbaudi, vai tur sniegtā informācija varētu tevi kaut kā slikti atspoguļot.