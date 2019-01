Nedosim sievietēm vaļu un sakārtosim pasauli. Teoloģijas fakultātes dekāne par diskrimināciju baznīcā

"Tas ir īstums, kam tu nevari teikt "nē"," par to, kāpēc arī sievietēm vajadzētu ļaut kļūt par mācītājām, saka Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne un mācītāja Dace Balode. Tiesa, ceļš pretī savam aicinājumam baznīcā sievietēm bieži ir grambains un šķēršļu pilns, jo netrūkst cilvēku, kas ir pārliecināti, ka sievietes ticībai ir jāizpaužas kalpībā un pazemībā un tā nav savienojama ar amatiem, ko varētu uzskatīt par vadošiem.

2016. gadā viena no lielākajām Latvijas baznīcām – Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) – izmainīja savu satversmi, nostiprinot liegumu sievietēm tapt ordinētām par mācītājām. Balode, kas ir bijusi ilggadīga LELB draudzes locekle, divus gadus vēlāk tika ordinēta par mācītāju citā luteriskajā baznīcā. Tomēr tas uzliek zināmus ierobežojumus, jo tagad viņa ir "nepareizā luterāne", ko savukārt līdz galam neatzīst valsts, jo kalpot valsts iestādēs var noteiktu baznīcu, nevis konfesiju pārstāvji.

Tiesa, pasaule vērojamas arī pozitīvas tendences, piemēram, Nīderlandē adventistu baznīcā vīrieši savu atbalstu vienlīdzībai pauž ar pārliecību – ja to nevar sievietes, arī mūs nevajag ordinēt. Sarunā ar "Viņa" Teoloģijas fakultātes dekāne skaidro, kāda ir sievietes loma mūsdienu Latvijas baznīcā un kāpēc viena no lielākajām Latvijas baznīcām veica sievietes diskriminējošas izmaiņas, ko cīņā par vienlīdzību varētu dēvēt arī par "soli atpakaļ".

Sievietes redzamas, bet amatus neieņem

"Ne visas konfesijas pieļauj iespēju, ka sievietes var kļūt par mācītāju. Latvijā ir viena konfesija, kas ordinē pilnībā. Tā ir metodistu baznīca," stāsta Balode. "Šīs baznīcas vadībā diezgan ilgu laiku bija superintendente sieviete, un tur ir arī skaitliski diezgan daudz sieviešu mācītāju. Tāpat arī luteriskajā baznīcā. Mums šobrīd ir četras luteriskās baznīcas Latvijā, no kurām viena ordinē sievietes, bet otra – Vācu luteriskā baznīca – teorētiski arī akceptētu sievieti mācītāju. Adventistu baznīcā ir tāda "pusordinācija" – sievietes var vadīt draudzi, var būt sludinātājas, bet viņas nevar kļūt par pilni ordinātām mācītājām, un pašlaik pat pasaules līmenī viņiem notiek tāda smaga izskaidrošanās par to, vai visa adventistu baznīca visā pasaulē izšķirsies par sieviešu ordināciju vai nē."

"Tur ir viens interesants moments," piebilst Balode, paskaidrojot, ka Nīderlandē adventistu baznīcas vīrieši, iestājoties ar sieviešu ordināciju, ir pateikuši – ja jau sievietes nevar ordinēt, tad arī viņus ordinēt nevajagot. "Solidāri viņi ir nostājušies blakus – ordināciju noliekam malā, mēs darām tos pašus darbus, bet mums nav šīs te formālās iesvētīšanas. Tas man šķiet tāds interesants moments, kā solidaritāti var izpaust – cīnoties, lai tiesības būtu visiem, nostāties blakus tiem, kas ir kaut kādā veidā diskriminēti. Uz tā paša soliņa apsēsties."

Balode norāde, ka visās Latvijas baznīcās sieviešu ir vairāk – viņas sludina, daļa dodas klosterī vai atrod citu veidu, kā realizēt savu ticību Dievam. Ir sievietes, kas piedalās lūgšanās, vada tās, vada svētdienas skolu, vada draudzes saimniecību. "Patiesībā tā baznīca Latvijā lielā mērā, es teiktu, ir uz sieviešu pleciem." Teoloģe gan piebilst, ka ļoti bieži gan, līdzīgi kā citās jomās, sievietes neieņem vadošus amatus. Sievietes var būt kapelānes, evanģēlistes, vadīt draudzes, bet sieviešu ordinācija daudziem joprojām nav pieņemama.

Runājot par to, kāpēc sievietes biežāk pievēršas ticībai, Balode norāda, ka par šo jautājumu varētu veikt veselu pētījumu. Viņa pieļauj, ka tas varētu būs saistīts ar to, ka dievbijības formas vairāk atbilst priekšstatam par sievieti – pazemība, paklausība. Iespējams, ka cilvēkiem joprojām, līdzīgi kā padomju laikos, šķiet, ka baznīca ir paredzēta vārguļiem. "Tādiem vājiem cilvēkiem… Un stiprais vīrietis, kuram ir tā apziņa, ko sabiedrība ieaudzina puišos, ka viņiem ir jābūt tiem stiprajiem, tiem, kas nesīs to mamutu. Viņiem ir jābūt tiem, kas vismaz publiski parādās kā uzvarētāji – baznīca nav viņu lieta, tas ir tiem vājajiem, kas netiek ar savu dzīvi galā, kam nepieciešama palīdzība." Lomu sadalījums un izpratne par to, kādai ir jābūt sievietei un kādam ir jābūt vīrietim, ietekmē arī dzimumu sadalījumu baznīcā, pārliecināta teoloģe.

Balode stāsta, ka viņa pati ir luterāne. 2016. gadā LELB nolēma izmainīt baznīcas satversmi, nostiprinot, ka par mācītājiem var ordinēt tikai vīriešus. "Tajā pašā gadā nodibināja arī Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas," teic Balode. Viņa norāda, ka arī šī baznīca ir izaugusi no pirmskara baznīcas. "Līdz ar to mums Latvijā ir viena evaņģēliski luteriskā baznīca, kas ordinē sievietes."

Sieviešu diskriminācija un ilūzija par vieglu pasaules sakārtošanu

Jautāta par to, kāpēc baznīca spēra šādu soli, Balode skaidro: "Pamatojums tiem, kas aizstāvēja šo viedokli, bija, ka tas mums ir tā rakstīts Bībelē, ka mums ir jāseko Bībeles pamācībai, ka sievietes nedrīkst tikt ordinētas. Man jāpiebilst, ka patiesībā par sievietes vai vīrieša ordināciju kā tādu Bībele vai Jaunā derība praktiski nerunā nemaz. Mēs varam atrast saknes tam amatam, kas šobrīd ir mācītāja amats, bet pirmajā gadsimtā jau tāda amata vai draudzes vadītāja vēl nav."

Teoloģe norāda, ka šādam procesam baznīcā ir vairāki iemesli. Līdzīgas tendences attiecībā uz sieviešu tiesībām ir novērojamas dažādās jomās visā pasaulē. "Ir tāds konservatīvisma, fundamentālisma, populisma vilnis, kas nāk. Un tas ir tas moments. Es domāju, ka tas arī šobrīd notika Latvijā. Šķiet, ka pasaule ir kaut kur aizgājusi, attīstījusies kaut kādā nekontrolējamā virzienā – sabrukušas vērtības, tikumi un kas vēl viss… Tagad mēs ar kaut kādiem soļiem vai vienkāršiem līdzekļiem pēkšņi savedīsim visu pasauli kārtībā un viss būs atkal kārtībā. Tur, protams, fonā ir tāda ļoti liela, pieaugoša sociāla nedrošība – bēgļu krīzes, algu samazinājums, dzīves paātrinājums, kam vairs netiek līdzi, nabadzības pieaugums. Tā sociālā nedrošība veido fonu, ka gribas kaut kādu drošību. Un es domāju, ka luteriskajā baznīcā arī šeit Latvijā tas pieder pie tādas nepieciešamības ieviest kaut kādu drošību – lūk, mums bija tāda prakse, bet tagad mēs to nostiprinām ar likumu, un ar to mēs savedīsim atkal to pasauli kārtībā."

Dzīve un sabiedrība, visas politiskās un sabiedriskās norises ir daudz sarežģītākas, daudz komplicētākas, un nenotiek tā, kā gribētos – uz knipja sitiena. Dace Balode

Solījums sakārtot pasauli ar vienkāršiem līdzekļiem var šķist ļoti vilinošs un patīkams daudziem. Šāda retorika rada ilūziju par to, ka pasaule būs vienkārša, saprotama, droša. "Un ir tā sajūta, ka to tā vienkārši varēs izdarīt. Un tas ir tas, ko populisms apsola," paralēles starp baznīcu un politiskajiem procesiem Latvijā un pasaulē iezīmē speciāliste. "Dzīve un sabiedrība, visas politiskās un sabiedriskās norises ir daudz sarežģītākas, daudz komplicētākas, un nenotiek tā, kā gribētos – uz knipja sitiena."

Pat, ja procesus baznīcā iespaido arī citi faktori, nedrīkst aizmirst, ka baznīca ir daļa no sabiedrības. "Baznīca ir tāds varbūt konservatīvāks veidojums nekā sabiedrība, jo tās būtība ir dzīvot no savas tradīcijas." Balode norāda, ka arī sabiedrība balstās savā tradīcijā, bet baznīcā tas izpaužas spilgtāk. Tiesa, ikviena lieta, ko cenšas saglabāt nemainīgu, jaunā kontekstā nozīmē kaut ko citu. Baznīcai ir ļoti svarīgi balansēt starp attīstību un tradīciju. Arī tas var ietekmēt lēmumus dažādos jautājumos, piemēram, par sieviešu ordināciju. Kā vēl vienu ietekmējošo faktoru Balode min Latvijā esošo personību kontekstu. Piemēram, Igaunijas luteriskajā baznīcā, šāds solis "atpakaļ" nav sperts. "Es pat teiktu, ka Latvijā tas saistījās ar noteiktu personību ietekmi," skaidro teoloģe. Tāpat vietējo situāciju ietekmē arī reliģiskā vide, jo, piemēram, Igaunijā vadošā konfesija ir luterānisms, bet Latvijā spēcīgas ir arī citas konfesijas.

Balode uzsver, ka sarunā par dzimumu vajadzētu vienmēr vajadzētu paturēt prātā, ka feminisms nozīmē iestāšanos par to, ka sieviete tika atzīta par pilnvērtīgu cilvēku. "Nevis kā bieži tiek kariķēts, ka labāka par vīrieti. Nē, par pilnvērtīgu cilvēku. Tas arī ir viss, ko tas nozīmē."

Pazemība kalpot un kļūt par līderi

Balode stāsta, ka, runājot par sieviešu tiesībām baznīcas vidē, ir dzirdējusi argumentu, ka šāda rīcība nav dievbijīga un paklausīga. "Tavs uzdevums ir paklausīt Dievam, un baznīca ir tas redzamais instruments, kur paklausību sludināt un kur to paklausību tu vari īstenot. Es atceros, ka viens no luteriskās baznīcas līderiem teica: "Cīnīties par savām tiesībām – tā ir dzīves laika izniekošana." Ja tas tā tiešām būtu, tad ikvienam, kas, kā vergs cīnījās par savām tiesībām, tā bija dzīves laika izniekošana – visa šī sociālā cīņa." Teoloģe norāda, ka bieži tiek uzskatīts – tu nedrīksti cīnīties, jo cīņa ir godkāre.

Pašai viņai nav nācies piedzīvot milzu pārmetumus un "dubļu vētras", bet negatīvu attieksmi gan. "Protams, uzskatīt, ka sievietei būt par mācītāju ir Dieva aicinājums, tas jau ir slikti un graujoši," par dzirdētiem viedokļiem ironizē Balode. Viņa norāda, ka viņa ir ne tikai mācītāja, bet arī teoloģe, kam ir tikpat laba izglītība kā daudziem vīriešiem.

"To gan es esmu piedzīvojusi, ka bieži vien mana pieredze un manas zināšanas netiek ņemtas vērā tāpēc, ka es esmu sieviete. Un tā ir viena no tādām visizplatītākajām diskriminācijas formām," stāsta Balode. "Ne jau kāds tur raksta tekstus vai lamājas, bet vienkārši – mūsu nav. Tevis nav, tava balss netiek uzklausīta. Man ir bijis pat burtiski tāda situācija, kur mēs sarunājamies baznīcā un es pasaku priekšlikumu un ir tāda sajūta, ka es nebūtu vispār runājusi. To pašu pasaka mans kolēģis vīrietis, un tas tiek uzklausīts."

Sievietes, kas strādā valsts struktūrās, piemēram, par kapelāniem slimnīcās, šajos amatos jūtas drošāk un saskaras ar mazāku diskrimināciju nekā, strādājot baznīcā. Sievietes bieži strādā par evaņģēlistiem, līgumus ar viņām slēdz uz vienu gadu, nesniedzot pārliecību par to, vai arī pēc gada viņām būs darbs. Balode piebilst, ka cilvēki, kas pārstāv Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas, nevar kļūt par kapelāniem valsts struktūrās, jo likumā ir ierakstīts, ka svarīga ir nevis konfesija, bet gan baznīca, kurai pieder attiecīgā amata kandidāts. Balode norāda, ka viņa, piemēram, ir "nepareizā" luterāne, jo iestājas par sieviešu tiesībām tikt ordinētām par mācītāju.

Viņa gan izsaka cerību, ka nākotnē attieksme pret sievietēm baznīcā varētu mainīties. Atceroties vēlēšanas Teoloģijas fakultātē, tās dekāne norāda: "Nevienā brīdī tas nebija jautājums par dzimumu. Mums ar kolēģiem šeit tas nebija būtiski. Man bija tā sajūta – tā ir tā gandrīz vai ideālā situācija. Nav jautājums par to, vai tā būs tā kvotu sieviete, ko mums vajag dabūt, vai tas būs vīrietis, ko mēs dzimuma dēļ liksim par vadītāju." Tika vērtēts cilvēks un viņa zināšanas. "Un baznīcā… Man ļoti gribētos, ka vienu dienu tas ir tā – pilnīgi vienalga, vai tas ir vīrietis, vai tā ir sieviete. Svarīgi ir tas, vai viņam ir tās kvalitātes, lai viņš būtu, piemēram, mācītājs."

Balode norāda, ka draudzēs praksē bieži tā arī esot – iepazīstot konkrētu cilvēku, ir vienalga, kāds ir viņa dzimums, runājot par dažādiem amatiem. "Reizēm arī tās sievietes, kas nav ordinētas, kas ir evaņģēlistes un vada dievkalpojumus, viņas arī sauc par mācītājām, viņas pieņem." Teoloģe pauž neizpratni par nepieciešamību organizatoriskā līmenī veidot kaut kādu atšķirību starp cilvēkiem dzimuma dēļ.

"Pazemība bieži vien tiek saprasta kā pezemošanās, kā paklausība, bet pazemība, manuprāt, tajā īstumā ir tā, ka tu esi tas, kas tu esi, un ne vairāk, un arī ne mazāk. Tas ir tas, par ko es teiktu, kāpēc ir svarīgi atsaukties arī tam uzdevumam būt par mācītāju sievietei. Tas arī ir viņas uzdevums. Un tas jau nav kļūt par priekšnieci. Luteriskajā izpratnē visi, kas ir kristīti, ir priesteri, bet mācītājām ir tā organizatoriskā funkcija. Jā, tas ir kaut kādā veidā līderības uzdevums," stāsta Balode. "Pieņemt to lomu, kas arī sievietei ir dota, piestāv, ir vajadzīga, ir viņas aicinājums. Pieņemt to un būt ne vairāk, ne mazāk par to. Tas ir īstums, kam tu nevari teikt "nē"."