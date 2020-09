Nešķiedies lieki: ikdienas paradumi, kas liek iztērēt par daudz

Šķiet, katram ir pazīstama sajūta, kur mēneša beigās eiro jāliek pie eiro, lai nākamo algu nesagaidītu ar pilnībā tukšu maciņu vai bankas kontu, un kādam, iespējams, tā ir ierasta prakse. Varbūt tu neesi par to aizdomājusies, bet visbiežāk maciņš kļūst plāns līdz galam neapzinātu ikdienas ieradumu dēļ, kas liek šķirties no neobligātiem tēriņiem. Visticamāk, tādu ir arī tev.

Lai tu varētu pārplānot savus izdevumus un, cerams, arī turpmāk ietaupīt, lasi tālāk un uzzini, kas mūsu ikdienā prasa nevajadzīgus izdevumus, līdz ar to liek iztērēt par daudz.

Tehnoloģijas

Mūsdienās dažādu pakalpojumu un preču apmaksa ir atvieglota tik tālu, ka pietiek no mājas iziet vien ar telefonu rokās vai gudro pulksteni ap roku, jo arī ar šīm ierīcēm ir iespējams norēķināties par visu, atliek vien to nopīkstināt. Taču tik ērta norēķinu sistēma vairāk pamudina uz nevajadzīgiem, bet šķietami nelieliem tēriņiem, stāstīts portālā ''Reader's Digest''. Tomēr arī šie niecīgie izdevumi mēneša beigās var summēties, kļūstot par milzu izdevumiem, kurus varēji ieguldīt citur. Te arī jāpiemin, ka jebkura rēķina apmaksa arī iespējama ar telefona palīdzību, kas nozīmē – kļūstam impulsīvāki arī attiecībā pret lielākiem pirkumiem.

Apmaksas veikšana tikai ar kredīt/debetkarti

Plastmasas kartes sajūtu ziņā nepavisam nelīdzinās naudai, vismaz ne tā, kā turot rokās īstu banknoti vai monētas. Tāpēc nopīkstināt vai ievietot to terminālī, un ievadīt kodu ir pavisam vienkārši, un visbiežāk to darām bez liekiem sirdsapziņas pārmetumiem. Turpretim, maksājot skaidrā naudā, sajūta, atvadoties no jebkādas summas, ir pavisam cita – nereti liekas, ka maciņš patiesi kļūst plānāks. Līdz ar to, ja tu makā turi tikai kredīt/debetkarti, visticamāk, dienas laikā norēķināsies daudz biežāk, nekā maksājot skaidrā naudā.

Ēdiena piegāde

Maltītes ir vēl viena lieta, par kurām ikdienā varam daudz nelauzīt galvu – ja negribas vai nav laika gatavot pašai, ir iespēja ēdienu pasūtīt piegādei uz mājām vai jebkuru citu lokāciju. Un pat nav nepieciešams obligāti zvanīt izvēlētajai ēdināšanas iestādei – vari savu pasūtījumu pieteikt, izmantojot kādu lietotni, kas visu atvieglo vēl vairāk. Taču arī reizi nedēļā vai tik vien kā reizi mēnesī, pasūtot ēdienu, gada laikā iztērētā summa var sasniegt pat vairākus simtus, protams, atkarībā no tā, kādu ēdienu izvēlies un par cik cilvēkiem maksā.

Tas pats attiecas uz kafijas malkošanu ārpus mājas. Varbūt tu ik rītu esi iecienījusi ieskriet kādā kafijotavā un pasūtīt līdzņemšanā savu mīļāko karsto dzērienu. Tie daži iztērētie eiro uzreiz nešķiet tik daudz, bet, veicot ļoti aptuvenus aprēķinus, gada laikā kafijai ārpus mājas vari iztērēt ap 700 eiro. Ja vēlies ietaupīt un kaut kam sakrāt, nākamreiz pirms ēdiena pasūtīšanas vai kafijas iegādes kādā kafejnīcā apdomā labi, vai tev patiešām tas ir nepieciešams.

Ātrā piegāde

Neapšaubāmi, iepirkšanās internetā ir bezgala ērta – tev nav jāpamet savs miteklis un savā mājas tērpā vari acumirklī iegādāties visu, ko vēlies. Taču cilvēks pēc dabas ir nepacietīgs un arī internetā pasūtīto bieži vien vēlas iegūt, ja ne tūlīt, tad vismaz pēc iespējas ātrāk. Līdz ar to, noformējot pasūtījumu, izvēlamies ātro piegādi, kas parasti maksā papildus naudiņas, nereti pat salīdzinoši lielas. Ja vien tev nav akūti svarīgi iegādāto saņemt pavisam drīz, nākamreiz apdomā kārtīgi, vai ātrā piegāde tev patiesi ir nepieciešama. Varbūt tās vietā vari pasūtīt kaut ko papildus.

Ūdens plastmasas pudelēs

Ir ļoti svarīgi dzert ūdeni, bet tas nebūt nenozīmē, ka pēc katras iztukšotās plastmasas ūdens pudeles tā jāmet laukā un vietā jāgādā jauna. Tas ir ne tikai dabai nedraudzīgi, bet arī dārgi maciņam. Protams, ar izņēmumiem, bet krāna ūdens ir tik ļoti attīrīts, ka ir drošs lietošanai, tāpēc tukšo pudeli vari uzpildīt no krāna. Ja tomēr ūdens malkošana tieši no krāna tevi nevilina, vari iegādāties ūdens filtru – tas noteikti atmaksāsies.

Pārtikas iegāde izsalkumā

Ja zini, ka ledusskapis ir tukšs un nepieciešams to piepildīt, uz veikalu vislabāk nedoties izsalkumā vai brīvā pēcpusdienā, iesaka portālā ''Prevention''. Kāpēc? Šādos scenārijos tu, visticamāk, iegādāsies papildus produktus, kuri tev patiesībā nav nepieciešami. Taču, ja nav iespējams izvairīties no došanās uz pārtikas veikalu izsalkumā, vispirms izveido sarakstu ar nepieciešamo un stingri pieturies pie tā.

Pārtikas veikala apmeklējums vairākas reizes nedēļā

Runājot par ledusskapja papildināšanu, jāatzīmē, ka arī pāris veikala apmeklējumi vienā nedēļā var izmaksāt dārgāk. Arī šeit lieti var noderēt rūpīga plānošana, piemēram, svētdienas vakarā apsēdies un izplāno nākamo nedēļu – ko katrā dienā ēdīsi brokastīs, pusdienās un vakariņās. Tad dodies uz veikalu un sagādā visu maltītēm nepieciešamo vienā piegājienā.

Iepriekš sagriezti produkti

Protams, siera vai desas iepakojums, kurā produkts jau ir sagriezts skaistos gabaliņos, pavisam noteikti izskatās vilinošs, jo tas taču palīdzēs atbrīvoties no liekām klapatām. Taču zini – produkta kvalitāte vai garša nemainīsies, ja nopirksi to nesagrieztu, bet cena gan, visticamāk, mainīsies – tā saruks.

Neorganizētība

Iespējams, tu par to neesi aizdomājusies, bet arī neorganizētība var izmaksāt daudz. Te pazūd telefona lādētājs, un tu vietā nopērc jaunu. Kaut kur esi atstājusi savu iemīļotāko auskaru pāri, bet no tiem šķirties nepavisam nevēlējies, tāpēc iegādā jaunu un tādu pašu. Vai varbūt šķietami gaisā izkūpējušas ir tavas mājas atslēgas, kā rezultātā jāzvana meistaram, lai rauj vaļā durvis ar varu. Taču nereti viss pazaudētais kaut kur atrodas – nu tev ir divi telefona lādētāji, identiski auskaru pāri un zem mašīnas sēdekļa pakritušas nu jau vairs nederīgas mājas atslēgas...

Neorganizētība pati par sevi var būt kaitinoša, bet, ja arī tas nemotivē ikdienā ieviest pārmaiņas, padomā par nevajadzīgajiem un dažkārt pat ļoti dārgajiem tēriņiem, ar kuriem sastopies it kā aizvietojot pazaudēto, kas, ļoti iespējams, ir noslēpies turpat mājās.