Reinis savas dzīves laikā ir iegādājies vairākas automašīnas. Pašu pirmo – vien 18 gadu vecumā. Tolaik gan viņa izvēle lielā mērā bija saistīta ar vēlmi "iztrakoties". "Pats sakrāju naudu, apskatīju sludinājumus, atradu tobrīd lētāko "BMW" auto ar aizmugures piedziņu un nopirku to," viņš atminas. Vīrietis atzīst, ka nekādu uzmanību automašīnas tehniskajam stāvoklim nav pievērsis, jo neuzlūkoja to kā ilgtermiņa transportlīdzekli, tomēr pēc dažiem gadiem, kad iegādājās savu nākamo automašīnu, izvēli veica krietni rūpīgāk. "Pirms kādiem diviem gadiem gribēju iegādāties jaunu automašīnu, kas bija dārgāka nekā iepriekšējās. Tā kā summa bija krietni augstāka, pirms tam kārtīgi izpētīju, kāds ir mašīnas stāvoklis, un aizvedu to uz servisu, lai pārbauda arī eksperts," stāsta Reinis

Lai gan man ir autovadīšanas tiesības, jautājumos, kas saistīti ar automašīnām, esmu liela nepraša. Un tomēr – pat pilnīgam automašīnu nezinītim dzīvē var pienākt brīdis, kad jāiegādājas savs īstais un vienīgais transportlīdzeklis. Un tad ir būtiski spēt atbildēt uz jautājumiem, kas var palīdzēt izvairīties no neizdevīga pirkuma un milzu izmaksām nākotnē.

Lūk, par ko uzzināsi šajā rakstā:

Kas ir izdevīgāk – priekšroku dot lietotai vai jaunai automašīnai;

Kam jāpievērš uzmanība iegādes laikā;

Kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, izvēloties savu braucamrīku;

Kā nodrošināties pret negodprātīgu pārdevēju un sliktu darījumu.

Sākot sapņu automašīnas meklējumus, vispirms ir jāizvērtē savs budžets, skaidro “BRC Autocentrs” vadītājs Matīss Mežaks. “Galvenie aspekti, kam jāpievērš uzmanība, ir servisa vēsture un automašīnas stāvoklis, lai ilgākā termiņā izvēlētā mašīna nepieviltu un nekaitētu ģimenes budžetam,” viņš stāsta.