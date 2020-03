'No aizkustinājuma raudu katru dienu!' Kā ar maltītēm iepriecina mediķus

Dažas dienas pēc ārkārtas situācijas izziņošanas valstī labdarības organizācijas "Hospiss LV" brīvprātīgā Ilze Neimane-Nešpora pamodās ar ideju – šajā krīzes laikā nepieciešams atbalstīt mediķus. Tā 18. martā uzsākta akcija "Galds savējiem" – tiek vākti līdzekļi un ar vairāku restorānu iesaisti organizēta siltu maltīšu piegāde ārstiem un medicīnas darbiniekiem. "Tas ir stāsts par saikni starp sabiedrību un mediķiem, šādi mēs stiprinām un uzmundrinām viens otru," pauž akcijas organizatore Ilze.

Organizācija "Hospiss LV" dibināta 2019. gadā, lai veicinātu hospisa aprūpes centru izveidi Latvijā. "Tas ir paliatīvās aprūpes beigu posms, lai nodrošinātu cieņpilnu cilvēka dzīves pēdējo laiku. Tas ir stāsts par cilvēcīgu aiziešanu, tādēļ hospisi pasaulē tiek veidoti tā, lai nodrošinātu privātumu, drošību un izvēles brīvību," stāsta Ilze. Viņa norāda, ka citviet pasaulē hospisu darbību lielā mērā nodrošina brīvprātīgie, kas paliatīvās aprūpes pacientus atbalsta ar savu klātbūtni – palasa priekšā, izved pastaigāties vai vienkārši aprunājas. Lai uzmundrinātu šos ļaudis, iedvesmojoties no citu valstu pieredzes, decembrī uzsākta akcija "Svētku galds". "Uzrunājām draugus un vairākas kafejnīcas, restorānus, lai sarūpētu ko īpašu. Katrā nodaļā ir servēšanas rati, kurus brīvprātīgie izrotāja ar galdautiem, ziediem un baloniem, lai dotos uz palātām pie smagi slimiem un nedziedināmiem pacientiem un piedāvātu restorānos gatavotas uzkodas, kas pielāgotas slimnieku spējām un vajadzībām. Brīvprātīgie palīdzēja paēst, padzerties, iepriecināja ar labu vārdu, un mediķi rakstīja, ka vēl vairākas dienas pēc brīvprātīgo viesošanās slimnīcā valda pavisam cita atmosfēra." Akcija tika uzsākta aizvadītā gada nogalē un notika divreiz mēnesī, bet martā to nācās apturēt ārkārtas situācijas izsludināšanas dēļ.

Ilze atklāj, ka 17. marta rītā pamodās ar ideju, ka šajā krīzes laikā jāpalīdz mediķiem. "Uzrakstīju apmēram simt draugiem, paziņām, pirmos līdzekļus saziedojām paši, un tā viss arī sākās! Tā kā mūsu organizāciju medicīnas iestādēs pazīst, šo akciju uzsākt bija vieglāk, arī pirmie restorāni, kas iesaistījās, mūs jau pazina kopš akcijas "Svētku galds" rīkošanas. Tā jau pirmajā dienā uz krīzes centriem nogādājām 50 porciju! Otrajā dienā tās bija 200 porciju, bet ceturtajā 600, sākās neapturams labestības vilnis." Katru dienu "Facebook" lapā parādās publiska atskaite – cik ziedojumu saņemts, cik porciju piegādāts, kurš tās gatavojis. Publicētas arī iepriecināto mediķu fotogrāfijas. Ilze norāda, ka mērķis ir turpināt akciju līdz 14. aprīlim un primāri tiek apgādāti karstākie punkti.

"Šobrīd atbalstām un iepriecinām ne tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības punktus Rīgā, bet arī Jelgavā un Daugavpilī. Organizējam piegādes arī uz slimnīcu uzņemšanas nodaļām, jo situācija ir visai sakāpināta – daudzi cilvēki pavada dienas mājās, ir mainījies ikdienas režīms un pieaudzis traumatisms. Tā kā jāievēro drošība un sociālā distancēšanās, nereti pusdienu kastītes tiek nodotas caur apsardzes dienestu. Mediķi sūta bildes un raksta, ka emocionālais atbalsts šobrīd ir ļoti svarīgs."

Pirmās maltītes tika sagādātas, pateicoties Ilzes draugu un paziņu ziedojumiem. "Vienas porcijas cenu noteicām 3,50 eiro, ja rēķinām, ka dienā šobrīd sarūpējam 600 porcijas, tas izmaksā 2100 eiro, ja vēlamies turpināt akciju līdz 14. aprīlim, nepieciešami vairāk nekā 50 tūkstoši eiro. Sapratām, ka to tikai draugu līmenī nespēsim pavilkt, un lūdzām iesaistīties arī sabiedrību. Šie 3,50 eiro par porciju nerada nekādu peļņu, bet ļauj iegādāties produktus, degvielu un samaksāt par elektrību, kā arī nodrošina minimālo algu darbiniekiem." Viņa uzskata, ka šī akcija ir būtiska ne tikai mediķiem, bet ikvienam, kurš distancējas un atrodas mājās: "Tā ir apziņa, ka atbalsti un nepamet citus. Turpināsim šo pozitīvisma vilni!"

Iesaistījušies ir teju visi Ilzes draugi un ģimenes locekļi: "Ja kāds uzņēmums vēlas palīdzēt, mudinām nevest mandarīnus un tamlīdzīgus našķus, jo mūsu mērķis ir nodrošināt siltu, stiprinošu ēdienu, kas kādam ir jāpagatavo. Nepieciešami produkti, ko restorāni var izmantot, gatavojot pusdienas un vakariņas. Negribas palaist pašplūsmā, ka ļaudis nekoordinēti kaut ko cep, vāra un ved, tāpēc mēs esam pa vidu un plānojam visas piegādes. Galvenais, uz ko vēlos mudināt, – nebūt kritiskiem, mēs katru dienu mācāmies kaut ko jaunu, ko varētu uzlabot, labāk sniedziet savu atbalstu un sirsnību," teic Ilze.

Pastāvīgi akcijā iesaistās pieci restorāni, bet ir vēl daudzi, kas gatavi rīkoties. "Esam dziļi pateicīgi visiem! Var ziedot ne tikai naudu – uzņēmumi var ziedot produktus, svarīgs atbalsts ir no "Gemoss", kas ziedo vienreizējās lietošanas traukus. Tā kā mūsu organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss, ziedotāji saņems attiecīgās nodokļu atlaides, mēs no savas puses noformējam visus dokumentus un atskaitāmies ne tikai valsts, bet arī ziedotāju priekšā par paveikto."

Viņai pašai ar medicīnu ikdienā nav nekādas saistības, Ilze ir uzņēmēja un atzīst, ka darbam laika neatliek, jo akcija "Galds savējiem" šobrīd ir prioritāte. "Šis nav stāsts par mani, bet to, cik ļoti gribas līdz 14. aprīlim noturēt šo kustību. Redzot mediķu bildes, pārņem siltums. Viņi jūt sabiedrības atbalstu – ka tā ir mūsu iniciatīva pateikt viņiem paldies. No aizkustinājuma raudu katru dienu, domāju, ka krīzes laiks ir svētīgs, lai daudz ko pārvērtētu. Esmu vienmēr ticējusi, ka Latvija ir labākā vieta uz šīs zemeslodes, un šis ir brīdis, kad ieskatīties savā sirdī. Tur ir divas atslēgas, vienu sauc sirsnība, otru – cietsirdība, un katram jāizvēlas viena. Redzu sociālo tīklu ierakstus, kas ir gan ļoti pozitīvi, gan indīgas kritikas pilni, kur nav neviena racionāla priekšlikuma." Ilze cer, ka arī pēc akcijas cilvēkos saglabāsies vēlme darīt labu un viņi pievērsīsies brīvprātīgo kustībai: "Mēs tikai sagaidām no citiem, ka mums kaut ko dos. Pietiek strīdēties, ejam un darām, tikai tad kaut kas sanāks!"

Itāļu restorāna "Portofino" vadītāja Jūlija Gareva sarunā norāda, ka, saņemot "Hospiss LV" aicinājumu iesaistīties akcijā, piekrituši nedomājot. "Mēs neesam vienīgie, kuru ikdiena ir kardināli mainījusies, bet sapratām, ka jāatbalsta mūsu mediķi. Cenšamies pieturēties pie sava restorāna ēdienkartes stila, gatavojam risoto, ravioli, pastu. Jau kopš pirmās akcijas dienas gatavojam gan pusdienas, gan vakariņas, domājot arī par veģetāriešiem un vegāniem, viņiem taisām grūbu, griķu, lēcu ēdienus. Pirmajās trīs dienās izdomāt, ko gatavot, bija vienkārši, tagad rūpīgi jādomā, lai ēdieni neatkārtotos." Katru dienu viņi sarūpē gandrīz simt porcijas, un Jūlija visvairāk priecājas dzirdēt paldies vārdus: "Mūsu darbs vienmēr ir bijis iepriecināt citus cilvēkus, šobrīd tas ir īpaši svarīgi. Ir sajūta, ka darām no vērtīgu."

Labdarības akcijā iesaistījušies arī ģimenes restorāni "Hercogs", kuru namatēvs Andris Rūmītis uzskata, ka "mediķi ir vēl sarežģītākā situācijā nekā uzņēmēji. Visi saka, lai paliekam mājās, bet viņi to nevar, gribas viņus atbalstīt vismaz ar siltām ēdienreizēm". Ziedotājus viņš aicina sarūpēt dārzeņus, gaļu, piena produktus: "No olīvām un cepumiem diemžēl nevaram pagatavot pilnvērtīgas maltītes, bet dienā mums jāsarūpē vairāk nekā 200 porciju. Tie 3,50 eiro par vienu porciju nespēj nosegt divu pavāru darbu, nodokļus, transportu, produktus, nedaudz sanāk arī pašiem pielikt no savas kabatas. Sākumā vairākas reizes vedām maltītes pilnīgi bez maksas, bet jāsaprot, ka arī mūsu rocība nav bezgalīga, īpaši šajā laikā, kad paši esam pieslēgti pie mākslīgās elpināšanas aparāta – divi no četriem mūsu restorāniem šobrīd ir slēgti."

Savukārt restorāna "Alķīmiķis" vadītāja Liene Piterniece pieņēmusi smagu lēmumu – uz nezināmu laiku apturēt uzņēmuma darbību. Tomēr tas netraucē iesaistīties akcijā: "Viena no mūsu pavārēm savā rajonā apgādā pensionārus ar pārtikas produktiem, sapratām, ka arī mums jādara kas labs. Cilvēki vairs nenāca uz restorānu, bet, lai nebūtu jāizmet produkti, nolēmām atbalstīt mediķus. Esam kopā pagatavojuši apmēram 70 porciju, turpināsim gatavot nākamnedēļ, jo saņemam zvanus no ēdienu izplatītājiem, kas gatavi ziedot produktus. Piegādājam gruboto, ribiņas, maltās gaļas mērci, obligāti arī salātus, lai būtu vitamīni. Ir skumji, ka jāpieņem tik radikāls solis – apturēt uzņēmuma darbu, bet mediķu bildes liek smaidīt, tā ir forša kopā būšanas sajūta, fiziski nemaz neesot kopā."