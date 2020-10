Pirms pāris gadiem, kad Elīna vēl bija padsmitgadniece, viņa izvēlējās sev neierastu maršrutu nokļūšanai līdz Ziepniekkalnam. Pēc enerģiskas pastaigas līdz tagadējā 4. trolejbusa pieturai Elīna iekāpa transportlīdzeklī un laimīga apsēdās kādā no brīvajām vietām, kurai blakus arī neviens nesēž. "Kurš gan negrib nespiesties plecu pie pleciņa ar svešinieku?" viņa teic. Taču Elīnas prieki nebija ilgi. Kādā no pieturām iekāpa un viņai blakus nosēdās kāds pēc skata solīds kungs, aptuveni 45, 55 gadu vecumā, kurš intensīvi saskatījās ar apkārtējiem cilvēkiem. "Viss jau būtu labi, tā sabiedriskajā transportā notiek. Ne pirmais, ne pēdējais ērmotais blakussēdētājs. Bet tad uz sava augšstilba sajutu siltas plaukstas pieskārienu. Bija ziema, tāpēc to izteikti varēju just. Smieklīgākais, ka roka tika palikta zem somas, kuru turēju klēpī. Tagad pie sevis varu nosmiet, ka vīrietis bija tiešām mērķtiecīgs," viņa atminas.

Tobrīd Elīna apstulba un nezināja, ko darīt un kā rīkoties. Viņa atzīst, ka cerēja – iespējams, tas noticis netīšām, kaut kā refleksīvi, bet tomēr roka vairs netika atvilkta atpakaļ. "Paskatījos uz viņu, un šķita, ka viņam tas ir normāli, sejā bija iezadzies pašapmierināts smaids. Man tas nepavisam nelikās pieņemami, tāpēc lūdzu, lai roku noņem. Pretī saņēmu vien smaidu un rokas vēl ciešāku piegulšanos manam augšstilbam. Sapratu, ka viņa mērķis ir pietuvoties visai intīmajai zonai," stāsta Elīna. Viņa palūkojās apkārt un redzēja dažas sievietes, kuras arī, šķiet, sāka nojaust, ka ar vīrieti kaut kas nav kārtībā. "Tā nu nolūkoju brīvu vietu kādas trīs rindas tālāk, sparīgi piecēlos kājās un palīdu šim kungam garām. Visu laiku biju sēdējusi iekšpusē, kas arī apgrūtināja laišanos lapās. Beidzot atviegloti varēju nopūsties. Vīrietis izskatījās ļoti samulsis, bet neizrādīja sevišķu satraukumu. Tā teikt – nekas nav noticis."

Šādu vai līdzīgu situāciju ir piedzīvojušas daudzas sievietes, arī vīrieši noteikti ir saskārušies ar negaidītiem un nepatīkamiem pieskārieniem. Kas ir šie nepieklājīgie apgrābstītāji, un kas ietekmē viņu uzvedību? Par to šoreiz.