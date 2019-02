No cietējas par vainīgo: Māra Katarska par Ēģiptes policijas attieksmi pret sievieti

Raidījumā "Sieviete. Personīgi" Māra Katarska atklāj savu pieredzi par Ēģiptē piedzīvoto vardarbību un attieksmi no policijas puses. Sievietes stāsts nevienu tur nav interesējis, dokumenti rakstīti arābu valodā, taču rezultātā Māra no cietējas padarīta par vainīgo. Situācija mainījusies tikai tad, kad no Rīgas ieradusies viņas mamma, savukārt no Kairas – Latvijas vēstniecības pārstāvis.

Brīdī, kad policija beidzot klauvējusi pie Māras un viņas drauga durvīm, vīrietis mēģinājis būs kluss, lai viņi dotos prom, bet sieviete norādījusi, ka policija prom nedosies. "Tad es arī devos atpakaļ uz policiju, kur mani sagaidīja no vēstniecības – Artūrs no Kairas bija atbraucis, ar kuru es arī sazinājos iepriekšējā dienā," stāsta Māra. Vēstniecības pārstāvis cietušajai norādījis, ka viņu nevar atstāt vienu nevienā brīdī. "Man bija jāatceļ visas apsūdzības pret viņu, jo es nevarēju neko izdarīt. Par cik man bija tas līgums, ka es esmu viņa meitene, pēc viņu likumiem, ka īsti sievietēm nav līdzvērtīgas tiesības ar vīrieti," pieredzē dalās Māra. Daudzi, kuri viņu redzējuši ar sasistām acīm jautājuši: "Tev draugs arābs?"