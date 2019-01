No kauna zemē ielīst. Neveiklas situācijas un ieteikumi veiksmīgai to risināšanai

Katram dzīvē gadījusies pagalam apkaunojoša situācija, kad viskvēlākā vēlēšanās ir ielīst dziļāk zemē vai pazust no redzesloka. Aizmirst sarunas biedra vārdu, nosūtīt e-pastu nepareizajam adresātam vai izjaukt pārsteiguma ballīti – tās ir tikai dažas no situācijām. Iedvesmojoties no portāla "Rider's digest", apkopojam septiņus tipiskākos apkaunojošos apstākļu kopumus, skaidrojot arī efektīvākos veidus, kā no tiem izkļūt.

Aizmirst sarunas biedra vārdu Dažkārt pat neskaidru iemeslu dēļ rodas situācijas, kuras pēc tam īsti nav iespējams izskaidrot. Par tādu varētu uzskatīt arī sarunu biedra vārda aizmiršanu. Tomēr situācija vēl dramatiskāka kļūst brīdī, kad šī persona sveicinoties piemin tavu vārdu, bet tev nav ne jausmas kāds ir viņa. Tikai nesāc stomīties, uztraukties un attaisnoties – tas situāciju padarīs tikai vēl apkaunojošāku. Tā vietā uzvedies brīvi, nepiespiesti un sveicienam atbildi pavisam vienkārši: "Labdien!" Savukārt, ja tālāk noris saruna, tad kādā brīdī vari izmest šādu frāzi: "Atvaino, šodien ir viena no tām dīvainajām dienām. Vari, lūdzu, vēlreiz nosaukt savu vārdu?" Noderēt var arī šāds teikums: "Atceros, kā mēs satikāmies pagājušajā nedēļā darba sanāksmē. Tikai no prātā izslīdējis tavs vārds." Svarīgi norādīt, ka uz brīdi aizmirsts ir tikai vārds, bet ne pats cilvēks. Turklāt atceries, ka visi ir cilvēki – ja pieklājīgi paskaidrosi, ka vārdu pēkšņi neatceries, saņemsi sapratni arī no otras personas. "Viņa" lasītāja Undīne stāsta, ka neatceras, vai pie vainas bijuši saspringtie eksāmeni, kas tajā laikā notikuši augstskolā, bet kādā sarunā pēkšņi no prāta izkritis kursa biedrenes vārds. Sieviete situācijā nav apjukusi, taču smaidot vaicājusi: "Piedod, kā tevi sauc?". Abas brangi pasmējušās un apkaunojošā situācija tā arī noslēgusies. 1. Pārsteiguma izjaukšana un ziņa nepareizajam adresātam

Pārsteiguma izjaukšana un ziņa nepareizajam adresātam 2. Publiska gāzu izdalīšanās un pieķeršana melos

Publiska gāzu izdalīšanās un pieķeršana melos 3. Neveiklā satikšanās un apjukums par grūtniecību