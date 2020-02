Kailums vienmēr ir raisījis cilvēku diskusijas. Par to mulst, to apbrīno, bieži vien arī nosoda. Nav noslēpums, ka lielu daļu mūsu brīvā laika aizņem sociālie tīkli. Lai arī ķermeņa izrādīšana kopumā nav nekas jauns – tas apspēlēts jau antīkajā mākslā –, par kailfoto publicēšanu internetā domas dalās. Vieni to sauc par māksliniecisku izpausmi vai nevainīgu ikdienas atspoguļojumu, kamēr citi – par uzmanības trūkumu.





Kailums – dabiska dzīves daļa

"Droši vien jāsāk ar to, ka kails ķermenis ir dabisks. Tas, ka mēs sedzam savu ķermeni ar drēbēm, ir tikai mūsu klimata dēļ. Tajā pašā laikā Āfrikā vai Brazīlijā cilvēki, kad atgriežas no darba, pirmais, ko izdara – novelk drēbes. Bet neviens neuzskata, ka tas ir kaut kas apkaunojošs. Tas ir pilnīgi dabisks viņu stāvoklis," stāsta psihoterapeite Zaiga Blaua.

Taču lielākajā daļā mūsdienu sabiedrības kailuma izrādīšana tiek ierobežota, lai arī dažas izpausmes tiek pieļautas. Apģērbam ir liela nozīme savstarpējā komunikācijā, tādēļ drēbju trūkumu var attaisnot tikai atsevišķos sociālos kontekstos. Rietumu sabiedrībā ir trīs gadījumi, kuros publisks kailums tiek uztverts normāli, – māksla, pornogrāfija un zinātne. Citas situācijas, kuras neiekļaujas šajās kategorijās, var tikt pārprastas un negatīvi vērtētas.

Svarīgs ir bilžu mērķis

Mūsdienās par neatņemamu dzīves sastāvdaļu ir kļuvusi sociālo tīklu lietošana. Mēs dalāmies ar it visu mūsu ikdienā notiekošo – ar gardajām brokastu maizītēm, jauno kleitu, panākumiem darbā un daudz ko citu. Lai arī ķermeņa kailums tradicionāli bijis daļa no privātās dzīves, arvien biežāk to redzam arī sociālajos tīklos. Psihoterapeite uzskata, ka ķermeņa izrādīšanu internetā nevajadzētu uztvert kā kaut ko sliktu: "Sociālajos tīklos mums ir normas, kuras cenšamies ievērot un kuras prasām ievērot citiem. Tajā pašā laikā – kādam cilvēkam tas ir labākais, kas viņam vispār ir, un viņš to grib parādīt citiem. Tas jau nenozīmē, ka tur būs kaut kas perverss. Vienkārši – kādi momenti no dzīves – peldēšanās, sauļošanās."

Svarīgs ir mērķis, kāpēc cilvēks publicē bildes, kurās redzams atkailinājies, uzskata stiliste un "body positive" – sociālās kustības, kas iestājas par visu cilvēku pozitīvu skatu uz savu ķermeni, – vēstnese Indra Salceviča. "Ne visi mērķi ir pozitīvi un pozitīvi vērtējami. Ar to es domāju – ir sieviešu un arī vīriešu grupa, kas to dara, lai pievērstu sev uzmanību vai meklētu sev kādu tā saucamo "cukura papiņu", kādu sponsoru," viņa stāsta. Indra atklāj, ka arī pati mēdz publicēt bildes, kurās redzama atkailinājusies, taču dara to, lai pievērstu uzmanību tam, ka esam dažādi.