Jau pavisam drīz, 2. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies otrā publiskās runas praktiskā konference "uz:RUNA", ko organizē DELFI sadarbībā ar notikumu aģentūru "We are very". Tajā ar gadiem krātām profesionālās pieredzes zināšanām dalīsies virkne lektoru, tostarp arī aktrise un runas mākslas pasniedzēja Ruta Vītiņa, kuras prezentācijas tēma ir "Verbālā, neverbālā komunikācija, balss pārvaldīšana".

Rutai Vītiņai ir bagātīga skatuves pieredze – gan kā aktrisei, gan kā pasniedzējai. 20 gadus viņa ir mācību centra "Triviums" lektore, kur pasniedz publiskās uzstāšanās un runas mākslu, 10 gadus aizvadījusi uz Valmieras drāmas teātra skatuves, piecus – Jaunajā Rīgas teātrī. Šobrīd viņa ir Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra fakultātes skatuves docente un runas pasniedzēja.

Pie Rutas Vītiņas skolojušies daudzi atzīti mūsdienu aktieri, piemēram, Rēzija Kalniņa, Agnese Zeltiņa, Uldis Anže, Ivars Auziņš un – kas interesanti – arīdzan virkne topošo mācītāju Lutera akadēmijā. Līdztekus dinamiskajam pasniedzējas darbam viņa arī uzstājas konferencēs, konsultē individuāli un turpina piedalīties arī dažādos teātra izrāžu projektos.

Gaidot konferenci "uz:RUNA", lūdzām aktrisi atklāt, kādas ir tipiskākās verbālās un neverbālās kļūdas, ko mēdzam pieļaut, uzstājoties publiski, kā arī nodemonstrēt dažus paņēmienus, kā pašrocīgi uzlabot savu runas prasmi.

"Vērojot cilvēku uzstāšanās brīdī, mēs uzreiz varam pateikt, vai viņš ir ieinteresēts runāt, vai ir spiests to darīt, un klausītāju tas pat var nereti aizvainot. Cilvēks saka vienu, bet runas melodija pauž pavisam ko citu. Bieži vien pēc garākiem referātiem viegls smaids parādās tikai pašās beigās – prieks, ka viss ir beidzies," savus novērojumus atklāj Ruta Vītiņa.

Savukārt – ja cilvēkam ir vēlēšanās runāt, viņa runas melodija ir citādāka, ķermenis papildina domu un viņš kļūst interesants. "Šādā veidā runājot, mēs paši uzlādējamies, jo gūstam atgriezenisko saiti. Pēc uzstāšanās mēs nejūtamies izsmelti un noguruši, bet gan gluži otrādi – uzlādēti un priecīgi. Tā kā piespiediet sevi! Mācieties paši akumulēt savu enerģiju!" mudina aktrise.

Lauvas tiesa veiksmīgas publiskās uzstāšanās gadījumā ir praksei un pieradumam, jo cilvēki, kuri lielākas auditorijas priekšā uzstājas katru dienu, tik ļoti neuztraucas vai neuztraucas nemaz. Tā ir laba ziņa visiem pārējiem, jo to var uztrenēt, taču darbs ir jāsāk vēl pirms kāpšanas uz skatuves. "Kontrolējiet savas domas! Neļaujiet skanēt galvā "ārprāts, kā man trīc ceļi, kā man trīc rokas, man ir galīgi izkaltusi mute, es tūlīt nogāzīšos!" Cilvēks nodara sev milzīgu postu, ļaujoties šiem pilnīgi nekam nederīgajiem teikumiem. Publiska uzstāšanās ir darbs, un tas ir vienkārši jādara!" rezumē Ruta Vītiņa.

