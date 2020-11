Notiks veselības aprūpes datu digitalizācijai veltīts tiešsaistes samits

Pacients un viņa intereses vienmēr ir bijušas veselības aprūpes centrā, tomēr tās procesā viņi ne vienmēr saņem pietiekami daudz informācijas, uzmanības un līdzjūtības. Ar mērķi aktualizēt nepieciešamību pēc efektīvas, uz pacientu orientētas veselības aprūpes datu stratēģijas, iegūt praksē balstītus ieteikumus un palīdzēt ar virzību tās izveidē un ieviešanā Latvijā, 26. novembrī norisināsies tiešsaistes samits "Toward Data-Driven Health: Sharing is Caring".

Ārkārtas stāvoklis pavasarī izgaismoja nepilnības esošajā sistēmā, ļaujot izdarīt skaidrus secinājumus par to, kādai būtu jābūt integrētai veselības aprūpes sistēmai, lai nodrošinātu pacienta veiksmīgu navigāciju visos veselības aprūpes posmos. Uz veselības aprūpes sistēmu pastāvīgi tiek izdarīts spiediens, lai efektīvi pārvaldītu piekļuvi pakalpojumiem, uzlabotu to kvalitāti un samazinātu izmaksas. Taču šodienas tehnoloģijām un pieejai augstas kvalitātes datiem ir potenciāls uzlabot sadarbību un attiecības starp pacientiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un veselības aprūpes sistēmu kopumā, lai apmierinātu nepieciešamību pēc personalizētiem un uz rezultātu orientētiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Latvijas Republikas (LR) veselības ministre Ilze Viņķele: "Straujā tehnoloģiju un inovāciju attīstība sniedz jaunas iespējas veselības aprūpes pilnveidei, kuras galvenais uzdevums ir rūpēties par pacientu un viņa veselību. Mērķtiecīga, efektīva, kā arī mūsdienām atbilstoša un droša datu izmantošana var sniegt būtiskas priekšrocības veselības aprūpes speciālistiem un pētniekiem, kā arī sniegt nepieciešamos risinājumus, pilnveidojot ilgtermiņa veselības aprūpes politiku."

Samitā piedalīsies dažādi vietēja un starptautiska līmeņa veselības nozares speciālisti un līderi, tai skaitā LR veselības ministre Ilze Viņķele, Stenforda Universitātes Medicīnas skolas medicīnas teorijas un prakses profesors Dr. Ābrahams Vergēze (Abraham Verghese), Eiropas Savienības veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu (Stella Kyriakides), ''Microsoft EMEA Health'' vadītāja Elēna Bonfiljoli (Elena Bonfiglioli) un citi. Ar saviem personīgajiem pacienta pieredzes stāstiem dalīsies labdarības fonda "Rozā vilciens" un kustības #Pupkultūras vadītāja Zinta Uskale un pacientu biedrības "Soli priekšā melanomai" dibinātāja Sondra Zaļupe. Pasākuma moderators būs medicīnas tehnoloģiju jaunuzņēmuma "Vigo Health" vadītājs un Digitālās Veselības biedrības valdes loceklis Kristaps Krafte.

Samita ietvaros tiks diskutēts par aktuālākajām veselības aprūpes sistēmas vajadzībām, ko šobrīd sevišķi izgaismo globālā pandēmija, pievēršoties uz datiem balstītas veselības aprūpes sekmēšanai. Ar dažādu nozares darbinieku dalību samita programmas ietvaros notiks arī divas paneļdiskusijas par to, kā jēgpilni dati var praktiski uzlabot pacientu aprūpes pieredzi.

"Sagaidāms ka tuvāko gadu laikā veselības aprūpe piedzīvos strauju digitālo transformāciju. Lai veicinātu mērķtiecīgu un efektīvu datu un tehnoloģiju izmantošanu veselības aprūpē, šobrīd svarīgi ir sekmēt nozares darbinieku izpratni par šo jautājumu. Mēs esam pārliecināti, ka pēc samita medicīnas darbinieki un veselības aprūpes administratori varēs pieņemt pārdomātus lēmumus, balstoties uz samita laikā iegūtajām zināšanām. Rezultātā ieguvēji būs pacienti, kam tiks nākotnē nodrošināti kvalitatīvāki un efektīvāki veselības aprūpes pakalpojumi," skaidro Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā valdes locekle Renāte Strazdiņa.

Iepriekš vairāk nekā desmit gadu garumā īstenotais projekts E-veselība, no kura dzīvē visus izstrādātos produktus nav izdevies ieviest, šobrīd atzīts par neperspektīvu, tāpēc ir uzsākts darbs pie jaunas un efektīvas sistēmas izveides. Tiešsaistes samits "Toward Data-Driven Health: Sharing is Caring" iecerēta, kā katalizators jaunas sistēmas sākumam. Tās laikā plānots iegūt formulētus ieteikumus veselības datu stratēģijai un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanai, kā arī veicināt atbildīgo pušu informētību par vajadzībām un ieguvumiem, ieguldot līdzekļus digitalizācijā.

Dalība tiešsaistes samitā ir bez maksas un pieejama ikvienam interesentam visā pasaulē, taču iepriekš tai jāreģistrējas. Plašāka informācija par samitu un tā programmu pieejama vietnē: www.healthdatasummitriga.eu.

Sekot samita aktualitātēm vari arī sociālajā tīklā ''Facebook''.