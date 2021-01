Pandēmijas nogurums: ieteikumi, kā to mazināt

Nav šaubu, ka ļoti daudzi no mums šobrīd ir noraizējušies, noskumuši un jūtas izsmelti, jo, lai arī Covid-19 vakcīna ir gaisma tuneļa galā, pašu tuneļa galu mēs vēl neredzam. Diemžēl nezinām, kad dzīve atgriezīsies ''normālā'' stāvoklī, un vai vispār dzīve pēc pandēmijas būs tā pati ''normālā'' kā līdz tai. Mēs esam noguruši justies noguruši, bet ko darīt, lai mazinātu Covid-19 nogurdinošo ietekmi?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kontrolē to, ko vari kontrolēt, bet pārējo liec mierā



Lai arī šobrīd it īpaši šķiet, ka tik ļoti daudz kā ir ārpus mūsu kontroles, joprojām ir daudz dzīves sfēru, kuru noteikumus joprojām varam diktēt mēs, portālā ''Psychology Today'' skaidro licencēta klīniskā psiholoģe un sertificēta skolu psiholoģe Liza Matheisa. Mēs joprojām varam lemt par:

Laiku, cikos iet gulēt;

Laiku, cikos mosties;

Maltīti, kuru pagatavot vai pasūtīt;

Laiku, kad vēlies maltīti notiesāt;

Seriālu vai filmu, kuru vēlies skatīties;

Dienu, kad iegādāties pārtikas vai mājsaimniecības preces;

Dienu un laiku, kad piezvanīt draugiem vai ģimenes locekļiem;

Apģērbu, kuru valkāt.



Daudzas no šādām pamata izvēlēm joprojām ir tavas. Centies novirzīt savu uzmanību no tā, ko tu nevari kontrolēt, uz to, ko vari. Un esi piedodoša un saprotoša pati pret sevi. Nepārmet sev, ja ilgās mājās sēdēšanas dēļ esi pieņēmusies svarā par dažiem kilogramiem, neesi tik daudz sportojusi kā pirms pandēmijas vai esi dzērusi nedaudz vairāk vīna nekā parasti. Tu ar šo situāciju tiec galā tā, kā ir tavos spēkos, un, kamēr neviens no ieradumiem nav kļuvis pārmērīgs, ar tevi viss ir kārtībā.

Parūpējies par sevi





Foto: Shutterstock

Cik daudz reižu šīs pandēmijas laikā esi dzirdējusi kādu sakām: ''Tev nepieciešams parūpēties par sevi''? Klīniskā psiholoģe Matheisa atklāj, ka nu jau vairs nespēj saskaitīt to, cik bieži šādu ieteikumu ir uzklausījusi, un iesaka tajā ieklausīties arī saviem pacientiem. Jā, pirmajā mirklī tas var izklausīties nekonkrēts un, iespējams, arī banāls. Tomēr tas ir loģisks, nepieciešams un pielāgojams katram individuāli. Rūpēties par sevi vari:

Nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm;

Katru dienu konkrētos laika sprīžos noliekot datoru un telefonu nostāk;

Meditējot;

Regulāri sazinoties ar draugiem un ģimeni;

Izvēloties pārtikas produktus, kad tev dod enerģiju un nodrošina nepieciešamās barības vielas;

Dzerot ūdeni;

Samazinot kofeīna patēriņu;

Lietojot vitamīnus (protams, ja tavam organismam tas ir nepieciešams);

Lasot grāmatas;

Vismaz vienreiz dienā izejot no mājas, lai izlocītu kājas un paelpotu svaigu gaisu.

Iesaisti savu mājsaimniecību



Mājas darbi šobrīd ir kļuvuši citādāki un, iespējams, arī savairojušies. Atceries – ja vien nedzīvo viena, tev to paveikšana nav jāuztver kā individuālais darbiņš, tāpēc iesaisti visus un sadali katram pienākumus. Lūk, uzdevumi, kurus droši vari uzticēt arī citiem mājiniekiem:

Foto: Shutterstock

Vakariņu plānošana un sagatavošana – vienu vakaru gatavo tu, bet otru tavs partneris. Ja tev ir arī bērni un to vecums atļauj, arī viņus vari nozīmēt maltītes pagatavošanai;

Veļas mazgāšana;

Vannas istabas un tualetes tīrīšana;

Putekļu notīrīšana;

Atkritumu iznešana;

Trauku mazgāšana;

Mājdzīvnieka barošana;

Suņa izvešana pastaigā (ja jums tāds ir);

Gultas klāšana.



Un atceries – mēs visi jūtam pandēmijas ietekmi, tuvojoties viena gada atzīmei kopš tās sākuma. Mēs visi tajā esam kopā, un kopīgiem spēkiem mēs varam to izbeigt.