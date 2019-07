Pēdējā laikā par dzimumu līdztiesību tiek diskutēts arvien biežāk, tomēr joprojām netrūkst ikdienišķu situāciju, kurās gan sievietes, gan vīrieši saskaras ar aizspriedumiem sava dzimuma dēļ. Šoreiz apskatīsim dažas vienkāršas, ikdienišķas situācijas, kurās dāmām nākas sevi vairāk pierādīt vai kurās viņas cieš no diskriminācijas tieši dzimuma dēļ.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta pētījums par dzimumu līdztiesības jautājumiem laika posmā no 2005. gada līdz 2015. gadam liecina, ka, piemēram, atalgojuma jomā situācija ir uzlabojusies. Latvijai bija piešķirts novērtējums 64,3 (maksimālais vērtējums – 100). Tiesa, jāņem vērā, ka, lai arī sieviešu ienākumi ir palielinājušies, tie joprojām ir par 18 procentiem mazāki nekā vīriešiem. Vissliktākie rādītāji Latvijai bija varas sadalījuma jomā. Tas nozīmē, ka sievietēm ir mazāka sociālā vara. Tāpat būtiski, ka Latvijā trešdaļa sieviešu pēdējā gada laikā bija piedzīvojusi seksuālu vai fizisku vardarbību.

Tomēr seksisms bieži izpaužas daudz ikdienišķākās lietās, ar kurām saskaramies katru dienu. Liela daļa seksisma izpausmju ir tik ierasta un normalizēta, ka to grūti pat pamanīt. Tomēr, rūpīgāk padomājot, kāpēc es saku vai daru to, ko es daru vai saku, ir iespējams pamanīt, ka daudzas lietas no tām, kas mums šķiet iedzimtas, ļoti iespējams, ir apgūtas.