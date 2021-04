Pazīmes, kas liecina par veselīgām attiecībām

Britu rakstnieks Niks Hornbijs reiz teica: "Nav labi izlikties, ka jebkurām attiecībām ir nākotne." Lai ilustrētu sacīto, viņš izmantoja tēlainu salīdzinājumu, proti, kas notiktu, ja jūsu iecienītās mūzikas kolekcijas izrādītos nākam no divām dažādām nometnēm, vai, ja mīļākās filmas piepeši sastaptos kādās viesībās un savā starpā pat nesarunātos. Diezin vai tur sanāktu labs duets vai "Oskara" cienīgs meistarstiķis. Protams, ne jau par mūziku vai filmām būs šis stāsts.

"Mana vairāk nekā desmit gadus ilgusī laulība nav ideāla," vaļsirdīgi atzīst Hornbijs. "Taču tā ir laimīga, un šajā laikā esmu iemācījies vairākas svarīgas lietas par to, kas nāk par labu ilgtermiņa attiecībām. Citiem vārdiem sakot, kas padara attiecības veselīgas." Lūk, kādās personiskās atziņās rakstnieks dalījies portālā "Real Simple".

Komunikācija – nepārstāt dzirdēt un redzēt

Attiecības plaukst, kad pāris var brīvi un atklāti paust viens otram savas domas un sajūtas. Tas nozīmē, ka neviena tēma nav aizliegta, un abi jūtas ne tikai uzklausīti, bet arī sadzirdēti. Ja ir kādi jautājumi vai bažas, pirmais cilvēks, ar ko tajos dalīsieties, būs partneris, nevis draugi vai kolēģi.

Katram drīkst būt arī sava telpa

Kaut arī esat laimīgi iemīlējušies, tas nenozīmē, ka ikviens brīvais brīdis jāpavada kopā, pilnībā jāsaplūst ar partneri. Atvēlot laiku savām interesēm, draugiem, un vaļaspriekiem, attiecībās saglabāsies tik nepieciešamā dzirkstelīte, kā arī katram no partneriem tiks dota iespēja pilnveidoties kā personībai.

Ieraudzīt un pieņemt otru tādu, kāds viņš ir. Šeit un tagad!

Veselīgām attiecībām jābūt balstītām patiesībā. Ai, kādi klupšanas akmeņi izrādās tādi pieņēmumi, kā "gan jau viņš/viņa mainīsies", "mūsu attiecības noteikti uzlabosies, tiklīdz pārcelsimies uz savu sapņu māju" un vēl virkne citu. Vislabākais būtu atzīt – jā, neviens no mums nav ideāls, bet mēs to pieņemam. Ne tikai pieņemam, bet arī novērtējam partneri tādu, kāds viņš ir tagad, nevis kāds varētu kļūt.

Neaizmirst par mazajām laimītēm

Veselīgas attiecības ir piepildītas ar pozitīvām emocijām, smiekliem un jautrību. Nepārprotiet, tas nepaģēr absolūtu laimi divdesmit četras stundas no vietas septiņas dienas nedēļā (atceramies, ka ideālu cilvēku un attiecību nav), jo labi zinām, ka ir brīži, kad partneris izved no pacietības rāmjiem, gadījusies kāda problēma darbā, kas liek kļūt nervozam un kašķīgam vai ir kāds cits kreņķis. Šeit ir runa par mazajām, vienkāršajām ikdienas laimītēm, piemēram, kopīgu vakariņu gatavošanu, pasmiešanos par otra pastāstītu joku vai to, ka viens no partneriem kaut ko iedomājies un tūdaļ vērs muti, lai pateiktu skaļi, bet otrs partneris izrādās ātrāks.

Laipna izturēšanās un kompromisi

Veselīgu attiecību stūrakmeņi ir rūpes, uzmanība, iejūtība un atzinība saskarsmē ar mīļoto cilvēku, pārliecināts Hornbijs. "Ja apjaušat, ka pret gandrīz nepazīstamiem cilvēkiem izrādāt lielāku cieņu, nekā pret savu partneri, ir pēdējais laiks pārskatīt prioritātes," spriež rakstnieks. Viņš mudina neaizmirst labi zināmo teicienu par to, ka kļūdīties ir cilvēcīgi. Un tikpat cilvēcīgi ir par to atvainoties. "Piedod", Es tevi mīlu", "Paldies" – lai šie burvju vārdiņi allaž būtu attiecību vārdnīcas pirmajā lappusē.

Ne mazāk svarīga ir kompromisu māksla – sākot ar filmu izvēli un beidzot ar bērnu skaitu ģimenē. Te ļoti būtiski lēmumus pieņemt kopīgi, ieklausoties otra vēlmēs un darot zināmas savējās. Tad arī būs vieglāk saprotams, vai ir iespējams zelta vidusceļš, vai tomēr kādam no partneriem šoreiz vajadzēs paspert solīti pretī. Protams, tas var nozīmēt, ka sestdienas vakarā jūs jau piekto reizi skatieties "Cieto riekstu", jo tā bija, ir un būs viena no partnera vismīļākajām filmām, bet dariet to labprātīgi, jo svētdienas vakarā būs jūsu kārta izvēlēties repertuāru. Galvenais, lai jebkurš kompromiss šķistu godīgs abām pusēm, neatstātu rūgtas mieles, kas, ja krājas ilgākā laika posmā, bet tiek noklusētas, vēlāk pie pirmā sīkuma izvirdīs kā vulkāns.

Droša osta



Attiecībām vajadzētu būt kā drošai salai brīžiem nemierīgajā dzīves okeānā. Stabilai un mierīgai vietai, kur atgriezties, zinot, ka šeit jūs gaida, mīl un ciena. Un, pat ja gadījies piedzīvot sarežģījumus un pārbaudījumus attiecībās, vienīgais cilvēks, kuru jūs, pārnākot mājās, vēlaties tur ieraudzīt, ir mīļotais vai mīļotā, nevis kāds cits.