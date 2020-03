Pētījums: cilvēki Latvijā nejūtas pasargāti no vardarbības

Lai arī cilvēki sevi nesaista ar vardarbību, tomēr tikai ceturtā daļa cilvēku uzskata, ka Latvijā no tās ir pasargāti, noskaidrots iedzīvotāju aptaujā, kas ir daļa no plašāka pētījuma par vardarbību Latvijā. Viena no pētījuma autorēm antropoloģe un Latvijas Universitātes Antropoloģijas studiju katedras vadītāja Aivita Putniņa, prezentējot aptaujā iegūtos datus, uzsvēra, ka cilvēki joprojām nevēlas atpazīt un pamanīt vardarbību, tāpēc dati par to, kāda ir reālā situācija valstī un cik daudz cilvēku ar vardarbību ir saskārušies, nevar noteikt precīzi. Realitāte, visticamāk, ir skaudrāka par to, kas redzams aptaujas datos.

Veicot pētījumu "Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē" (lzp-2018/1-0068), eksperti izstrādāja aptauju, ar kuras datiem plašāku sabiedrību iepazīstināja marta sākumā Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences laikā. Dati parāda, ka sievietes biežāk atzīst ciešanu no vardarbības, bet vīrieši – tās veikšanu. 55 procenti aptaujāto atklāj, ka dzīves laikā nav cietuši no emocionālas, seksuālas vai fiziskas vardarbības, kā arī vardarbības kopumā. Tajā pašā laikā no vardarbības pasargāts jūtas tikai retais.

Putniņa norādīja, ka šī pretruna varētu būt saistīta ar cilvēku nevēlēšanos atzīt vai atpazīt reālu vardarbību. Proti, ja cilvēks norāda, ka nav piedzīvojis vardarbību, tas ne vienmēr nozīmē, ka tā patiešām ir. Iespējams, viņš vienkārši nevēlas par to runāt.

Runājot par vardarbības pieredzi un tās atzīšanu, biežāk uz jebkādas vardarbības pieredzi norādījuši

aptaujātie vecumā no 25 līdz 44 gadiem (49%-50%), bet visretāk – cilvēki vecumā virs 55 gadiem. Visbiežāk cilvēki atzīst, ka piedzīvojuši vardarbību ģimenē vai publiskajā telpā. Jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem visbiežāk cieš no vardarbības izglītības iestādē – tur ar to saskārušies 22 procenti aptaujāto šajā vecuma grupā. Vardarbību publiskajā telpā vai izglītības iestādē biežāk piedzīvo vīrieši, kamēr sievietes biežāk kļūst par upuriem vardarbībai ģimenē, kā arī biežāk runā par seksuālu vardarbību. Aptaujātie vīrieši biežāk nekā sievietes atklāj, ka bijuši upuri ekonomiskai vardarbībai, bet sievietes – emocionālai.

Aptaujā tika uzdots arī jautājums par to, vai pats dzīves laikā ir bijis vardarbīgs. 77 procenti aptaujāto atbildējuši noraidoši. Visbiežāk cilvēki savā rīcībā atzīst emocionālu un fizisku vardarbību. Pirmo savas dzīves laikā ir atpazinuši 12 procenti aptaujāto, bet otru – 10 procenti aptaujāto. Uz jautājumu par to, vai katrs Latvijas iedzīvotājs ir pasargāts no vardarbības, 40 procenti aptaujāto atbildēja, ka apgalvojumam drīzāk nepiekrīt, bet 35 procenti šādam apgalvojumam nepiekrīt pilnībā.

