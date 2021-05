Pieaugušo rotaļas: ko par tām zināt un ar ko sākt

Pandēmija ir mainījusi lielāko daļu mūsu dzīves aspektu, sākot ar to, kā tiekamies ar saviem draugiem un radiniekiem, un beidzot ar to, kā strādājam. Un viena no būtiskākajām mūsu realitātes daļām, kuru vīruss ir drastiski izmainījis, ir dzimumdzīve.

Dažādu ierobežojumu dēļ daudziem nav bijis iespējams satikties ar saviem partneriem, kas, iespējams, veicinājis atsvešināšanos. Bet citi ikdienā aci pret aci satiek tikai savu partneri, kas, iespējams, attiecībās radījis rutīnu. Neatkarīgi no tā, kādā situācijā esi tu un tavs partneris, ja attiecības šķiet iestrēgušas un trūkst ideju, kā tās uzfrišināt, seksa spēļu izmēģināšana var būt labs veids, kā sākt pozitīvas pārmaiņas. Raksta turpinājumā, iedvesmojoties no portāla ''Women's Health'', piedāvājam iepazīties ar visu, kas tev būtu jāzina par pieaugušo rotaļām, tostarp atradīsi arī ieteikumus, ar ko sākt.

Kas īsti ir seksa spēles

Īsumā – jebkas, ko vēlies padarīt par pieaugušo rotaļām. ''Seksa spēles var būt jebkāda rīcība, kurā iesaisties ar savu seksuālo partneri un kas tev patīk seksuālajā kontekstā,'' paskaidro akreditēts psihoseksuālais un attiecību psihoterapeits Silva Nevesss. Vēlmes var atšķirties atkarībā no jūsu attiecību stadijas un no tā, cik ērti jūtaties viens otra klātbūtnē. Atceries, ka vissvarīgākais ir atrast to, kas jums abiem liekas jautri un sagādā baudu.