Pērnruden publiskajā telpā parādījās pirmās ziņas par to, ka no šī gada 1. jūlija ikvienam būs jāmaksā importa PVN par visiem interneta preču sūtījumiem no trešajām valstīm, tostarp tiem, kuru vērtība nepārsniedz 22 eiro un kuri līdz šim bija atbrīvoti no nodokļa. Gaidāmās izmaiņas izraisīja lielu rezonansi – patērētāji par to nebūt nav sajūsmā, kā arī, šķiet, jautājumu par izmaiņu realizēšanu praksē ir vairāk nekā atbilžu. 1. jūlijs nu ir klāt, kas nozīmē, ka no šodienas patērētājiem jāsāk deklarēt Latviju sasniegušās mazvērtīgās preces. Bet ko tad īsti paredz jaunā kārtība?

Kāds ir PVN deklarēšanas process? Vai kāds cits to nevar izdarīt manā vietā? Kas notiks ar preci, ja es to neatmuitošu? Lai tev nebūtu jāapbruņojas ar īpašu mērķtiecību un pacietību, šoreiz esam apkopojuši visu svarīgāko, kas jāzina par jaunajām izmaiņām.

Kas un kāpēc stājas spēkā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) skaidro – līdz šim, iepērkoties interneta veikalos vai preču tiešsaistes pārdošanas platformās un saņemot sūtījumus no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES), nodoklis par precēm, kuru vērtība nepārsniedz 22 eiro, nebija jāmaksā.