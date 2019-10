Pietiks dzīvot vieglprātīgi – lietas, ko jābeidz darīt 30 gadu vecumā

Ja arī tu esi to vidū, kurai tuvojas vai nesen ir palikuši 30, tad zini – pavisam vieglprātīgās dienas varbūt nav galā, taču tomēr vajadzētu sākt dzīvot atbildīgāk. 30 gadus pamatoti var uzskatīt par to vecumu, kad nu jau esi pietiekami pieaugusi, lai būtu nopietna, bet reizē arī ne tik veca, lai nespētu no sirds baudīt dzīvi.

Tomēr ir dažas lietas, kurām vajadzētu teikt stingru "nē" tad, kad neesi vairs divdesmitgadniece. Jāteic gan, ka šīs lietas laimi nenesīs nevienā vecumā, bet ap 30 gadu vecumu tev, ļoti iespējams, ir pietiekami stabils darbs, lai domātu par to, kā sakārtot savas finanses. Tāpat, laiks rūpēties par sevi, ballītes un nenopietnas attiecības atstājot otrajā plānā.

Finanšu neplānošana

Ideālā pasaulē, 30 gadu vecumā tu pelni vairāk, nekā pirmajā darbā pēc universitātes pabeigšanas. Tev ir stabili ieņēmumi un nestabili tēriņi? Lieta, ko noteikti nevajag darīt 30 gadu vecumā – glabāt visu savu maciņa saturu vienuviet. Ir pienācis laiks domāt par nākotni un ārkārtas izdevumiem, tāpēc sāc krāt! Tāpat, nepaļaujies uz citu finansiālo palīdzību. Ja tu pati pelni un vari sevi uzturēt, kāpēc gan aizņemties, ja vari saplānot savas finanses?

Tā var būt obligāto tēriņu – īre, komunālie maksājumi, pārtika – uzskaite un "brīvās" naudas aprēķināšana. Tādā veidā zināsi, cik katru mēnesi kam tērē un varēsi padomāt par krājkontu, iesaka "Red Book Mag". Un kas to lai zina, varbūt ir vērts ieguldīt nevis īres dzīvoklī, bet gan savā mājoklī?