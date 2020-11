Mikroblogošanas vietnē "Twitter" sabiedrības sašutumu izraisījusi latviešu influencere Emīlija Sama, reklamējot produktu "Vitapen". Cilvēkus pārsteidzis tas, ka produkts darbojas pēc līdzīgiem principiem kā elektroniskā cigarete, taču atšķirībā no tās tiek "iepīpēti" vitamīni, nevis nikotīns. Cik drošs ir šāds produkts? Vai tas patiesi ir draudzīgs veselībai, vai tomēr tas drīzāk ir veiksmīgi īstenots mārketinga triks, kam var būt arī nopietnākas sekas? Uz šiem jautājumiem cenšamies atbildēt raksta turpinājumā.

Kā noskaidroja "Delfi", "Vitapen" ir Lietuvā radīts produkts, kas tapis salīdzinoši nesen. Uzņēmuma mājaslapā norādīts, ka produktā nav narkotiku vai nelegālu vielu. Lai gan tas esot drošs un brīvs no jebkādām nelegālām vielām, uzņēmuma pārstāvji neiesaka to lietot cilvēkiem, kas jaunāki par 18 gadiem, pamatojot, ka "nevēlas rosināt ieraduma veidošanos, kas var novest līdz smēķēšanai". "Mūsu inhalatori ir veselīgāka alternatīva smēķētājiem. Ar ierīci var ievilkt 500 dūmus, un tā nesatur nikotīnu vai citas atkarību izraisošas vielas. Pētījumi liecina, ka vitamīni tiek absorbēti efektīvāk, ja tos ieelpo, nevis uzņem tablešu veidā. Kad tiek ieelpots sildelements un ierīcē esošie šķidrumi, tie pārvēršas nelielā dūmakā, līdz ar to tiek ieelpots ar vitamīniem piepildīts tvaiks," portālam "Delfi" skaidro "Vitapen" pārstāvis. Viņš atklāj, ka "Vitapen" piedāvā divu veida inhalatorus – melatonīna (sastāvā ir arī lavanda, kumelītes, vīnogu ekstrakts) un B12 vitamīna (kas satur arī avenes, augļu maisījumu un geraniolu).

Izklausās vareni, vai ne? Bet vai viss tiešām ir tik skaisti un nevainīgi? Zinātnieki un ārsti pauž pretēju viedokli. Lai arī Lietuvā radītais produkts tirgū parādījies salīdzinoši nesen, citviet pasaulē šāds produkts vairs nav nekāds jaunums un jau radījis bažas daudzos. "Uzņēmumi, kas ražo šīs ierīces, apgalvo, ka tās ir paredzētas veselības uzlabošanai. Taču zinātnieki skaidro, ka pētījumi, kurus veipa industrija izmanto, lai pamatotu šādus apgalvojumus, nav aktuāli vai arī tiek pasniegti ārpus konteksta," raksta "Scientific American".