Popularizējot sieviešu pārstāvniecību transporta nozarē, aicina uz jaundibinātas biedrības konferenci

Jau izsenis visdažādākajās dzīves jomās tiek spriests par sieviešu un vīriešu lomu, un diemžēl arī šodien daudzviet kungu pārstāvniecība dominē. Viena no nozarēm, kurā jūtamas sieviešu un vīriešu īpatsvara atšķirības, ir transporta. Lai mazinātu šīs atšķirības, viens no efektīvākajiem veidiem ir izpratnes veicināšana. To nolēmusi darīt biedrība ''Sievietes transportā'', kas aicina piedalīties stratēģijas konferencē šo piektdien, 23. oktobrī.

Biedrības "Sievietes Transportā" galvenie mērķi ir veicināt sieviešu karjeras izvēli transporta nozarē, sekmēt sieviešu privātās un darba dzīves līdzsvaru, nepieļaut sieviešu diskrimināciju transporta nozarē, lauzt stereotipus par transporta nozari kā maskulīnu, kā arī veicināt sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesos starptautiskā, nacionālajā un vietējā līmenī. "Sievietes transportā" konferencē, kas norisināsies piektdien, 23. oktobrī, būs dzirdamas tādas spēcīgas sievietes kā Eiropas Transporta komisāre Adina Valeana, Eiropas Transporta pētījumu institūta konferences ģenerālsekretāre Karolīne Almerasa, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla, Eiropas Sieviešu lobija nacionālās koordinācijas valdes līdzpriekšsēdētāja Gunta Kelle, Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore Diāna Jakaite, "Sievietes transportā" valdes locekle Irina Jackiva, kā arī Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu plānošanas departamenta direktore Baiba Vīlipa.

Viens no galvenajiem konferences mērķiem ir iepazīstināt ar jaundibināto Latvijas biedrību "Sievietes transportā". Tāpat biedrības līderes diskutēs par iespējamajiem ieguldījumiem Eiropas Savienības politikā, pētniecībā, projektos un karjeras attīstībā attiecībā uz sievietēm transporta jomā, kā arī apzinās un apspriedīs sieviešu vajadzības un centienus transporta jomā.

Konferences paneļdiskusijā biedrības līderes Linda Baltiņa, Gaļina Malahova, Rudīte Reveliņa, Alisa Lāce, Kristīne Carjova, Monta Aleksandra Lācāne dalīsies personīgā pieredzē un kopīgiem spēkiem izvirzīs mērķus tuvākajā nākotnē biedrībā "Sievietes transportā" veicamajiem darbiem.

Konferences organizatori atgādina ievērot Covid –19 pandēmijas laikā spēkā esošos piesardzības pasākumus, kas ietver arī sejas masku valkāšanu pasākuma laikā.

Jānorāda, ka plenārsēdes tiks raidītas arī tiešsaistē, taču iepriekš nepieciešams reģistrēties, spiežot šeit. Dalībnieces pēc reģistrēšanās saņems aktīvo saiti uz pasākumu.

Konferences laiks plānots no pulksten 12 līdz 15. Tā norisināsies Rīgā, Lomonosova ielā 1, Transporta un sakaru institūta telpās, 130. auditorijā, kas atrodas 1. stāvā.

Arī biedrības ''Sievietes transportā ''Facebook'' kontā vari iepazīties ar konferences aprakstu un dalību tajā.