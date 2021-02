Runāt, nepasakot ne vārda: biežākās ķermeņa valodas kļūdas un ieteikumi, kā tās izlabot

Ķermeņa valoda ir būtiska sastāvdaļa saziņā ar citiem. Dažkārt tā mēdz būt pat svarīgāka par vārdiem. Neizrunātās valodas izpratne lielā mērā ir automātisks un neapzināts process, kas nereti otram rada iekšēju sajūtu par tevi, vēl pirms tu esi bildusi kādu vārdu. Un ķermeņa valoda var vai nu radīt savstarpējo uzticību un stiprināt attiecības, vai arī izraisīt pretēju efektu. Tieši tāpēc ir labi prast sarunāties arī bez vārdiem.

Lielākā daļa ķermeņa valodas problēmu ir saistītas ar neatbilstību: kad ķermeņa valoda neatbilst tevis teiktajam, tā sūta jauktus signālus par tavām patiesajām sajūtām, portālā ''The Healthy'' paskaidro ķermeņa valodas eksperte Kerola Kinsija Gomana. Tas var likt tev izskatīties vājai, nepatiesai vai pat maldinošai. Lai tu prastu arī bez vārdiem atklāt savas patiesās sajūtas, turpinājumā piedāvājam iepazīties ar biežākajām ķermeņa valodas kļūdām un ieteikumiem, kā tās labot.

Sakņupusi stāja

Stāvot ar uz priekšu nolaistiem pleciem (it kā izveidojot kupri), saspiežot krūtis un piespiežot elkoņus cieši pie sāniem, varbūt ir veids, kā mēģini izskatīties mazāka vai mazāk biedējoša, vai arī tā vienkārši ir slikta stāja. Tomēr tā jebkurā gadījumā liek tev izskatīties vājai un neaizsargātai, paskaidro Gomana. Ko darīt lietas labā? Nebaidies aizņemt vietu! ''Iztaisnojot muguru, nolaižot plecus un paceļot galvu, tu uzreiz izskatīsies pārliecinātāka un spēcīgāka,'' viņa norāda.

Svara pārnešana no vienas kājas uz otru

Neviens negaida, ka tu stāvēsi kā statuja, bet, ja tu pastāvīgi pārvieto svaru no vienas kājas uz otru vai dīdies, tas liek tev izskatīties tā, it kā tu vēlētos savu sarunu biedru atstāt, paskaidro psiholoģijas doktore Kasandra Lejlēra. Pirmais solis šīs nosacītās problēmas novēršanai ir saprast, ka tu to vispār dari, jo dažkārt šāda mīņāšanās ir neapzināta. Kā nākamo soli Lejlēra iesaka koncentrēties uz notiekošo, lai tu būtu vairāk klātesoša visā, kas dotajā brīdī notiek, tādējādi izvairoties no neapzinātas mīņāšanās. Savukārt, ja svaru pārnes no vienas kājas uz otru, lai mazinātu kādu diskomfortu, piemēram, sāpes kājās, piedāvā otram sarunu turpināt sēdus, nepieciešamības gadījumā paskaidrojot, kāpēc tas vajadzīgs.

Nepārtraukti skaties tālrunī

Kad kāds ar tevi runā, pretojies kārdinājumam ieskatīties telefona ekrānā un pievērs otram nedalītu uzmanību, norāda ''Social Wise Communications'' dibinātāja Tara Akveja. Pastāvīgi lūkojoties apkārt vai ieskatoties tālrunī, tas sarunas partneriem signalizē – tev neinteresē tas, ko otrs stāsta, un var likt sarunas biedram justies neērti un noslēgties sevī. Lai no šādas rīcības izvairītos, tālruni vislabāk ielikt kabatā vai somā.

Roku sakrustošana

''Neatkarīgi no tā, cik ērti tu varbūt jūties ar sakrustotām rokām, šādu pozu gandrīz vienmēr uztver kā noslēgšanos sevī,'' paskaidro Gomana un piebilst – tas arī var likt tev izskatīties neapmierinātai, dusmīgai, nervozai vai atturīgai. Tā vietā turi rokas atvērtā pozā un izdari relaksētas kustības. ''Tas ir žests, kas it kā pasaka: ''Redzi, man nav nekā slēpjama!'' un sūta uzticamības un godbijības signālus,'' norāda speciāliste.

Izvairīšanās no acu kontakta

Iespējams, tu esi introverta, kautrīga personība, vai varbūt bērnībā tev ir mācīts – pārmērīgs acu kontakts nav pieklājīgs. Bet, izvairoties no acu kontakta, tu otram vari likties nesagatavota, nedroša, nepatiesa, negodīga un neatvērta, stāsta Gomana. Ja, skatoties otram tieši acīs, tu jūties neērti, mēģini koncentrēties uz viņa acu krāsu, iesaka eksperte. Tāpat vari skatīties uz otra sejas laukumiņu starp abām uzacīm – tādā veidā tev nebūs jāskatās tieši acīs, bet sarunas biedram šķitīs, ka uzturi acu kontaktu.

Pārmērīga smaidīšana

Nesmaidīšana liek tev izskatītais nomāktai vai biedējošai, savukārt pārmērīga smaidīšana arī var būt problemātiska. ''Pārmērīga vai nepiemērota smaidīšana var mulsināt sarunas biedru un mazināt uzticības sajūtu pret tevi,'' paskaidro Gomana. Galvenais ir zināt, kad vislabāk smaidīt. Lai to izdarītu, koncentrējies sarunai un reaģē attiecīgi tās gaisotnei, piemēram, ja otru satiec pirmoreiz, pasmaidi, bet, sarunai ievirzoties nopietnā gultnē, saglabā nopietnu seju.

Stāvēšana ''vīģes lapas'' pozā

Stāvēšanu un roku turēšanu priekšā saviem dzimumorgāniem sauc arī par ''vīģes lapas'' pozu, un, lai arī tā var būt ērta poza, tajā tomēr nevajadzētu stāvēt. ''Šis žests gandrīz vienmēr citiem norāda – mēs baidāmies, esam noslēgti vai dusmīgi,'' paskaidro ķermeņa valodas un attiecību eksperte Nikola Mūra. Un, mēģinot saprast, kā tu dotajā brīdī patiešām jūties, ļoti iespējams, ''vīģes lapas'' pozas pamatā ir kāda no iepriekš minētajām sajūtām. Mūra iesaka pirms katras sarunas sev atgādināt, ka tu esi drošībā un nav nepieciešamības sevi aizstāvēt. Pēc tam atslābinies un rokas nolaid gar sāniem.

Viltus smaids

Daži cilvēki ar neveikla smaida palīdzību mēģina maskēt diskomfortu, bet šāds viltus smaids otram drīzāk nosūta jauktus signālus. ''Tava seja rīkojas pretēji tam, kā tu patiesībā jūties, un citi cilvēki var to nojaust,'' stāsta Mūra. ''Daudzi cilvēki jau bērnībā ir iemācījušies pasmieties, izjūtot diskomfortu, vai jokot, kad jūtas slikti, tādā veidā it kā sevi pasargājot, bet tas nebūt nav labs veids, kā cīnīties ar nepatīkamām sajūtām.'' Lai izvairītos no viltus smaida, vispirms ir jāsaprot, ka tev ir šāds ieradums. Tad jau tu vari sākt strādāt ar diskomfortu un iemācīties paust savas emocijas patiesāk un atbilstošākā veidā.

Spēlēšanās ar matiem

Spēlēšanās ar matiem vai pieskaršanās sejai ir dažas no tām darbībām, kas traucē uzmanības noturēšanai. ''Daudzos gadījumos cilvēki to dara nervozitātes dēļ un, iespējams, pat neapzināti,'' paskaidro Akveja. ''Taču šādas darbības var tev likt izskatīties satrauktai, nesagatavotai, neieinteresētai vai iebiedētai.'' Šajā gadījumā nav citu variantu, kā tikai pretoties vēlmei spēlēties ar matiem, pieskarties sejai, kārtot apģērbu vai darīt jebko citu. Ja to ir grūti izdarīt, turi rokās, piemēram, kafijas vai tējas krūzi, protams, ja tas ir iespējams.

Klusēšana un nekustēšanās

Kāda pārtraukšana vai runāšana pāri sarunai ir ļoti rupja rīcība, taču ir cilvēki, kas izvēlas iet otrā virzienā un, kamēr citi runā, klusē. Ja nepavisam nevēlies iesaistīties diskusijā, vismaz parādi, ka tu klausies un seko līdzi sarunai, ik pa laikam ar galvas mājienu, smaidu vai apstiprinošu skaņu, piemēram, ''mhm'', norādi, ka tu klausies.