Sagatavo sarakstu un nebaidies no radošuma! Kā atvieglot svētku laika tēriņus

Ziemassvētku laikā īpaši tiek uzsvērta kopābūšana, sirds siltums un mīļums pret mums tuvākajiem un ne tikai. Taču nav šaubu, ka šis svētku laiks nāk gan ar siltām domām un darbiem, gan jauniem un dažkārt palieliem tēriņiem – un šobrīd ir īstais laiks dāvanu iegādei. Iespējams, arī tavs gādājamo dāvanu saraksts ir paliels, un galva sāk kūpēt, mēģinot saprast, kā visu iegādāt nepārtērējoties. Lai kaut nedaudz atvieglotu tavus tēriņus, iedvesmojoties no portāla ''Elite Daily'', iepazīstinām ar ieteikumiem, kā ietaupīt.

Izveido sarakstu un pārbaudi to divreiz

Pirms dodies iepirkties, izveido sarakstu ar iegādājamām dāvanām un pārtiku svētku vakariņām. Saraksts palīdzēs gan sekot līdzi nopirktajam, gan kaut nedaudz saprast potenciālos tēriņus. Piemēram, gatavojot dāvanu sarakstu, katram mīļajam pretim uzraksti dāvanas ideju un summu, kādu esi gatava iztērēt – tas palīdzēs ievērot sākotnēji noteiktās ieceres, neļaujot pārtērēties.

Nosaki budžetu un seko līdzi saviem tēriņiem

Pavisam noteikti nav viegli iepriekš pateikt, cik daudz naudas būs nepieciešams dāvanām, taču, lai nepārtērētos, tu vari, izsverot savus ienākumus un iekrājumus, noteikt budžetu, kuram pāri nepārkāpsi. Tomēr ir svarīgi ne tikai provizoriski izdomāt, cik daudz tērēsi, bet arī sekot līdzi reālajiem tēriņiem. Ja esi paradusi izmest katru čeku, tad šoreiz labāk būs tos pietaupīt. Tāpat, lai atvieglotu sekošanu līdzi izdevumiem, vari lejupielādēt kādu aplikāciju, kurā atzīmēt visas izmaksas.

Pārdomā dāvanu pasniegšanu

Iespējams, tev ir prāvs draugu pulciņš, kur katram nepieciešams pasniegt dāvanu, lai maciņš pārlieku neiztukšotos, ar tuviniekiem varat spēlēt ''Slepeno Ziemassvētku vecīti'', ''Slepeno Ziemassvētku draudziņu'' vai varbūt mīļo lokā to saucat vēl citādāk. Šāda dāvanu apmaiņa paredz – katrs no dāvinātājiem izlozē cilvēku, kuram jāsagādā Ziemassvētku dāvana. Tā neviens no mīļajiem nepaliks ar garu degunu, un naudas zīmes makā nebūs palikušas daudz par maz. Lai šādu apdāvināšanu padarītu vismaz nedaudz interesantāku, varat vienoties, ka dāvanu pasniegšanas laikā paši neatklājat, kas ir dāvinātājs, bet gan mēģināt kopīgi uzminēt.

Dāvanas iesaiņo radoši

Nav šaubu, ka daudziem ir svarīgs ne tikai dāvanas saturs, bet arī tās iesaiņojums. Iespējams, tu esi viena no tiem, kuri īpašu uzmanību pievērš dāvanu saiņošanai un jaunam papīram, lentām un citiem smukiem nieciņiem, ik gadu iztērējot paprāvu naudas summu. Taču būsim godīgi – tev pavisam noteikti kaut kur mājās stāv Ziemassvētku dāvanu papīrs, kas pirkts pērn vai pat pirms vairākiem gadiem, bet joprojām izskatās lieliski un gaida, kad atkal tiks izmantots. Ja tomēr saiņojamais papīrs nav saglabājies, nesteidz iegādāt jaunu – esi radoša. Izmanto vecas avīzes, reklāmu skrejlapas, kādu krāsainu tapeti, jebko, kas ir pa rokai.

Varbūt tev šķiet, ka šāds iesaiņojums izskatīsies slikti, tomēr ir veikts pētījums, kas rāda – cilvēkiem vairāk patīk dāvanas, kas nav perfekti iesaiņotas. Vairāk par pētījumu lasi šeit.

Sāc jau domāt par nākamajiem Ziemassvētkiem

Varbūt šobrīd šķiet muļķīgi jau apcerēt nākamā gada Ziemassvētkus, bet notici – pēc gada ap šo pašu laiku tu būsi tikai un vienīgi sev pateicīga. Kad šī gada svētkiem viss iegādāts un iepirkšanās raizes ir aiz muguras, sāc jau atlikt naudiņu nākamā gada tēriņiem. Lai iekrāšana veiktos vieglāk, var pat atvērt krājkontu un iestatīt, ka tajā ik mēnesi ieripo konkrēta naudas summa. Tāpat dāvanas vari iegādāt visa gada garumā – varbūt jau vasaras vidū ar skaistu atlaidi pamanīsi kaut ko, pēc kā alkst tava labākā draudzene, mīļotais vai varbūt vecmamma. Jebkurā gadījumā – kaut viena iepriekš nopirkta dāvana, un nelieli iekrājumi atvieglos svētku drudzi nākotnē.