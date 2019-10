Salauzt perfekto 'Instagram' lenti: iedvesmojošas sievietes, kas drosmīgi izrāda savu ķermeni

Neskatoties uz to, ka soctīklos aktīvi darbojas tie paši cilvēki, kuri ikdienā dzīvo ar mums, tur radītā pasaule nereti atšķiras no realitātes. Bieži vien ziņu lentēs un laikjoslās iespējams skatīt eksotiskus ceļojumus, skaistuma standartiem atbilstošas fotogrāfijas un perfekti izdevušos dzīvi, tomēr aktuāls paliek jautājums, cik liela daļa no realitātes tā ir. Lai gan skaistas bildes ir tas, uz ko daudzi tiecas, iedvesmai var kalpot gluži pretēji ieraksti – tādi, kas cīnās pret pieņemto kārtību un bezbailīgi atklāj problēmas, ar kurām nākas saskarties.

Šoreiz, iedvesmojoties no "Cosmopolitan", "HelloMazgazine" un "Elle", iepazīstinām ar vairākiem stāstiem, kuru galvenās varones stājas pretim skaistuma standartiem un drosmīgi izrāda savu ķermeni sociālajos tīklos. Savos "Instagram" profilos viņas dienu no dienas publicē neapstrādātas fotogrāfijas, atklājot sava ķermeņa patieso stāstu un aicinot sevi pieņemt tādu, kāda esi.