Salauzt skaistuma standartus: sievietes, kas iedvesmo pieņemt savu ķermeni

Mīlēt sevi un savu izskatu ir grūti. Bieži vien šķiet, ka visur, kur skatāmies vai atrodamies, citi mums saka, ka neesam pietiekami labas – esam ne tik tievas, glītas, formīgas u.tml. Lai neļautu šīm runām ietekmēt mūsu dzīvi, ir labi, ka kāds atgādina – viss nav tik perfekti, kā, iespējams, izskatās, un galvenais ir patikt sev pašām.

Neskatoties uz to, ka sociālo tīklu ziņu lentes lielākoties aizņem perfekto ķermeņu fotogrāfijas, arvien lielāks kļūst to cilvēku loks, kas iestājas pret sabiedrībā pieņemtajiem standartiem, atklāj īstās dzīves aizkulises un mudina arī citus mīlēt sevi. Lai arī tu nepadotos skaisto ''Instagram'' foto valdzinājumam un nesāktu sevi šaustīt par ķermeņa šķietamajām nepilnībām, iedvesmojoties no portāla ''Insider'', piedāvājam ieskatīties sešu sieviešu ''Instagram'' kontos, kas iedvesmos uz pārmaiņām sava ķermeņa pieņemšanā.

Radika Sangani: ''Arī lieli deguni ir skaisti''

Šķiet, ne reizi vien esam dzirdējušas kādu draudzeni sūkstāmies par savas sejas nepilnībām, vai, iespējams, tu esi tā, kurai kaut kas savā profilā nepatīk. Nereti neglaimojošākā sejas daļa ir deguns, kas ir par lielu, mazu, sarauktu, spicu, ar kūkumu utt. Visticamāk, labs draugs vai ģimenes loceklis mēģinās tevi pārliecināt, ka tavam degunam nav ne vainas, bet ne vienmēr ir viegli tuvākajiem noticēt. Tāpēc par ļaunu nenāk ielūkoties citu ikdienā, kas arī nepriecājas par sava profila izskatu, bet ir iemācījušies ar to sadzīvot. Tāda pavisam noteikti ir Radika Sangani – žurnāliste, autore un kampaņas #sideprofileselfie (sāna profila pašbilde – no angļu valodas) veidotāja, kas mudina cilvēkus mīlēt savus lielos degunus. Par savu kampaņu viņa saka: ''Pārstāsim ienīst mūsu degunus par to, ka tie nav mazi, bet pieņemsim tos, kādi tie ir!''

Radika ir iedvesmojusi daudzus visā pasaulē dalīties ar savām sāna profila pašbildēm ''Instagram''. ''Lieli deguni ir skaisti. Ja tev pašam ir grūti noticēt šim apgalvojumam par tavu degunu, atceries, ka tev nevajag sekot sabiedrībā pieņemtajiem skaistuma standartiem, bet gan tu vari radīt savus,'' tā viņa par to, kā iemīlēt savu degunu.