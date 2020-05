Sapņu skapis ar tikai skaistu apģērbu: maciņam draudzīgā kapsulas garderobe

Šķiet, gandrīz katrai modes cienītājai nācies piedzīvot problēmu – pilns skapis, taču nav, ko vilkt! Tādos gadījumos, iespējams, vērts iekārtot kapsulas garderobi, kas gan atvieglos nogurdinošo ikrīta izvēli, gan arī ir draudzīga metode maciņam.

Terminu "kapsulas garderobe" arvien biežāk piemin dažādos rakstos, blogos un vlogos. Kapsulas garderobe ir skapis, kurā ir minimāls un izvēlēts apģērbu gabalu skaits, ko savā starpā var saskaņot, ietaupot laiku un raizes. Kapsulas garderobes iekārtošana ir kļuvusi populāra, jo tādējādi var ne tikai atbrīvoties no lietām, kas aizņem vietu gan fiziski, gan mūsu galvās, bet arī pārdomāt apģērbu komplektus tā, lai no rītiem nebūtu ilgi jāstāv pie skapja, domājot, ko gan varētu vilkt.

Iespējams, katra no mums ir piedzīvojusi brīdi, kad skapis ir tik pilns, ka rokas nolaižas tajā kaut ko meklēt, tāpēc turpini valkāt vienus un tos pašus apģērba gabalus. Kliedzoši, grūti savienojami apģērba gabali, drēbes, kas vizuāli patīk, bet ir neērtas vai nepieguļ labi, vai apģērbs, kas ir pārāk oficiāls, lai vilktu to ikdienā – no tā jātiek vaļā!

Lai gan sezonalitāte un jaunākās modes aktualitātes ir vērā ņemamas, vienmēr jāpievērš uzmanība klasiskiem apģērba gabaliem, kā piemēram, pieguļošiem džinsiem, klasiskām kurpēm un dažāda veida blūzēm. Ar tiem nošaut greizi ir gandrīz neiespējami! Katram, protams, ir savs stils un stila izjūta, tādēļ svarīgi veidot kapsulu garderobi, kas atbilst dzīvesveidam un vēlmēm, saglabājot minimālu apģērbu daudzumu, kas neizies no modes vēl ilgi. Kopā ar "VAN GRAAF" stila konsultanti esam apkopojuši dažus ieteikumus kapsulas garderobes veidošanai:

1. Atbrīvojies no liekā.

Kapsulas garderobes iekārtošana sākas ar atbrīvošanos no apģērba, ko reti velc mugurā. Drēbēm, kuras ir noplukušas, izbalējušas vai vairs nešķiet aktuālas, nav vietas tavā skapī! Nodod tālāk to apģērbu, ko vēl var valkāt, kādai organizācijai vai cilvēkiem, kuriem tas varētu noderēt. No pārējā – atvadies! Savā skapī atstāj tikai to, ko patiešām velc un tās lietas, kas sagādā prieku.

2. Pievērs uzmanību tam, ko izvēlies visbiežāk.

Iespējams, tev jau ir zināms, kas varētu būt tavā kapsulas garderobē – tie ir apģērbi, kurus valkā ik dienu, kuros jūties ērti un kurus viegli izdodas savienot ar citiem apģērbiem. Šie apģērba gabali – bikses, svārki, krekli un blūzes – ir tas pamats, kas veidos visu garderobi. Pievērs uzmanību šo drēbju piegriezumam, materiāliem un krāsām, un saproti, kas tajos vislabāk patīk. Iegādājoties jaunu apģērbu, zināsi, ka šīs nianses ir pārbaudītas un nekļūdīsies izvēlē.

3. Ļauj vaļu radošumam.

Domājot par savu kapsulas garderobi, ļauj vaļu fantāzijai. Izmanto esošos un pieejamos resursus, piemēram, iedvesmojies modes blogos vai vietnē "Pinterest". Saliec vienkopus bildes, kas patīk, ierobežojot sevi ar noteiktu daudzumu apģērbu un aksesuāriem. Spēlējies, miksē, meklē un izveido savu sapņu garderobi!

4. Izveido sarakstu.

Pirms dodies uz veikalu, izveido sarakstu ar lietām, kas, tavuprāt, pilnveidos tavu izskatu un tēlu. Bieži vien pirkumi ir balstīti emocijās vai kārdinošās cenās, kas nereti liek iztērēt naudu lietās, kuras nepilnveido tavu stilu, vai vēl ļaunāk – netiek vilktas nemaz. Ir svarīgi saprast prioritātes, iegādāties labas kvalitātes preces, kuras papildina garderobi un kuras gribas valkāt.

5. Neaizraujies ar aktuālajām modes tendencēm.

Ir labi sekot līdzi modes sezonas aktualitātēm, bet nesatraucies, ja tavā sarakstā nav noteiktu tendenču! Iespējams, ka tās tik un tā pēc pāris mēnešiem mainīsies. Netērē naudu īstermiņa modes kliedzienos, veido savu individuālo stilu. Esi unikāla!

6. Izmanto aksesuārus.

Katru sezonu nav jāiegādājas jauna garderobe. Aksesuāri un grims var padarīt ierastos apģērbu komplektus par neierastiem. Pie melnās kleitiņas nomaini vien apavus, piemēram, allaž vilktās kurpes uz sarkanām kedām — jauns tēls gatavs!

7. Kapsulas garderobe nav tikai melnas bītlenes.

Pēdējā lieta, ko vērts atcerēties, ir tas, ka kapsulas garderobe nenozīmē, ka visam apģērbam ir jābūt miesas krāsā vai jāizvēlas melnas drēbes un piegriezumi, kas nekad neizies no modes. Kapsulas garderobē ir jāiekļauj arī aizraujošu krāsu drēbes un piegriezumi, kas ir unikāli un liks tev izcelties. Galvenais, lai jūties ērti un pārliecinoši, tās valkājot.

Īpaši, tagad, kad neprognozējama ir ekonomiskā situācija pasaulē, šis būs lielisks veids, kā ar minimālu apģērbu daudzuma iegādi panākt maksimālu rezultātu!