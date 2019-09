Pēdējos gados laiku pa laikam dažādās pasaules malās raisās diskusijas par abortu aizliegšanu, ierobežošanu vai legalizēšanu. Šogad visintensīvākās diskusijas notikušas ASV, jo pieņemti jauni, stingrāki likumi, raisot jautājumus ne tikai par cilvēka tiesībām piedzimt, bet arī dzīvot un lemt par savu ķermeni gadījumā, ja jaundzimušais ir meitene, kas pēc gadiem kļūs par sievieti.

Jautājumā par abortu aizliegšanu, tāpat kā daudzās citās jomās, cilvēki dalās vairākās grupās – kamēr vieni iestājas par nedzimušā bērna tiesībām uz dzīvi, citi atgādina par sievietes tiesībām lemt pār savu ķermeni, tiesībām uz veselību un dzīvi. Piemēram, septembra sākumā ASV spēki, kas iestājas par abortu aizliegumu, aktualizēja jautājumu par to, vai ārpusdzemdes grūtniecība patiešām ir pietiekams iemesls tās pārtraukšanai.

Tāpat jāņem vērā, ka atšķiras izpratne par to, kurā brīdī auglim parādās dažāda veida likumiskās tiesības. Piemēram, Alabamas štatā ASV, tāpat kā 38 citos štatos, gadījumā, ja grūtniecei uzbrūk, par upuri uzskata ne vien sievieti, bet arī nedzimušo bērnu, raksta "The New York Times". Tāpat Alabamā 2019. gada maijā pieņēma likumu, kas abortu veikšanu padara par nelegālu, neskatoties uz to, ka valstiskā līmenī sievietēm ir tiesības pārtraukt grūtniecību. Īpaši plašas diskusijas par stingrajiem likumiem izvērtās, kad kāda grūtniece zaudēja mazuli, jo konflikta laikā viņu sašāva vēderā. Par notikušo tiesāja sievieti, kas zaudēja mazuli, nevis sievieti, kas izdarīja šāvienu. Lēmums tika pamatots ar sievietes nespēju aizsargāt mazuli un bezatbildību pret bērna dzīvību, iesaistoties konfliktā. Tiesa, kā ziņo BBC, vēlāk apsūdzības pret sievieti, kas zaudēja mazuli, tika atceltas.

Jautājums par abortu aizliegšanu vai atļaušanu patiesi nav viennozīmīgs. Tajā ir daudz neatbildētu jautājumu un pretrunīgu argumentu – sākot no augļa tiesībām piedzimt, sievietes tiesībām atbildēt par savu ķermeni līdz vīrieša atbildībai, apaugļojot sievieti. Šajā rakstā pievērsīsimies vispārējam apskatam par situāciju pasaulē, galvenajiem abu pušu argumentiem un skaidrojumam, kāpēc šis jautājums šogad bieži nonācis pasaules ziņu virsrakstos.