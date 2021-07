Nereti nākas dzirdēt šausmu stāstus par to, cik slikta attieksme dažkārt jūtama pret pacientiem no ārstu puses – slikta komunikācija, neveikti izmeklējumi, pavirša izmeklējumu analīze vai nepiemērota aparatūra. Par to, kā pārliecināties par sava ārsta profesionalitāti un kā rīkoties brīžos, kad šķiet – ārsts uzvedas pavisam neatbilstoši, stāsta Veselības inspekcijas pārstāvji.

Vai ārstam vienmēr taisnība?

Atšķirīgi viedokļi par dažnedažādām tēmām ir norma. Un arī mediķu vidū dažkārt novērojamas plašas diskusijas par to, kā labāk rīkoties vai nerīkoties dažādās situācijās. Un pēdējie mēneši ir bijuši īpaši krāsaini mediķu viedokļu ziņā – daži no ārstiem ar visu sparu aicina vakcinēties un pasargāties no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19, kamēr citi par šo tēmu klusē, bet vēl daļa – pauž kritisku attieksmi un pat skubina cilvēkus nevakcinēties un vīrusam neticēt. Veselības inspekcijas galvenais ieteikums šādās situācijās ir pārliecināties, kāda kvalifikācija un iegūtie sertifikāti ir mediķim, lai noskaidrotu, vai šis ārsts par konkrēto tēmu ir kompetents paust savu viedokli.

Arī "Delfi" veidotajā rakstu sērijā "Kāpēc viņi nevakcinējas" uzsvērts, ka bieži vien nevakcinēties iesaka ārsti, kuriem nav atbilstošas specialitātes, lai spriestu par imunoloģiju saistītām tēmām.