Sarunas spēkam: sarunā par atsvešinātību attiecībās gūtās atziņas

Aizvadīts otrais sarunu vakars interneta žurnāla “Viņa.lv” pasākumu cikla “Sarunas spēkam” ietvaros “Esam kopā, tomēr atsevišķi?”. Tajā kopā ar ģimenes psihoterapijas speciālistiem Ilonu Bušu un Gati Bušu un pasākuma apmeklētājiem mēģinājām rast atbildes, kā rīkoties tad, ja starp agrāk tuvākajiem cilvēkiem iezagusies atsvešinātība.

Mājīgajā "Cafe Film Noir" sanākušie vakara viesi kopā ar pasākuma vadītājiem skatījās un analizēja filmas "Pirms pusnakts" ("Before Midnight", 2013) fragmentus, gūstot vērtīgas atziņas, kas nākotnē ļaus uzlabot savu attiecību kvalitāti.

Attiecībās ļoti svarīga ir gaidīšana – kad viens runā, otram ir jāgaida. Tas ir grūti, it īpaši situācijās, kad pašam sirds ir pilna. Tomēr tas ir ļoti nepieciešami – uzklausot otru, visu savu uzmanību veltīt viņam, nevis gatavot savu aizstāvības vai uzbrukuma runu!

Klausoties otrā, par galveno mērķi ir jāizvirza sadzirdēšana, ne pilnīga izprašana, kas ne vienmēr ir iespējama, – vienmēr otra teiktajā paliks kaut kas neizprotams, bet tā nav katastrofa. Jautājums, ko ikkatrs varam sev uzdot pēc sarunas, ir – ko es dzirdēju? Vēl interesantāk ir vienam ar otru dalīties šajās atziņās.

Ja cilvēkiem attiecībās tas palīdz, ir jāstrīdas. Problēma rodas tad, ja vienam strīdēšanās palīdz, bet otram – ne. Tas var kļūt par lielu strupceļu, un tad katram attiecībās iesaistītajam ir svarīgi saprast, cik liela atklātība un godīgums, pasakot, ka šis nav piemērotākais ceļš, ir iespējams.

Visi ilgojas pēc labākā un pareizākā risinājuma, bet jāatceras, ka attiecības ir līdzīgas kardiogrammai vai "amerikāņu kalniņiem", ne vienmēr var zināt, vai pēc tam, kad esi lejā, vienmēr būsi augšā un cik augstu būsi. Pragmatiskiem pāriem ir vieglāk – tur nav tik izteiktu kaislību, bet tur, kur ir mīlestība un emocijas, "amerikāņu kalniņi" ir neizbēgami.

Par attiecībām ir jācīnās, pat ja iet "augšā–lejā". Problēmu priekšā nevajag padoties, Jāatceras, ka ir cilvēki, kuri tomēr mēģina un atrod veidus, jo pēc vistumšākās nakts nāk atkal diena. Attiecību kopšana ir disciplīna, kas ir paredzēta tiem, kas ir neatlaidīgi. Katram ir savs risinājums.

Nevajag klausīties tajos, kuri saka, ka viņi visu saprot un ir atraduši risinājumu. Viņi paši tā domā, bet ir svarīgi atcerēties, ka vienas atbildes nav un nebūs, attiecības ir mainīgas un tas ir tikai normāli.

Ir vērtīgi sanākt kopā nepazīstamiem cilvēkiem un runāt – tā ir jauna pieredze, kas palīdz gūt reizēm tik ļoti nepieciešamo sajūtu, ka indivīds ar savām problēmām nav vienīgais pasaulē, un kopīgi meklēt atspēriena punktu risinājumiem un pārmaiņām. Pasākuma vadītāju izvēlētā metode – filmas skatīšanās – sniedza iespēju palūkoties uz attiecībām no malas, mazinot idealizētos priekšstatus par sevi un savu rīcību ikdienas situācijās.

Nākamā pasākumu cikla "Sarunas spēkam" tikšanās notiks 27. martā, šoreiz skarot vienu no sāpīgākajām tēmām jebkurās attiecībās – krāpšanu. Sarunu "Neuzticība attiecībās un ar to saistītās krīzes" vadīs ārsts psihoterapeits Artūrs Utināns. Šajā vakarā kopīgi tiks runāts par to, kāpēc krāpšanas gadījumā ir svarīgi nevis meklēt, "kurš ir vainīgs", bet izprast, "kāpēc tā notika", kā nākamajās attiecībās nepieļaut tās pašas kļūdas, kā arī apspriesti krāpšanas iemesli gan no prakses, gan zinātniskā aspekta, kā arī aplūkoti izplatītākie stereotipi par krāpšanu.

Šie un vēl daudzi citi jautājumi jaucas pa galvu gan tam, kurš bijis neuzticīgs, gan tam, kurš jūtas nodots. Jebkurā gadījumā ir svarīgi saprast, kādā virzienā meklēt atbildes, kā dzīvot tālāk un vai ir iespējams kaut ko darīt, lai tas neatkārtotos. Skaidrs ir tikai viens – krāpšanā vienmēr ir iesaistīti vairāki cilvēki.

Pasākums "Neuzticība attiecībās un ar to saistītās krīzes" notiks trešdien, 27. martā, no pulksten 18 zināšanu telpā "Zikurāts" Bruņinieku ielā 36, Rīgā. Dalības maksa iepriekšpārdošanā līdz 20. martam ir 20 eiro, nākot divatā – 30 eiro.

Pasākuma norise netiks filmēta, un apmeklētājiem tiek garantēta pilnīga konfidencialitāte.

Uzzināt vairāk par pasākumu un iegādāties biļetes iespējams šeit.

Pasākums notiek interneta žurnāla "Viņa.lv" organizētajā pasākumu ciklā "Sarunas spēkam", kurā kopā ar profesionāliem psihoterapeitiem un citiem uzticamiem un pieredzējušiem padomdevējiem meklējam atbildes uz sasāpējušiem attiecību jautājumiem un dzīves situācijām.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.