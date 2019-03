Sarunas spēkam: sešas sarunā par vientulību gūtas mācības

Ceturtdien, 28. februārī, aizsākās Latvijā vadošā medija DELFI interneta žurnāla “Viņa.lv” pasākumu cikls “Sarunas spēkam” – pirmās sarunas tēma bija “Viena un (ne)laimīga?”, kas vienkopus pulcēja tos, kam būšana vienam nozīmē nebūt laimīgam.

Pasākumu vadīja klīniskā psiholoģe un psihoterapijas speciāliste Inese Putniece un sertificēts psihoterapeits Andris Veselovskis, un kafejnīcā "Pasēdēt" sanākušajiem bija iespēja ne tikai uzklausīt profesionāļus, bet arī pašiem dalīties pieredzē un pārdzīvojumos. Apkopojot runāto un uzklausīto, izkristalizējās vairākas atziņas par šādu tikšanos nozīmi:

Psihoterapija nav panaceja – visas atbildes slēpjas mūsos pašos, un ir nepieciešams spogulis, kurā tās saskatīt. Vienam tās saskatīt var palīdzēt sarunas ar draugiem, citam – filmas vai grāmatas, vēl kādam – terapeits.

Tikšanās ar profesionāļiem, dalīšanās pieredzē un citu pārdzīvojumu uzklausīšana var kļūt par pamudinājumu domāt un saviem spēkiem meklēt risinājumus – šāda pasākuma apmeklēšana ir signāls tam, ka cilvēks ir gatavs pārmaiņām, nākamajam solim pretim risinājumam un darbam ar sevi.

Problēmu risināšana nav ātrs process – tas ir ilgstošs darbs, un tikšanās ar profesionāļiem un cilvēkiem ar līdzīgām problēmām var kļūt par vienu no soļiem pretim pārmaiņām. Gatavas atbildes un padomi šajā procesā nav iespējami, tomēr zinošu cilvēku vadītas sarunas un diskusijas ar domubiedriem var palīdzēt atrast sev piemērotākos risinājumus un tik ļoti nepieciešamo atbalsta sajūtu. Šajā ceļā ir svarīgi uzņemties atbildību par savu dzīvi, atzīt un pieņemt to, ka esi nonācis krīzes situācijā, jo tikai tad rodas iespēja no tās izkļūt.

Pārmaiņas sākas ar attieksmes maiņu – ja cilvēks nostājas ar skatu pret istabas stūri, viņš redz strupceļu, bet, ja viņš pats vai ar citu pamudinājumu un atbalstu maina skatpunktu, paveras plašāks skats uz dzīvi.

Cilvēks vienmēr ir attiecībās – pats ar sevi, un arī šīs attiecības, gluži tāpat kā visas pārējās mūsu dzīvē, ir saudzīgi un pārdomāti jākopj. Liela nozīme ir "sevis programmēšanai" – mūsu dzīve var mainīties atkarībā no tā, vai izvēlamies programmu, kura strādā mūsu labā, vai tādu, kas ir pret mums.

Mēs dzīvojam salīdzinošās kategorijās, un, ja mūsu dzīvē nebūtu slikto posmu, mēs ne vienmēr spētu izprast un novērtēt labos periodus, bet ir svarīgi atcerēties – nevajag savu dzīvi salīdzināt ar citu dzīvi. Katra dzīve ir individuāla un atšķirīga, tāpēc šāda salīdzināšana ir neauglīga un bezjēdzīga.

Martā ciklā "Sarunas spēkam" gaidāmi divi pasākumi, aizskarot nozīmīgus attiecību jautājumus. 14. martā sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciālisti Ilona un Gatis Buši sarunā "Esam kopā, tomēr atsevišķi?" skaidros, kas notiek, kad attiecībās ar dzīvesbiedru iezagusies atsvešinātība, un vai ir iespējams atjaunot agrāko tuvību. Savukārt 28. martā kopā ar ārstu, psihoterapeitu Artūru Utinānu sarunā "Neuzticība attiecībās un ar to saistītās krīzes" tiks spriests par vienu no sāpīgākajiem pārdzīvojumiem attiecībās – neuzticību un to, kā dzīvot tālāk pēc tuvākā cilvēka nodevības.

Cikla "Sarunas spēkam" gaitā kopā ar profesionāliem psihoterapeitiem un citiem uzticamiem un pieredzējušiem padomdevējiem divas reizes mēnesī mājīgā un neformālā atmosfērā tiks meklētas atbildes uz sasāpējušiem jautājumiem un risinājumi dzīves situācijām, kad šķiet – saviem spēkiem galā vairs netikt.

Bez klišejām un stereotipiem, nevairoties no smagām tēmām un atklātības, kopā ar speciālistiem tiks runāts par attiecībām ar sevi un citiem un to, kā sakārtot emocionālo un garīgo pasauli. Pasākums dos iespēju sajust, ka neesi viens ar savu problēmu, satikt līdzīgi domājošos, dalīties pieredzē un tapt uzklausītam, rodot padomu un atbalstu.

Vairāk informācijas par pasākumu ciklu meklē "Sarunasspekam.lv".

Dalības maksa katrā no sarunām iepriekšpārdošanā ir 20 eiro, nākot divatā – 30 eiro. Uz sarunu "Esam kopā, tomēr atsevišķi?" biļetes par iepriekšpārdošanas cenu iespējams iegādāties līdz 8. martam. Vietu skaits pasākumā ierobežots.

Pasākumu norise netiks filmēta, un apmeklētājiem tiek garantēta pilnīga konfidencialitāte.

Uzzināt vairāk par pasākumiem un iegādāties biļetes iespējams šeit.

