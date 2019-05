Saspringtais kāzu budžets: kā ietaupīt, neatsakoties no izsapņotā

Izsapņot savu kāzu stāstu ir lieliski – grezna kleita, elegants svētku dekorējums, sapulcēta visa ģimene, šiks mielasts un norises vieta. Tomēr dzīvē nereti ir mirkļi, kad josta jāsavelk ciešāk un arī savā lielajā dienā jāpadomā, kā neizdot tik daudz līdzekļu. Tāpēc kāzu budžeta veidošanas ieteikumos, kur taupīt un kur ne, dalās pieredzējusī kāzu organizatore, dekoratore un "Mintdeco" vadītāja Iluta Piternika.

"Precamies taču reizi mūžā!" – tā uzskata daudzi, taču, pienākot brīdim, kad par katru kāzu pozīciju jāizdod līdzekļi, vēders var sagriezties no to apmēra. Nereti pat pāri līdz galam neizprot, ko nozīmē laulību svētku rīkošana, raizes atstājot uz pēdējo brīdi. Tomēr skaidrs ir viens – atbilstoši savām vēlmēm par kāzām būs jāizdod lielāka vai mazāka summa, taču kāzu budžets nav jāuzskata par biedu, jo ir vairāki veidi, kā ietaupīt. Savukārt tikpat daudzās pozīcijās ar taupības pasākumiem būtu jābūt uzmanīgiem.

Vienas dienas kāzas

Viena no aktualitātēm, kas kāzu rīkošanas tendence ir jau ilgāku laiku, ir šo svētku organizēšana vienā dienā, piemēram, atsakoties no viesu izguldīšanas un rīta brokastīm. Daudzi pāri šobrīd kāzas rīko pa dienu, svētkus noslēdzot kādā izsmalcinātā restorānā un pēc tā dodoties uz mājām. "Šīs vienas dienas kāzas bez nakšņošanas un brokastīm ir būtisks ietaupījums. Citi pēc ceremonijas turpat pie baznīcas veido divu trīs stundu pasākumu ar kūku un šampanieti, un tas ir arī viss. Tur nevajag ne vakara vadītājus, ne mūziķus, ne dīdžejus, ne klātus galdus un baigo dekorēšanu," pieredzē dalās Iluta. Nereti pēc šādiem "pop up" stila burziņiem pāris dodas taisnā ceļā uz lidostu – kāzu ceļojumā.

Kāzu dekorēšana – uz radinieku un draugu pleciem

Viena no izmaksu ziņā dārgākajām pozīcijām kāzu budžetā ir dekorēšana. Ziedu veidošana kompozīcijās, sveču un dažādu dekoru izvietošana ceremonijas un ballītes vietā – tās ir tikai dažas no svētku daiļošanas sastāvdaļām, ko taupības nolūkos pāris var uzdot nodrošināt kādam no tuviniekiem, draugiem vai pat uzņemties pats. Tomēr Iluta iesaka rūpīgi apdomāt šo pozīciju.

"Populārās vietās kāzas notiek vienas pēc otras, un tad, ja ir apņemšanās paša spēkiem dekorēt, ir jāuzdod jautājums – kā draudzenes, kas pa dienu iet uz tavām kāzām, tajā pašā dienā var dekorēt?" piemēru min kāzu organizatore. Turklāt daudzās svinību vietās iepriekšējā dienā nav nemaz iespējams tikt iekšā. "Tas ir ekskluzīvi, ja var tikt iekšā iepriekšējā dienā," norāda Iluta. Viņa piemin, ka lielākajai daļai šķiet, ka dekorēšana ir divu stundu darbs, taču tā nemaz nav.