Sekss ar slavenību, bērnības draugu, priekšnieku – kā tulkot sapni?

Erotiskus sapņus laiku pa laikam sapņo gan tie, kuriem ir attiecības, gan tie, kuri otru pusīti vēl tikai meklē. Nav arī nekas neparasts, ja šāds sapnis beidzas ar orgasmu. Reālu, ne nosapņotu. Vai sapnis par kaislīgu mīlēšanos ar skolas gadu sirdsāķīti nozīmē, ka veca mīlestība nerūs? Par ko patiesībā stāsta erotiskie sapņi?

Lielākā daļa sapņu, ko redzam, noris tad, kad atrodamies tā dēvētajā REM jeb miega ar ātrajām acu kustībām fāzē, skaidrots portālā ""Cosmopolitan". REM laikā visaktīvākās ir tās smadzeņu zonas, kas kontrolē emocijas. Jo īpaši limbiskā sistēma – galvas smadzeņu un zemgarozas veidojumi, kas atrodas lielo pusložu pamatnē un izraisa emocionālos un afektīvos stāvokļus, kā arī regulē to izpausmi veģetatīvajās un izturēšanās reakcijās.

Kad mostas zemapziņā noglabātais

Ņemot vērā, ka miegs diezgan lielā mērā atspoguļo to, kas noticis pa dienu, iespējams, nav jābūt pārsteigtiem, ka konkrētos dzīves periodos arī sapņi iegūst citādas nokrāsas. Piemēram, krīzes laikā, it īpaši, ja ir bailes par izdzīvošanu, libido var pat palielināties, jo evolūcijas mantojums – vēlme nodot tālāk savus gēnus, nekur nav zudis. Tāpat, ja pandēmijas laikā nācies kādu laiku pavadīt šķirti no partnera vai arī ir darbs citā valstī, kas prasa ilgstošu prombūtni, sapņi var atspoguļot zemapziņā noglabātās reakcijas un sajūtas. Tātad cilvēki var intensīvāk sapņot par seksu, jo sekss ir viņu zemapziņā.

Erotisks sapnis, kur iesaistīta kāda autoritāte, piemēram, skolotājs vai priekšnieks, var signalizēt par līdz šim skaļi neizteiktu vēlmi vairāk kontrolēt savu dzīvi. Savukārt sapnis par seksu ar kādu, kurš ir krasi atšķirīgs no mīļotā cilvēka vai arī tiek izmēģināts kaut kas tāds, ko tu reālajā dzīvē diezin vai atļautos īstenot, var liecināt, ka vēlies izkļūt no savas komforta zonas.

Kādi tad ir visbiežāk sastopamie erotiskie sapņi un ko tie patiesībā nozīmē?

Sekss ar priekšnieku

Visticamāk, tam ir simboliska nozīme, kas primāri saistāma ar karjeras izaugsmi un vēlmi virzīties augšup pa karjeras kāpnēm. Priekšnieka figūra var atspoguļot, ka esi gatava kaut kam jaunam.

Sekss ar skolas laika simpātiju

Neredzēts un nedzirdēts gadu desmitiem, šis cilvēks pēkšņi tevi apciemo sapnī. Turklāt varen pikantā sapnī. Te der padomāt, ko īsti šis personāžs pārstāv. Kāds viņš/viņa bija skolas laikā, iekļāvās tā dēvēto populāro un stilīgi grupiņā vai bija uzcītīgais, klusais grāmattārps? Vai arī tas, ko mēdza dēvēt par "pilnīgu nūģi". Kā tu pret to attiecies? Raugi, sapņi iepazīstina ar dažādām mūsu personības daļām cilvēka veidolā, lai mēs varētu labāk saprast, kādi esam, ko vēlamies, kas mums ir svarīgi. Varbūt kāda tava personības šķautne šobrīd vēlas gūt lielāku popularitāti vai arī tieši otrādi – jūtas kā reiz citu klasesbiedru apceltais savrupais klusētājs?

Sekss ar slavenību



Nepazīstot šo cilvēku personīgi, dominējošais ir priekšstats, ko radījis šī cilvēka veikums, aktivitātes publiskajā telpā un atspoguļojums medijos un īpašības, ko, balstoties uz pieejamo informāciju, paši viņam piedēvējam. Varbūt tas ir signāls, ka tev trūkst kādas no šīm īpašībām un nepieciešams tās pilnveidot.

Sekss ar platonisku draugu



Pajautā sev: "Kas viņš ir? Kādas īpašības viņam piemīt? Ko viņš ir sasniedzis, vai tas ir kaut kas tāds, ko arī es slepus vēlos?" Ja tevi ļoti saista šis cilvēks sapnī – tas nozīmē, ka tavs prāts mēģina vērst uzmanību uz īpašībām, kas ietvertas viņā un jau ir daļa no tevis.