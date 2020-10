Liene Lapševska no Latvijas aizbrauca 2006. gadā. Viņa mitusi vairākās valstīs: Čehijā studēja, Gibraltārā strādāja, bet pēcāk karjeru veidoja Lielbritānijā. Pirms gada kopā ar draugu, kurš ir Nīderlandes pilsonis, nolēma atgriezties Latvijā. Un pie tā nav vainīgs "Brexit", lai arī tā varētu padomāt.

Pirmoreiz no Latvijas Liene aizbraukusi studiju laikā 2006. gadā, lai dažus mēnešus mācītos Prāgā. Šis brauciens bijis liktenīgs, jo Čehijā iepazinusies ar kādu puisi. Divus gadus vēlāk viņa pārcēlās uz dzīvi pie drauga Gibraltārā. "Nebiju plānojusi ilgi palikt, bet nodzīvoju tur vairāk nekā sešus gadus. Pirms tam Latvijā strādāju mārketinga jomā, tomēr tā sagadījās, ka aizbraukšanas brīdī iepazinos ar Elīnu Garanču. Viņas dzīvesbiedrs diriģents Karels Marks Šišons ir no Gibraltāra. Tolaik viņš bija Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs. Mana drauga priekšnieks bija saistīts ar filharmonijas biedrību, kas organizēja viņa koncertus. Kad parādījās biedrības vadītāja vakance, to piedāvāja man."

Sākotnēji Liene piedāvājumu uztvērusi skeptiski, jo viņas muzikālā bagāža bija vienīgi diploms par mūzikas skolas beigšanu. Tomēr nolēmusi mēģināt un ķerties pie koncertu producēšanas. Biedrība cieši sadarbojās ar Latviju, daudzus latviešu skatuves māksliniekus aicināja uzstāties Gibraltārā. Liene dzīvoja Gibraltārā, tomēr dzīves dārdzības dēļ nolēma, ka racionālāk būtu pārcelties uz tuvo Spāniju un katru dienu šķērsot robežu, lai nokļūtu darbā.

Kādā brīdī nāca apjausma, ka profesionālā ziņā te vairs nav vietas jauniem sasniegumiem. Liene nolēma doties ceļojumā uz Dienvidāfriku – viņa plānoja tur kādu laiku padzīvot un atrast darbu. "Vairākus mēnešus biju Johannesburgā. Sazinājos ar Latvijas konsulu, kas varētu man dot padomu, kā atrast darbu Dienvidāfrikā. Man tā bija absolūti sveša zeme, vienīgais veids, kā to iepazīt, – satikties ar mūsu konsulu. Viņš man sarunāja dažas intervijas, tomēr konkrētu darba piedāvājumu tā arī nebija. Turpmākos četrus mēnešus vienkārši braukāju pa valsti, bet vēlāk aizceļoju uz Āziju. Šis piedzīvojums ilga apmēram deviņus mēnešus, pēc tā nonācu Londonā."