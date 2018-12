Skaistumkonkursa dalībniece: organizatori domā, ka 'plus-size' sievietes ir ļoti rijīgas

Vai "plus-size" skaistumkonkursi atšķiras no citiem līdzīgiem pasākumiem un ar ko jārēķinās tā dalībniecēm, raidījumā "Starp mums runājot" atklāj konkursa "Ms.Top of the World Plus Size 2016" dalībniece Viktorija Brovuna. Viņa norāda, ka dalībnieces ir ļoti draudzīgas, bet organizatori uzskata, ka "plus-size" sievietes ēd patiešām ļoti daudz.

Viktorija stāsta, ka "plus-size" skaistumkonkursos visi viens pret otru esot ļoti laipni, un tās dalībnieki viņai šķituši gluži kā "otra ģimene". "Tur svārkus sakārto, matus piekārto," par draudzīgo attieksmi stāsta skaistumkaraliene. Kā otru šiem skaistumkonkursiem raksturīgu lietu, Viktorija min bagātīgi klātus galdus. "Daudz ēšanas," viņa saka, "tie organizatori, tie, kas pirmo reizi organizē, viņiem šķiet, ka tās "plus-size" sievietes rij tā, kā… es nezinu." Uz galdiem esot ļoti daudz neveselīga ēdiena. "Piemēram, Filipīnās, kur mēs bijām, viņiem visur ir cūkgaļa, un, ja ir vista, tad tikai panētā variantā." "Nu es nevarēju tur ēst. Man tādas grūtības bija ar to ēšanu," atklāj Viktorija.