Šķietami pozitīvi ieradumi, kas var atspēlēties

Ikviens, ja vien tas būtu iespējams, vēlētos, lai viss dzīvē iet no rokas. Tiesa, mēs nevaram pilnībā izvairīties no rīcības, kas vēl nav pazīstama, līdz ar to pastāv iespēja kļūdīties vai ciest neveiksmi. Taču ir ieradumi, kurus esam pārbaudījušas uz savas ādas neskaitāmi daudz reižu, līdz ar to liekas gana droši turpināt tos piekopt. Bet arī ar vispārbaudītākajām metodēm mēdz gadīties visādi, un dažkārt pēc padarītā nākas atzīt – gribēju kā labāk, sanāca kā vienmēr...

Iespējams, arī tu piekop ikdienišķus un šķietami pozitīvus ieradumus, nemaz nenojaušot, ka tiem varētu būt arī negatīvas sekas. Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla ''Healthy'', piedāvājam iepazīties ar dažiem no labajiem ieradumiem, kas kādā brīdī var arī atspēlēties.

''Limonādes pagatavošana no citroniem''

Šķiet, ikviens ir dzirdējis teicienu: ''When life gives you lemons, make lemonade'' (no angļu val. – ''Ja dzīve tev piespēlē citronus, pagatavo no tiem limonādi''). Taču tas ne vienmēr ir labākais variants.

Prasme, kuru ir noslīpējuši daudzi laimīgi cilvēki, ir ''izziņas pārvērtēšana'' – spēja savas domas par konkrētu situāciju pārvērst tādās, kas palīdz justies labāk. Tas mēdz labi strādāt noteiktos scenārijos, kur mums ir maza iespēja kontrolēt situācijas iznākumu. Tomēr kāds pētījums atklāj – šīs prasmes pielietošana situācijās, kuras tu vari kontrolēt, var izraisīt vairāk stresa un pat depresiju.

Kāpēc? Tas var atturēt cilvēkus no rīcības, kas atrisinātu radušās problēmas, stāsta Alisone Troja, asociētā psiholoģijas profesore Franklina un Māršala koledžā Pensilvānijā. Iedomājies situāciju, kur tavas un partnera attiecības ir uz sabrukuma robežas, jo tu esi ļoti izšķērdīga. Ja izziņas pārvērtēšanas prasme liek tev domāt, ka tas, ko tu dari, nav nepareizi, visticamāk, tu neiemācīsies samazināt savus izdevumus. Pārspīlēta vai neatbilstoša sevis nomierināšana var kļūt destruktīva.