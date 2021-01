Sērijveida slepkavas pēdējo gadu laikā savā ziņā kļuvuši par popkultūras daļu: straumēšanas vietnēs var atrast neskaitāmi daudz dokumentālo filmu un seriālu, kuru autoru uzmanības lokā ir noziegumu pastrādāšana un slepkavas notveršana. Tiek veidoti podkāsti, kuros noziegumi tiek analizēti, arī "YouTube" atrodami satura veidotāji, kas paralēli savām ikdienas gaitām stāsta par kādu slepkavu. Iespējams, daudzi ir neizpratnē, kāpēc šāds saturs vispār ir nepieciešams, jo baidās – kāds varētu mēģināt atkārtot ko līdzīgu, vai uzskata to par "monstru" glorificēšanu. Taču man gribētos domāt, ka tas ir vēl viens veids, kā mēģināt noskaidrot – kas pamudina cilvēku izdarīt slepkavību?

Kā izrādās, šis ir jautājumus, uz kuru cilvēki mēģina atrast atbildes jau gadsimtiem ilgi. Un, lai arī ir dažādas teorijas un pētījumi, kuros saskatītas kopsakarības, tomēr nav iespējams apgalvot – vieni un tie paši apstākļi ikvienu cilvēku padarīs par slepkavu. Un iemesls ir pavisam vienkāršs – katrs gadījums ir individuāls.

Par slepkavu piedzimst vai kļūst?

Vispirms jāsāk ar kādu no teorijām, kas apskata cilvēka evolūciju. Deivids M. Buss un Džošua D. Danlijs, vieni no evolucionārās psiholoģijas pamatlicējiem, savā grāmatā "Evolutionary Psychology and Violence" izvirza hipotēzi, ka agresija ir cilvēkiem raksturīga iezīme un tās pirmsākumi meklējami jau aizvēsturē. Cilvēkiem savstarpēji bija jācīnās par dažādiem resursiem, un šī sacensība dažkārt kļuva vardarbīga. Tie, kas izdzīvoja, attīstīja paralēlas prasmju kopas – vienu, kas palīdz pārdzīvot agresiju, un otru, kas palīdz nodarīt lielu kaitējumu konkurentiem. Citiem vārdiem – cilvēki evolūcijas laikā iemācījušies gan izvairīties, gan nodarīt citiem kādu kaitējumu. Tiesa, psihologi nenoliedz, ka arī citiem faktoriem ir liela nozīme, lai cilvēks kļūtu par slepkavu.