Soctīklus satricina attēls ar sievietes piena dziedzeriem (papildināts)

Sievietes krūtis tiek izmantotas kā simbols ļoti dažādos kontekstos, piemēram, būšanai par māti, mātišķumam, sievišķībai, auglībai. Tās parādās uz plakātiem, reklāmās, filmās un mākslas darbos. Tomēr tikai retais pārzina krūšu anatomiju. Iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc sociālo tīklu platformā "Twitter" milzu ievērību ir izpelnījies attēls ar sievietes piena dziedzeriem. Tiesa, šis attēls un tā apraksts nav līdz galam precīzi.

BBC raksta, ka sociālo tīklu lietotāju reakcijā uz attēlu bija jaušams pārsteigums. Piena dziedzeri? Kas tie tādi? Kāpēc tie izskatās tieši šādi? Vai man patiešām tādi ir? Es vairs negribu, lai man ir krūtis. Tā ir tikai daļa no reakcijām, ko pauda cilvēki pēc attēla apskates.

I just realized I never saw a photo of a female muscle system. This is NOT what I imagined milk ducts to look like. pic.twitter.com/GBK6trgXF8