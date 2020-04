Spogulī izskatos citādi! Par to, kā videozvani kropļo mūsu uztveri

Darbs no mājām, šķiet, nu jau teju ikvienam kļuvis par normālu ikdienu. Un gana daudzi uzskata, ka šāda strādāšanas vide nākusi arī ar dažādiem atvieglojumiem, tostarp nav jāceļas agri no rīta un jāpavada ilgs laiks, lai uzkrāsotos, ieveidotu frizūru un piemeklētu darba videi piemērotu apģērbu. Taču, lai arī mājokļa atmosfēra liek justies brīvāk un pieļauj atkāpes no darbavietas normām, dauzi atzīst – pastāvīgie video zvani ir pastiprinājuši neapmierinātību ar savu izskatu un palielinājuši interesi par mākslīgo skaistumu, un tas var spēlēt lielu lomu nākotnes skaistumkopšanas tendencēs, raksta ''The Information''.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Neapšaubāmi, daudziem šīs izmaiņas ir raisījušas pārdomas un mīkstinājušas attieksmi par sabiedrībā pieņemtajiem standartiem attiecībā pret personīgo higiēnu un apģērbu. Taču citiem regulāri video zvani liek uztraukties par savu izskatu krietni vairāk nekā agrāk. Un tas, ka viņi ik dienu un, iespējams, vairākkārt un ilgstoši redz savu seju, kuru ataino graudainā un izskatam neglaimojošā datora kamera, nepavisam nepalīdz justies labāk.

''Varētu domāt, ka palikšana mājās liek mazāk uztraukties par manu izskatu,'' izdevumam ''The Information'' stāsta Ebija Laiela, programmas direktore riska kapitāla uzņēmumā ''Big Idea Venture'', kura šobrīd ik dienu ar cilvēkiem ''tiekas'' video zvanos. ''Šo daudzo video zvanu dēļ es vairāk nekā jebkad iepriekš esmu apsēsta ar savu izskatu. Es pat uzklāju grimu, lai pavadītu dienu mājās.''

Arī Karolīna Vesta, nodokļu grāmatvede, atzīst, ka sākusi lietot vairāk kosmētikas, taču ne tāpēc, lai izpatiktu citiem. ''Es to daru sevis dēļ,'' viņa saka. ''Es nevēlos iznīcināt ilūziju, kas man par sevi izveidojusies.'' Vesta arī atklāj, ka nekad iepriekš nebija pat apsvērusi domu par lūpu injekcijām, taču viss mainījies brīdī, kad darbs no biroja bijis jāpārceļ uz mājām un sapulces jārīko tiešsaistē. Ar video zvanu starpniecību rīkotās sapulces Vestai devušas daudz laika, kuru veltīt, aplūkojot sevi datora kameras veidotajā attēlā, tādējādi viņa nonākusi pie atklāsmes, ka nav apmierināta ar savu izskatu. ''Tas tāpēc, ka man visu dienu uz tām jāskatās ''Zoom'','' par savām lūpām un vēlmi veikt injekcijas saka Vesta.

Jāpiebilst, ka liela daļa video zvanu platformu lietotājiem piedāvā iespēju paslēpt savu seju un redzēt tikai sarunu biedrus, taču daudzi cilvēki šo opciju neizvēlas, jo tikai tādā veidā var būt pārliecināti, ka kamera uzstādīta pareizā leņķī, apgaismojums paliek nemainīgi labs un paši izskatās reprezentabli. Tiesa, ne visi drīkst slēpties – daudzos lielos uzņēmumos, kur arī ikdienā sapulces un plānošana mēdz notikt tiešsaistē, iekšējās kārtības noteikumos atrunāts, ka visiem darbiniekiem obligāti jābūt ieslēgtai kamerai – tā darba devējs nodrošinās, ka darbinieks visu uzmanību velta video sapulcē runātajam un nenovēršas, lai aizietu pabarot kaķi vai inspicētu, kas notiek aiz loga – uz ielas. Neatliek nekas cits kā ieslēgt kameru.

Ieraugot sevi ekrānā vienreiz, ir grūti turēties pretī kārdinājumam aplūkot sevi atkal un atkal. Tādējādi saskatām savā izskatā šķietamas nepilnības, kas liek justies slikti. Taču svarīgi atcerēties – datora kamerā tu izskaties daudz citādāk nekā spogulī, tāpēc nevajadzētu uzreiz pieņemt ļaunāko, kas nav viegli izdarāms.

Šīs izjūtas ir būtiski izmainījušas cilvēku attieksmi pret skaistumu, esot mājās, un liek meklēt jaunus veidus, kā datora kamerā izskatīties pievilcīgāk. Piemēram, jau minētais – dāmas rūpīgi uzkrāsojas arī tad, ja visa diena jāpavada mājās. Arī labs apgaismojums ir lielā vērtē, kā arī atklāt cilvēka personību var palīdzēt video zvana fona iekārtojums vai saziņas platformu piedāvātie foni vai filtri. Mārena Donovana, nodarbinātības uzņēmuma ''Inde'' dibinātāja, atklāj – nesens ieguldījums apgaismojumā, kuru parasti fotogrāfi izmanto portretu uzņēmumos, licis justies labāk par viņas izskatu video zvanos. ''Es nekad neatrodos konferenču zālē vai nesniedzu prezentāciju un nedomāju par to, kā es tikmēr izskatos,'' saka Donovana. ''Bet piedalīties video zvanā ir kā nejauši pamanīt sevi spogulī aiz bāra letes. Kad ieraugi sevi, nepārtraukti vēro savu atspulgu.''

Kas būtiski – savam izskatam lielāku nozīmi sākušas pievērst ne tikai sievietes, bet arī vīrieši. Džons Farrels, vēstures profesors Kalifornijas štata universitātē Frezno, izdevumam ''The Information'' stāsta – lekciju norises pārcelšana uz video zvaniem likusi viņam ieraudzīt sevi. ''Es biežāk skujos,'' saka Farrels. ''Es pavisam noteikti esmu pamanījis savu pieri un tās platumu.''

Izmaiņas attieksmē pret skaistumu un savu izskatu mājas apstākļos novērojuši arī skaistumkopšanas nozares pārstāvji, kas atklāj – palielinājies pieprasījums pēc dažādiem produktiem. Taču nedrīkst izslēgt, ka pieprasījums, ļoti iespējams, audzis, jo cilvēkiem liegtas iespējas sevi sakopt ārpus mājām, tostarp dodoties pie friziera, kosmetologa, dermatologa, manikīra un citiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem.

''Problēma nav tajā, ka tev jāatrodas kameras priekšā, bet gan tajā, ka tu sevi redzi,'' stāsta jūtubere Mārnija Goldberga, kas ikdienā sniedz atsauksmes par dažādiem skaistumkopšanas produktiem un nesen savā ''Youtube'' kanālā publicējusi pamācību, kā labāk izskatīties video zvanos, jo daudzi viņas sekotāji jautājuši pēc padoma. ''Atrodoties video zvanā, tas ir tāpat kā ilgu laiku skatīties uz sevi spogulī. Normāli mēs tā neuzvedamies.''

Tāpat augusi interese par tādām skaistuma procedūrām kā botoksa injekcijas un filleri – cilvēki meklē iespējas, kur, pašizolācijai beidzoties, tās veikt. ''Daudzus klientus vienmēr ir uzjautrinājusi doma veikt botoksa injekcijas vai izmēģināt kādu citu skaistumu uzlabojošu procedūru, bet tagad viņi visu dienu pavada video zvanos un vēro sevi. Tas ir noteicošais faktors lēmuma pieņemšanā,'' sarunā ar ''The Information'' stāsta Gabriela Garritano, uzņēmuma ''Ject'' dibinātāja. ''Cilvēki man saka – ''Es vēlos pie jums ierasties dienā, kad atsāksiet strādāt.''''

Video zvani šobrīd ir un, pilnīgi iespējams, uz palikšanu būs neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa, kas nozīmē – mēs nevaram izbēgt no lūkošanās uz sevi datora kameras attēlā. Lai arī pēc ilgās sevis vērošanas vēlme uzlabot izskatu nav nekas neparasts, tai nevajadzētu noteikt to, kā tu jūties, kā arī tai nebūt nevajadzētu obligāti klausīt, tādējādi novedot sevi pie rīcības, kas šķietami padara tevi pievilcīgāku. Te svarīgi atcerēties, ka datora kamera nav spogulis, tāpēc tavas pamanītās izskata nepilnības visticamāk ir maldīgas, un tev sevī nekas nav jāmaina.

Bet, lai tu justos labāk, tev noderēs žurnālistes, komunikācijas speciālistes, ''storytelling'' konsultantes un producentes Jūlijas Karmo ieteikumi no video semināra "Kā vadītājam būt pārliecinošam video komunikācijā", kā iekārtot vidi ap sevi un kādā leņķī novietot datora kameru, lai video sarunā tu izskatītos un būtu pārliecinoša!

Viena no svarīgākajām lietām, par kuru padomāt pirms video zvana, ir apgaismojums. Tas nekādā gadījumā nedrīkst nākt no mugurpuses, jo tad citi, kas arī piedalās video zvanā, nespēs pat īsti saskatīt tavas acis. Taču tev obligāti nav jāpērk profesionālu fotogrāfu studijai piemērotas lampas – šobrīd dienas jau ir gana garas, tāpēc ikvienā mājā iespējams atrast vietu, kur esi labi saskatāma bez jebkādiem palīglīdzekļiem.

Tāpat svarīgi piedomāt pie kameras leņķa un stabilitātes. Daudziem kopš video zvanu pirmsākumiem ir saglabājies ieradums kameru vērst no apakšas uz augšu, kā rezultātā bilde veidojas no mūsu zoda uz pieri, kas it nevienam nav glaimojošs skats. Vislabāk kameru novietot acu leņķī – ja video zvanam izmanto datoru, tam var palīdzēt datora novietošana uz stabilas grāmatu kaudzes. Savukārt, ja sazvanies, izmantojot telefonu, šajā gadījumā pareizo leņķi un stabilitāti palīdzēs iegūt stabilizators.

Visbeidzot ļoti nozīmīgu lomu gan apkārtējo interesē, gan mūsu sajūtās spēlē vides izvēlēšanās. Te jāatceras, ka jo plašāku telpu aiz sevis vēlamies parādīt, jo vairāk darba un laika būs jāiegulda, lai to iekārtotu, kā arī būs grūtāk izvairīties no neparedzētiem traucēkļiem, piemēram, bērna vai mājdzīvnieka parādīšanās. Runājot par fona piemeklēšanu, viens no labākajiem ir klasiskais grāmatu plaukts – tas izskatās gudri, un tajā iespējams saskatīt kaut ko personīgu, kas ir svarīgi, jo sarunas biedriem palīdz domās veidot savu redzējumu par stāstītāju. Tomēr vienmēr nepieciešams ielūkoties, kas grāmatu plauktā atrodas, jo nav vēlams citiem atklāt par daudz. Tāpat arī auga novietošana blakus var palīdzēt radīt priecīgāku atmosfēru.



Jūlija Karmo uzsver, ka lielākoties viss ir mūsu galvās – arī tas, cik labi vai slikti izskatāmies video zvanā. Tāpēc, lai maksimāli izvairītos no sevis šaustīšanas, galvenais ir atrast sev ērtu un patīkamu variantu un vidi, kuru varam kontrolēt.