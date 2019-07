Tērē kā bagātais. Paradumi, kas palīdzēs naudai turēties makā

Ļoti daudzi uzskata, ka bagāti cilvēki naudu tērē bez īpaša apdoma. Tomēr tā nebūt nav. Iespējams, ka turīgi cilvēki tādi ir tieši tāpēc, ka spēj neizdot naudu par lietām, bez kā viņi var iztikt. Iedvesmojoties no "Reader's Digest", piedāvājam noskaidrot, kas ir tās lietas, kam bagāti cilvēki naudu netērē. Iespējams, samazinot šos izdevumus, kā arī pārņemot citus paradumus, arī tev izdosies uzlabot savu labklājību.

Impulsa pirkumi

Protams, ir reizes, kad ļoti, ļoti gribas nopirkt tikko ieraudzītu kleitu vai somu, kā arī ļauties atlaižu trakumam un iegādāties kaut ko ar milzu atlaidi, lai arī iepriekš nemaz nebiji aizdomājusies, ka tev šo lietu vajag. Atceries, ka impulsa pirkumi ir viena no lietām, kas liek naudai izplēnēt, jo bieži nopērkam to, kas mums nemaz nav vajadzīgs. Atceries – jo pārdomātāki būs tavi pirkumi, jo vairāk naudas ietaupīsi.

Milzu mantojuma veidošana

Protams, ir skaisti sapņot par to, ka saviem bērniem varēsi atstāt māju un milzu mantojumu, lai viņu dzīve būtu vieglāka nekā tava. Tomēr tas ne vienmēr ir prātīgi, jo nedod iespēju pēcnācējiem iemācīties rīkoties ar naudu un to nopelnīt. Ja cilvēks nepratīs pats sevi nodrošināt, mantojums ilgtermiņā tāpat neglābs. Jāpiebilst, ka daudzi bagāti cilvēki neveido arī milzu iekrājumus vecumdienām. Protams, ir svarīgi domāt par nākotni, bet, ja tu proti pelnīt, tu to mācēsi darīt arī vecumdienās.

TV pārraides un videospēles

Turīgi cilvēki reti kad pavada laiku, nīkstot pie TV ekrāna vai spēlējot dažādas spēlītes, tāpēc arī šīm lietām nauda netiek spēlēta. Atceries, ka pat tad, ja tev šķiet, ka par televīzijas pieslēgumu vai videospēli nemaz tik daudz nesamaksā, arī laiks ir nauda. Netērē ne savu laiku, ne naudu šīm nodarbēm.

Luksusa zīmolu produkti

Jā, miljonāri var atļauties pirkt visdārgāko zīmolu apģērbu un produktus. Tomēr tas nenozīmē, ka viņi to dara. Iegādājoties preces, labāk pievērst uzmanību tam, cik ļoti tev tās nepieciešamas, kā arī funkcionalitātei un kvalitātei.

Pārspīlēti dārgs mājoklis

Lai arī turīgi cilvēki var atļauties dārgākus mājokļus, viņi tomēr pievērš uzmanību tam, cik izdevīgs ir darījums. Pārmaksāšana bez īpaša izvērtējuma noteikti nav tas, kas palīdz vairot un saglabāt bagātību. Tāpat turīgi cilvēki, izvērtējot tirgus situāciju, nereti dod priekšroku mājokļa īrei, nevis iegādei. Tas, ka vari atļauties, nenozīmē, ka tev ir jāiegādājas tas, kas tev nav vajadzīgs.

Neskaitāmas kredītkartes

Protams, neviens nevēlas staigāt apkārt ar milzīgu skaidras naudas žūksni kabatā. Tomēr tas nenozīmē, ka turīgiem cilvēkiem ir pilns maks ar kredītkartēm – no katras bankas vismaz pa vienai. Tikai pavisam neliela daļa turīgo cilvēku izmanto vairāk par vienu karti. Ja tev nav nepieciešamības izmantot vairāk par vienu karti, kāpēc par to maksāt?

Nokavēti maksājumi

Nevienam nepatīk būt parādā citiem. Turīgi cilvēki parasti ļoti atbildīgi izturas pret rēķiniem un obligātajiem maksājumiem. To kavēšana un soda naudu apmaksa noteikti nepalīdz vairot bagātību.