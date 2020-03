Uz maksas 'Covid-19' testu rindā var nākties gaidīt nedēļu

Jau ziņojām, ka ''E. Gulbja laboratorija'' iedzīvotājiem, kuriem nav koronavīrusa izraisītās slimības ''COVID-19'' simptomu, bet viņi ir atgriezušies no tā skartajām teritorijām un vēlas pārliecināties par savu veselību, piedāvā iespēju veikt šīs slimības testu. Neskatoties uz to, ka tā veikšana ir salīdzinoši dārga, pieprasījums pēc testa ir tik liels, ka nepieciešams gaidīt vairāku dienu ilgā rindā. Taču Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina necelt paniku, bet pēc atgriešanās no vīrusa skartajām teritorijām 14 dienas novērot savu veselību un tikai simptomu gadījumā zvanīt uz 113.

''Delfi'' novēroja, ka ''E. Gulbja laboratorija'' mājaslapā norādīts – slimības ''COVID-19'' testa veikšanai nepieciešams iepriekš telefoniski pieteikties. Zvanot uz norādīto tālruni, pacientam gan jārēķinās, ka ar pirmo reizi, ļoti iespējams, viņa zvanam netiks atbildēts, jo laboratorija šobrīd saņem ļoti daudz zvanu par iespējām veikt vīrusa testu. Arī mums laboratoriju izdodas sazvanīt ar sesto reizi.

Tāpat arī nepieciešamas rēķināties, ka testu nebūs iespējams veikt jau tajā pašā vai pat nākamajā dienā. Interesējoties par ātrāko pieejamo laiku, kad to iespējams veikt, zvanot trešdienas, 11. marta, pēcpusdienā, laboratorijas darbiniece piedāvāja nākamās nedēļas otrdienu. Savukārt nākamās dienas, 12. marta, rītā, vēlreiz interesējoties par iespējām veikt testu, gaidīšanas laiks no četrām darba dienām mainījies uz astoņām – testu iespējams veikt ātrākais nākamajā piektdienā.

Neskatoties uz to, ka slimības ''COVID-19'' tests ir salīdzinoši dārgs – izmaksā 80,40 eiro –, ilgais gaidīšanas laiks norāda – pieprasījums pēc tā ir ļoti liels. Tomēr atgādinām, ka SPKC aicina paniku necelt, bet gan personas, kas atgriezušās no vīrusa skartajām valstīm, uz kurām attiecas īpaši piesardzības pasākumi, turpmākās 14 dienas novērot savu veselību. Ja šajā periodā parādās kādi saslimšanas simptomi – paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums u.c. –, nevis jādodas pie sava ģimenes ārsta, bet gan jāzvana uz 113. Pie cilvēka uz mājām dosies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde vai Centrālās laboratorijas speciālisti, lai paņemtu analīzes. Vairāk uzzini SPKC mājaslapā.

Jau ziņots, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir cibetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.