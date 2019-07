Pagājušajā nedēļā sociālos tīklus pāršalca asas diskusijas, ko izraisīja sievietes ieraksts par nepatīkamu pieredzi, kad kāds vīrietis uz ielas viņai uzsita pa dibenu. Lai arī netrūka cilvēku, kas pauda pārliecību – šādi gadījumi ir retums, ikdienā ļoti daudzas sievietes cieš no seksuālas uzmākšanās, turklāt ar to ir iespējams saskarties teju jebkur, piemēram, bankā vai mācību iestādē. Jāņem vērā, ka šādi uzmākšanās gadījumi tomēr vairāk ir stāsts par vīriešiem, kas to dara, nevis sievietēm, kas ne vienmēr spēj nosargāt savas robežas.

Kā norāda psihoterapijas speciāliste Inese Putniece, nevar uzskatīt, ka robežu pārkāpšana un vēlme uzmākties ir kaut kas visiem vīriešiem raksturīgs. Šādas darbības parasti ir saistītas ar disfunkciju un nespēju kontrolēt savus impulsus vai vēlmi izrādīt savu varu. Savukārt sievietes reakciju ietekmē viņas raksturs, pieredze un sagatavotība šādam gadījumam.

Speciāliste norāda, ka situācijās un vietās, kur uzmākšanās vai roku palaišana tiek novērota biežāk, piemēram, festivālā vai naktsklubā, arī reakcija var būt labāk pārdomāta. Viņa gan atgādina – tas nekādā ziņā nenozīmē, ka vīriešu pienākums šādās situācijās ir rupjā veidā, pārkāpjot noteiktas robežas, izrādīt uzmanību un aizskart sievieti.