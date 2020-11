Atminoties pusaudža un tīņa gados sastrādātos pigorus, bieži vien mati ceļas stāvus. Vai tajā laikā mūs uztrauca, ko par to domāsim pēc 10 gadiem? Visticamāk, ne, tāpēc viss, kas uz mēles vai telefona bilžu arhīvā, tika izlikts arī publiskai apskatei. Taču nu pusaudža gadu dullums ir aiz muguras, bet, ierakstot savu vārdu "Google" meklētājā, viens no pirmajiem parādās sociālo tīklu profils, kurā senāk sarakstītas lietas, par kurām pat negribas atcerēties. Šoreiz apskatīsim, vai un kā šīs lappuses no savas vēstures grāmatas ir iespējams izplēst.

Teju katram ir bijusi kāda neveiksmīga, neveikla vai ne visai patīkama pieredze, kas saistīta ar sociālajos tīklos publicēto saturu. Savā bēdu stāstā dalās mūsu lasītāja Zane. "Pamatā sevi dēvēju par diezgan prātīgu un loģisku cilvēku, kam pašapliecināšanās sociālajos tīklos nav īpaši vajadzīga. Pa labi, pa kreisi bildes nelieku, īsti nedalos arī ar savu viedokli un neiesaistos diskusijās. To gan nevarētu teikt par dažām draudzenēm, kas ļoti lielu daļu savas dzīves izliek publiskai apskatei. Ņemot vērā, ka par sava profila tīrību biju visnotaļ pārliecināta, nejutu vajadzību iet cauri savām bildēm un skatīties, kas tur interesants."

Zane nenoliedz, ka arī viņas dzīvē bijuši notikumi, kas labāk atstājami aiz slēgtām durvīm, taču, kā izrādījies pēc vairākiem gadiem, pretējās domās bijusi viņas draudzene. Tas atspēlējies kādā lietišķā tikšanās reizē saistībā ar darba jautājumiem. "Ar potenciālo klientu vienojāmies par kopīga projekta detaļām, taču, kad saruna jau gāja uz noslēguma pusi, aizrunājāmies par ceļojumiem un sapratām, ka esam nakšņojuši vienā un tajā pašā Turcijas viesnīcā. Lai simtprocentīgi pārliecinātos par pieņēmuma pareizību, gribēju parādīt bildes no šī ceļojuma, kas ievietotas arī manā "Facebook" profilā. Kad šķirstījām albumu, pēkšņi acīm pavērās ne tās glaimojošākās bildes no mūsu brauciena, kuras ievietojusi mana draudzene. Kauns, kauns, kauns..."

Ja reiz kaut kas publicēts, to bez pēdām izdzēst vairs nevarēs – šī ir visnotaļ populāra frāze, runājot par darbībām internetā. Taujāta par situāciju saistībā ar sociālo tīklu profilu izdzēšanu, Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska skaidro: "Piespiežot podziņu "delete" (tulk. izdzēst – red.), vairums sociālo tīklu savos serveros kādu laiku informāciju vēl uzglabā un dod iespēju pārdomāt. Piemēram, ja pēc trim mēnešiem tomēr izdomā, ka gribi šo kontu, vari to atgūt." Pretējā gadījumā no konkrētā sociālā tīkla informācija tiek izdzēsta, taču tas nenozīmē, ka ar meklētājprogrammu palīdzību nevar atrast dažādus gabaliņus no publicētajiem materiāliem. Tas saistīts ar meklēšanas rezultātu atmiņu.