Vecums ir tikai skaitlis pasē. Sešas enerģiskas un stilīgas omītes 'Instagram'

Vecums ir tikai skaitlis pasē. Par to liecina vairākas iedvesmojošas kundzes "Instagram", kuras dalās ne tikai ar jauneklīgiem attēliem, bet arī klaji izrāda – sievietes gados var sekot jaunākajām modes tendencēm, rādīt aktierspēles talantus video rullīšos, valkāt krāsām bagātu apģērbu un koķetēt ar jaunākiem vīriešiem.

Iedvesmojoties no portāliem "The New York Times" un "Independent", apkopojam sešu dedzīgu un savā būtībā atšķirīgu dāmu "Instagram" kontus. Viena no viņām nesen nosvinējusi 90 gadu dzimšanas dienas ballīti, bet cita – jauneklīgi izskatās pat 84 gados. Secinājums ir viens – šīs dāmas vēl paspēs apgriezt pasauli kājām gaisā, kā arī sievietes pierāda mūsdienu reklāmas pasaules tendences – arī kundzes gados var būt īstenas modeles.

Modīgā Lina Sleitere

Linai Sleiterei (Lyn Slater) ir 64 gadi. Savā "Instagram" kontā "iconaccidental" sieviete norāda, ka ir kultūras influencere, profesore, konsultante un modele. Linas attēlos vērojams šiks un iedvesmojošs stils, piemēram, košas brilles, kurpes ar spicu purniņu un klasiski mēteļi. Kā norāda "Independent", kundze ir profesore Fordhamas universitātē Ņujorkā. Savukārt modes metropole – Ņujorka lieliski piestāv un papildina Linas personību un uzņemtās fotogrāfijas.

"Man nav 20. Es nemaz nevēlots būt 20 gadus veca, bet esmu patiešām forša. To es nodomāju brīžos, kad ievietoju attēlu," portālam "The New York Times" norāda Lina. Viņai ir 574 tūkstoši sekotāju, kas ikdienā iedvesmojas no sievietes stila, kā arī viņas pārliecības par sevi.