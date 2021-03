Vienkāršas stratēģijas, kā uzlabot savu pašvērtējumu

Lai sasniegtu savus mērķus un sapņus, nenoliedzami, ir nepieciešama ticība sev. Bez veselīgas pašapziņas devas ir teju neiespējami gūt panākumus, tomēr mūsdienās, laikā, kad sociālajos tīklos varam sekot līdzi gandrīz visu līdzcilvēku dzīvēm, justies pašpārliecinātai kļūst arvien grūtāk. Un tomēr – kā uzlabot savu pašvērtējumu?

Pašapziņu definē kā uzticību savām spējām, īpašībām un spriedumam, un tā ir ārkārtīgi svarīga gan katra indivīda veselībai, gan arī garīgajai labsajūtai, turklāt veselīgs pašvērtējums var palīdzēt gūt panākumus gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē.

Kādas ir augstas pašapziņas priekšrocības?

Pašpārliecinātība var sniegt daudz labumu – kā mājās, tā arī darbā un tavās attiecībās. Lūk, daži piemēri.

Atvērtība izmēģināt jauno. Ja tu tici sev, tad būsi ar mieru apgūt vēl neizzinātus laukus. Neatkarīgi no tā, vai piesakies jaunam darbam vai vēlies izmēģināt kulinārijas kursus, ticība sev ir veiksmes atslēga itin visur.

Labāks sniegums. Kad jūties pārliecināta par sevi, tad vari veltīt visus resursus veicamajam uzdevumam. Tā vietā, lai tērētu laiku, satraucoties par to, ka neesi gana laba, tu vari veltīt vairāk enerģijas savu mērķu sasniegšanai. Tātad – galu galā tu gūsi lielākus panākumus, ja būsi pārliecināta par sevi.

Lielāka izturība. Uzticība vai ticība sev var arīdzan pozitīvi ietekmēt tavu izturību, kas savukārt palīdz pārvarēt dzīves izaicinājumus vai likstas.

Veiksmīgākas attiecības. Veselīga pašapziņas deva arīdzan var palīdzēt veiksmīgu attiecību veidošanā. Kāpēc tā? Cilvēki, kuri ir pārliecināti par sevi, mēdz noteikt singrākas robežas, par prioritāti izvirzot savas vajadzības un emocijas. Pašpārliecinātība ne tikai ietekmē tavu pašsajūtu, bet arī palīdz labāk izprast un mīlēt citus. Tā arī sniedz spēku doties prom, ja nesaņem to, ko esi pelnījusi.



Par laimi – slikts pašvērtējums vēl nenozīmē pasaules galu, un, ja jūti, ka tev trūkst tik ļoti nepieciešamās pašapziņas, to var labot. Turpinājumā, iedvesmojoties no "Very Well Mind", esam apkopojuši stratēģijas, kas varētu palīdzēt.

Pārtrauc sevi salīdzināt ar citiem



Neatkarīgi no tā, vai salīdzini sevi ar kādu influenceri "Instagram", vai arī šķelmīgi raugies uz savu draugu ienākumiem, salīdzināšana nav veselīga. Patiesībā – 2018. gadā veiktā pētījumā atklāja, ka ir tieša saikne starp skaudību un zemu pašvērtējumu. Pētnieki noskaidroja, ka cilvēki, kuri bieži salīdzina sevi ar citiem, biežāk izjūt skaudību. Jo biežāk viņi izjuta skaudību, jo sliktāk jutās par sevi – tas ir gluži kā apburtais loks.

Foto: Shutterstock

Tieši tāpēc – pievērs uzmanību reizēm, kad salīdzini savu bagātību, mantu, prasmes, sasniegumus vai īpašības ar citiem. Ja domā, ka citi cilvēki ir labāki vai viņiem kaut kā ir vairāk, tu iedragā ticību sev. Kad pamani, ka sāc salīdzināt, atgādini sev, ka tas nav produktīvi. Galu galā – ikvienam ir savi šķēršļi un grūtības, ko nākas pārvarēt.

Kā nesalīdzināt sevi ar citiem?

Izturies pret citiem ar laipnību. Kad esi labākā sevis versija, tev būs mazāka vēlme salīdzināt sevi ar citiem vai koncentrēties uz saviem mīnusiem. Palīdzība citiem (altruisms) sniedz lielisku perspektīvu tam, cik patiesībā ļoti tev ir paveicies ar savu dzīvi.

Izsaki savas pateicības. Ja izjūti skaudību par kāda cita dzīvi, atgādini sev par savām spējām un panākumiem. Labs variants ir dienasgrāmatas iekārtošana, kurā ik reizi vari koncentrēties uz savu, nevis kāda cita dzīvi.

Izvairies no tā, kas tevi satrauc. Vai tavā dzīvē ir kādi cilvēki, kuri tevī jo īpaši izceļ vēlmi salīdzināt un iesaistīties konkurencē? Tādā gadījumā ir pavisam normāli ierobežot kontaktu ar šiem cilvēkiem.

Meklē pozitīvu atbalstu. Kad atsijāsi no savas dzīves visus negatīvos cilvēkus, ir būtiski arī pievērst uzmanību tiem cilvēkiem, kas tevi atbalsta un sniedz motivāciju.

Parūpējies par savu ķermeni



Ir grūti justies par sevi pārliecinātai, ja nejūties labi savā ķermenī. Savukārt, ja praktizēsi rūpes par sevi, tad palīdzēsi gan savam prātam, gan ķermenim, gan arī garam, un, protams, arī jutīsies pārliecinātāk. Dažas darbības, ko vari ieviest savā ikdienā:

Pareizs uzturs. Veselīgai ēšanai ir daudz priekšrocību, tostarp augstāka pašapziņa un pašcieņa. Kad baro sevi ar pareiziem pārtikas produktiem, tad jūties veselīgāk, stiprāk un enerģiskāk, kā rezultātā arī kopumā vērtē sevi augstāk.

Veselīgai ēšanai ir daudz priekšrocību, tostarp augstāka pašapziņa un pašcieņa. Kad baro sevi ar pareiziem pārtikas produktiem, tad jūties veselīgāk, stiprāk un enerģiskāk, kā rezultātā arī kopumā vērtē sevi augstāk. Regulāra izkustēšanās . Pētījumi pierāda, ka fiziskās aktivitātes palielina pārliecību. 2016. gadā veiktā pētījumā atklāja, ka regulāra izkustēšanās var mainīt ķermeņa tēlu, kas savukārt vairo pašpārliecību.

. Pētījumi pierāda, ka fiziskās aktivitātes palielina pārliecību. 2016. gadā veiktā pētījumā atklāja, ka regulāra izkustēšanās var mainīt ķermeņa tēlu, kas savukārt vairo pašpārliecību. Meditācija . Eksperti teic, ka meditācija var palīdzēt vairot pašapziņu vairākos veidos. No vienas puses tas ir veids, kā iepazīt un pieņemt sevi. No otras puses – meditācija arī ļauj pārtraukt negatīvo domu plūdumu un atslēgties no jebkādām satraucošām domām, kas varētu kaitēt pašapziņai.

. Eksperti teic, ka meditācija var palīdzēt vairot pašapziņu vairākos veidos. No vienas puses tas ir veids, kā iepazīt un pieņemt sevi. No otras puses – meditācija arī ļauj pārtraukt negatīvo domu plūdumu un atslēgties no jebkādām satraucošām domām, kas varētu kaitēt pašapziņai. Labs miegs. Ietaupot uz miegu, vari nejauši sabotēt pašapziņu, savukārt labs, kvalitatīvs naktsmiers ir saistīts ar pozitīvām personības iezīmēm, tostarp optimismu un pašcieņu.

Praktizē līdzcietību



Līdzcietība ietver izturēšanos pret sevi ar laipnību arī tad, ja kļūdies, piedzīvo neveiksmes vai kaut kas nenorit pēc noteiktā plāna. Ja izturēsies pret sevi kritiski, tas nemotivēs tevi veiksmīgākai nākotnei. Pētījumi pat parāda, ka tam drīzāk ir pretējs efekts. Piemēram, 2009. gadā zinātnieki noskaidroja, ka līdzcietība veicina pārliecību. Ja domāsi "visi dažkārt kļūdas", nevis "es esmu tik stulba, tāpēc visu sabojāju", tad jutīsies krietni labāk, kaut nebūs veicies tik veiksmīgi.