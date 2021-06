Vienkārši un efektīvi veidi, kā ietaupīt naudu

Iemācīties rīkoties ar naudu ir viena no svarīgākajām prasmēm un dzīves mācībstundām. Būtisks solis ceļā uz naudas pratību ir skaidrs rīcības plāns. Lūk, ko iesaka žurnāla "Forbes" un portāla "Psychologytoday.com" aptaujātie eksperti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kontrolē izdevumus



Lai sāktu ietaupīt naudu, ir jānoskaidro, cik daudz tu ikdienā iztērē. Vari izmantot kādu no specializētajām lietotnēm, piemēram, "Goodbudget", "Spendee", "PocketGuard" u.c., vai arī ieviest izdevumu dienasgrāmatu un visu pierakstīt ar roku. Tas ļaus gūt vispārīgu priekšstatu gan par summu, ko iztērē vienā dienā, gan mēnesī kopumā.

Kad tas paveikts, sadali izdevumus kategorijās, piemēram, pārtika, dzīvesvieta, rēķini, transports utt. Izmanto bankas konta un kredītkartes izrakstus, lai pārliecinātos, ka nekas nav piemirsts.

Nākamais solis tad ir budžeta izveide – ienākumu un izdevumu proporcionālais sadalījums. Budžetā vajadzētu norādīt, kā izdevumi atbilst ienākumiem, lai vari efektīvāk plānot tēriņus un ierobežot pārtēriņu. Noteikti ņem vērā izdevumus, kas rodas regulāri, bet ne katru mēnesi, piemēram, automašīnas apkope.

Padoms: iekļauj uzkrājumu kategoriju un mēģini ik mēnesi ietaupīt 10 līdz 15 procentus no ienākumiem.

Īstermiņa un ilgtermiņa mērķi



Viens no labākajiem naudas ietaupīšanas veidiem ir konkrētu mērķu nospraušana. Sāc ar domām par to, kam tieši vēlies ietaupīt, cik liela summa būs nepieciešama un cik daudz laika varētu aizņemt tās sakrāšana. Kad mērķi ir noformulēti, izlem, kuri no tiem būs īstermiņā un kuri – ilgtermiņā īstenojami.

Šeit ir daži īstermiņa un ilgtermiņa mērķu piemēri.

Īstermiņa mērķi (1–3 gadi)

• Izveidot ārkārtas fondu nebaltām dienām, lai nepieciešamības gadījumā varētu iztikt, piemēram, trīs, sešus vai deviņus mēnešus darba zaudēšanas vai pēkšņas slimības gadījumā (katram gadījumam)

• Atvaļinājums

• Pirmā iemaksa par automašīnu

Ilgtermiņa (4+ gadi)

• Pirmā iemaksa par māju, zemes iegāde vai esošā mājokļa kapitāla pārbūve/remonts

• Bērnu izglītība

• Pensija

Padoms: uzstādi nelielu, sasniedzamu īstermiņa mērķi, kas sniegs prieku un iedvesmos, piemēram, par daļu ietaupītā beidzot varēsi iegādāties jaunāku viedtālruni vai īpašu svētku dāvanu mīļotajam cilvēkam. Sasniedzot mazākus mērķus un izbaudot atlīdzību par to sasniegšanu, iespējams gūt pozitīvu psiholoģisku stimulu, kas padara ietaupījuma atdevi tūlītēju un palīdz nostiprināt budžeta plānošanu un kontroli par ieradumu.

Varbūt pamēģini kādu no šīm idejām?



Turpinājumā aplūkosim būtiskākās budžeta sadaļas un idejas par to, kā katrā no tām varētu ietaupīt. Tā, piemēram, ja ir runa par saimniecību un transportu, der apsvērt sekojošas lietas.

• Rēķinus apmaksā savlaicīgi, lai neveidotos soda procenti.

• Uzturi māju, elektroierīces un automašīnu labā kārtībā, laikus pamani un novērs sīkos defektus. Nav noslēpums, ka regulāra eļļas maiņa ir daudz lētāka, nekā motora nomaiņa.

• Ne vienmēr lētāk ir labāk. Tas var šķist pretrunīgi, taču, runājot par ierīcēm, elektroniku un tādiem mājsaimniecības priekšmetiem, kas paredzēti ilgtermiņa lietošanai, cenai patiešām ir nozīme. Laiks, ko veltīsi, iepazīstoties ar tehniskajiem parametriem, salīdzinot vairākus variantus un uzklausot atsauksmes, nebūs nomests zemē.

• Varbūt ir kādi sīkāki mājas darbiņi, kuru apguve neprasītu lielas pūles, bet līdz šim šķitis vienkāršāk, bet ne finansiāli izdevīgāk tos uzticēt kādam citam? Apdomā, ko varētu paveikt saviem spēkiem un attiecīgi piemeklē kādu no internetā atrodamajiem mācību video.

Ne mazāk svarīga ikdienas sastāvdaļa ir pārtikas iegāde. Eksperti iesaka plānot pirkumus un maltītes ilgākam laika posmam, piemēram, nedēļai, un uz veikalu doties ar vajadzīgo produktu sarakstu. Šādā veidā izvairīsies no tā dēvētajiem impulsa pirkumiem. Tāpat, ja kādu ēdienu sanācis pagatavot vairāk, nekā iespējams uzreiz apēst, to var sadalīt porcijās, iesaiņot hermētiskajos pārtikas maisiņos un noglabāt saldētavā vēlākam laikam. Vēl – dodoties kādā garākā izbraukumā, var jau iepriekš sagatavot uzkodas un našķus līdzņemšanai.

Ja kāda lieta vēl ir labā stāvoklī, bet vairs nav vajadzīga, izmanto pirkšanas, pārdošanas, mainīšanās iespējas, ko piedāvā mazlietoto drēbju un lietu tirdziņi un grupas sociālajos tīklos. Tā ir laba iespēja atbrīvoties no nevajadzīgajām lietām, vienlaikus ar to nopelnot naudu kādam vajadzīgam un kārotam pirkumam. Visbeidzot, ja plānots iegādāties kādu lielu un dārgu lietu, vēlams nogaidīt nedēļu. Ja arī pēc šī laika šķiet, ka to tiešām vajag un finansiālās iespējas atļauj – pērc! Ir taču teiciens par to, ka labs nāk ar gaidīšanu, vai ne?