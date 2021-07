Vienkārši veidi, kā parādīt mīlestību bez vārdiem

Ir tik viegli pateikt kādam, ka viņu mīli, bet vai tu vari parādīt savu mīlestību, neizmantojot vārdus? Nereti darbi izsaka vairāk nekā vārdi, un to ir vērts atcerēties, domājot par veselīgām partnerattiecībām.

Protams, tas nenozīmē, ka tev nevajadzētu pateikt tuvam cilvēkam, ka viņu mīli. Vienkārši liec lietā abus – kā vārdus, tā darbus. Lūk, ko iesaka portāls "Womanitely.com".

Veltī laiku un proti klausīties

Neatkarīgi no tā, cik aizņemti esam, vienmēr var atrast laiku tiem, kurus mīlam. Pat ja diena ir piesātināta ar neskaitāmiem uzdevumiem un tavs partneris, draugi un vecāki to saprot, ir iespējams izbrīvēt kaut pāris minūšu, lai viņiem piezvanītu un apvaicātos, kā viņiem šodien klājas, kā rit viņu diena. Labs variants būs arī kopīgas pusdienas vai kafijas pauze darba dienā, savukārt nedēļas nogalē var ieplānot pikniku.

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā paust mīlestību bez vārdiem, ir partnera uzklausīšana. Uzmanīgi ieklausies katrā vārdā, ko mīļotais saka, pat ja sarunas tēma šķiet garlaicīga. Ja mīļotajam ir kāds konkrēts stāsts, ko viņam patīk stāstīt atkal un atkal, bet viņš vienalga katru reizi vaicā, vai viņš tev to jau ir stāstījis, vari atbildēt: "Jā, bet tas nekas. Vai tu varētu to pastāstīt vēlreiz, jo esmu aizmirsusi dažas detaļas?" Nepārtrauc, vienkārši klausies.

Skūpsti un apskāvieni pauž nepārprotamu vēstījumu. Neatkarīgi no tā, vai tas ir skūpsts ar nozīmi "Labrīt!" vai "Ar labu nakti!", bet varbūt tas ir apskāviens, viss iepriekš minētais simbolizē maigumu, siltumu un rūpes.

Palīdzi un pārsteidz

Pat šķietamiem sīkumiem attiecībās var būt liela nozīme, īpaši, ja to dara ar mērķi atvieglot mīļotā cilvēka ikdienu. Piemēram, bez atgādināšanas iznesti atkritumi, bez iepriekšējā lūguma nopirkti nepieciešamie pārtikas produkti vai arī tādu darbiņu paveikšana, ko mīļotajam nepatīk darīt.

Lielai daļai cilvēku patīk pārsteigumi. Ieklausoties tajā, ko partneris saka, var iegūt daudz informācijas, kas noderēs, lai viņu iepriecinātu vai patīkami pārsteigtu. Piemēram? Reiz lielveikalā esi partnerim norādījusi uz konkrētu saldējuma šķirni un atzinusies, ka tas ir tavs mīļākais bērnības saldējums. Kopš tā laika brīžos, kad esi satraukta vai nomākta, viņš mēdz atnest šo saldējumu. Arī brokastu pasniegšana gultā, mīļākā ēdiena pasniegšana vakariņās vai arī tā nogādāšana pusdienlaikā līdz darbavietai var būt jauks žests. Savukārt, ja kāds, kuru tu mīli, dzīvo tālu no tevis, kādēļ gan neaizsūtīt īpaši šim cilvēkam sarūpētu pārsteiguma paciņu ar kādu našķi, grāmatu vai citu šī cilvēka iecienītu ēdamu vai neēdamu lietu?

Atbalsts īstajā laikā

Ikviens laiku pa laikam mēdz pieļaut kļūdas, tāda nu reiz ir cilvēka daba. Tāpēc grūtos laikos ir svarīgi atbalstīt to, kuru sakies mīlam. Pat ja teici; "Nedari to!", bet partneris nepaklausīja un tomēr to izdarīja un tagad nožēlo, nesaki viņam: "Es jau teicu, ka tā būs!" Atbalsti viņu, atgādinot, ka kļūdas gadās, un tas ir normāli – galvenais no tām mācīties un doties tālāk.

Iemācīties izrādīt savu mīlestību bez vārdiem nav grūti; pat vismazākā lieta var radīt lielas pārmaiņas. Galvenais to darīt patiesi un labāko nodomu vadītam. Kā tu izrādi savu mīlestību bez vārdiem?